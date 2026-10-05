पुणे

Pune GMRT: एका सेकंदात ५९२ वेळा फिरणाऱ्या ताऱ्याचा पुण्याच्या GMRTने घेतला वेध; १.२८ मायक्रोसेकंदांचे महाकाय रेडिओ पल्सेस शोधले

Pune GMRT Detects Giant Radio Pulses From a Fast Spinning Star: एका सेकंदात ५९२ फेऱ्या! पुण्याच्या GMRTने टिपला ताऱ्याचा महाकाय रेडिओ सिग्नल
Giant Radio Pulses Detected by Pune GMRT From a Star Spinning 592 Times Per Second in a Major Astronomy Discovery

Giant Radio Pulses Detected by Pune GMRT From a Star Spinning 592 Times Per Second in a Major Astronomy Discovery

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: अंतराळाच्या गर्भातून पृथ्वीवर येणारे अति-सूक्ष्म, पण अत्यंत विनाशकारी ऊर्जेचे संकेत...डोळ्याची पापणी लवण्याच्या वेळेपेक्षा तब्बल एक लाख पटींनी कमी कालावधीत निर्माण होणारे अभूतपूर्व रेडिओ स्पंदने... आणि एका सेकंदात ५९२ वेळा फिरणारा एक गूढ तारा! ब्रह्मांडात घडणाऱ्या या अद्भुत आणि थरारक घटनेचा वेध घेत भारतीय शास्त्रज्ञांनी नवा शोध समोर आणला आहे.

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