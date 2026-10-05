Pune GMRT: एका सेकंदात ५९२ वेळा फिरणाऱ्या ताऱ्याचा पुण्याच्या GMRTने घेतला वेध; १.२८ मायक्रोसेकंदांचे महाकाय रेडिओ पल्सेस शोधले

पुणे: अंतराळाच्या गर्भातून पृथ्वीवर येणारे अति-सूक्ष्म, पण अत्यंत विनाशकारी ऊर्जेचे संकेत...डोळ्याची पापणी लवण्याच्या वेळेपेक्षा तब्बल एक लाख पटींनी कमी कालावधीत निर्माण होणारे अभूतपूर्व रेडिओ स्पंदने... आणि एका सेकंदात ५९२ वेळा फिरणारा एक गूढ तारा! ब्रह्मांडात घडणाऱ्या या अद्भुत आणि थरारक घटनेचा वेध घेत भारतीय शास्त्रज्ञांनी नवा शोध समोर आणला आहे. .MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.पुण्यातील अपग्रेडेड जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप (जीएमआरटी) या दुर्बिणीच्या साह्याने भारत, अमेरिका, जर्मनी आणि युके येथील खगोलशास्त्रज्ञांच्या आंतरराष्ट्रीय गटाने एका दुर्मिळ न्यूट्रॉन ताऱ्यामधून बाहेर पडणाऱ्या अतिशय तेजस्वी आणि अतिसूक्ष्म कालावधीच्या रेडिओ लहरींच्या महाकाय फ्लॅशेसचा शोध लावला आहे. ‘जीएमआरटी’ ही राष्ट्रीय रेडिओ खगोलभौतिकशास्त्र केंद्राद्वारे (एनसीआरए) चालवली जाणारी एक जागतिक दर्जाची रेडिओ दुर्बीण आहे. जगातील सर्वात संवेदनशील रेडिओ दुर्बिणींपैकी एक असून या दुर्बिणीने महत्त्वपूर्ण शोधांमध्ये निर्णायक भूमिका बजावली आहे..हा महत्त्वपूर्ण अभ्यास ‘द ॲस्ट्रोफिजिकल जर्नल’मध्ये प्रकाशित झाला आहे. त्यातून वेगाने फिरणारे न्यूट्रॉन तारे अशा अत्यंत तेजस्वी आणि वेगवान रेडिओ लहरी कशा निर्माण करतात, हे शोधण्यासाठी ‘पीएसआर जे १२२७-४८५३’ या ताऱ्याचे निरीक्षण संशोधनाचे प्रमुख लेखक सप्तर्षी सरकार आणि त्यांच्या गटाने केले. हा तारा एक नवीन प्रयोगशाळा म्हणून उपयुक्त असून, त्याद्वारे विश्वातील सर्वात तीव्र रेडिओ बर्स्टसमागील विविध यंत्रणा समजण्यास खगोलशास्त्रज्ञांना मोठी मदत होणार आहे. ‘जेएमआरटी’चा वापर करून खगोल शास्त्रज्ञांनी प्रथमच अशा प्रणालीतून महाकाय रेडिओ पल्सेस शोधून काढले आहेत..काही पल्सेस नेहमीपेक्षा १० हजार पटींनी अधिक तेजस्वी होते, तर सर्वात लहान पल्स केवळ १.२८ मायक्रो सेकंदांपर्यंत टिकणारा होता. हा एक ‘ट्रान्झिशनल मिलिसेकंद पल्सार’ आहे, म्हणजेच असा तारा, जो आपल्या साथीदार ताऱ्यावरील पदार्थ स्वतःकडे खेचून घेणे आणि वेगाने फिरणारा रेडिओ पल्सार म्हणून चमकणे, या दोन अवस्थांमध्ये सतत बदलत असतो. ताऱ्याला या स्थित्यंतराच्या टप्प्यात पकडल्यामुळे खगोल शास्त्रज्ञांना न्यूट्रॉन ताऱ्यांचा विकास कसा होतो, हे अभ्यासण्याची एक अत्यंत दुर्मिळ संधी मिळाली..जीएमआरटीची उच्च संवेदनशीलता, मायक्रोसेकंद वेळेची अचूकता आणि दीर्घकालीन निरीक्षण मोहिमा राबविण्याची क्षमता यामुळेच हा शोध शक्य झाला आहे. ‘जेएमआरटी’चा वापर करून खगोलशास्त्रज्ञांनी प्रथमच अशा प्रणालीतून महाकाय रेडिओ पल्सेस शोधून काढले आहेत. काही पल्सेस नेहमीपेक्षा १० हजार पटींनी अधिक तेजस्वी होते, तर सर्वांत लहान पल्स केवळ १.२८ मायक्रो सेकंदांपर्यंत टिकणारा होता.- जयंता रॉय, सहयोगी प्राध्यापक आणि अभ्यासाचे सहलेखक, एनसीआरए.न्यूट्रॉन तारे आणि पल्सार म्हणजे काय?न्यूट्रॉन तारे म्हणजे स्फोट झालेल्या महाकाय ताऱ्यांचे अत्यंत घन अवशेष असतात. ‘पल्सार’ हा अत्यंत वेगाने फिरणारा आणि उच्च चुंबकीय क्षेत्र असलेला न्यूट्रॉन तारा असतो. हा तारा आपल्या दोन्ही चुंबकीय ध्रुवांमधून रेडिओ लहरी उत्सर्जित करतो. एखाद्या दीपगृहाचा प्रकाश ठरावीक वेळेनंतर फिरून आपल्याकडे येतो, तसेच या ‘पल्सार’चा प्रकाशही ठरावीक अंतराने पृथ्वीवर पोहोचतो, त्यावरून त्याच्या फिरण्याचा वेग समजतो..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.ताऱ्याची वैशिष्ट्येएक सेकंदात तब्बल ५९२ वेळा फिरतोहा वेग आपल्या घरातील नेहमीच्या मिक्सरच्या वेगापेक्षाही जवळपास दुप्पट आहे२३५ ‘महाकाय रेडिओ पल्सेस’ शोधून काढले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.