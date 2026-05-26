Pune Land Action: शर्तभंग झालेल्या ३० भूखंडांवर सरकारची मोठी कारवाई; पुणे-पिंपरीत कोट्यवधींच्या जमिनी ताब्यात, २०० कोटींची मालमत्ता जप्त

पुणे : राज्य सरकारने पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह जिल्ह्यात कज्बेहक्काने अथवा भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जागांमध्ये शर्तभंग झालेले ३० भूखंड जिल्हा प्रशासनाने ताब्यात घेऊन सरकारकडे जमा केले आहेत. त्यांची किंमत २०० कोटी रुपयांहून अधिक आहे. यामधील सर्वाधिक भूखंड पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील असल्याचे समोर आले आहे..वर्ग-१ आणि वर्ग-२ असे जमिनींचे दोन प्रकार आहेत. वर्ग-२ च्या जमिनींमध्ये देवस्थान, प्रकल्पग्रस्त, वतन, पुनर्वसन, सीलिंग, आदिवासी, तसेच सरकारने वाटप केलेल्या, भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींचा समावेश होतो. या जमिनी सरकारने काही अटी-शर्तींवर दिल्या आहेत. त्यांची खरेदी-व्रिकी अथवा वापरात बदल करावयाचा असल्यास सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. सरकारकडे शुल्क भरल्यानंतर या जमिनींची विक्री करता येते. त्यानुसार पुनर्वसन, कुळ जमिनीचे विक्री परवानगी देण्याचे अधिकार तहसीलदारांना तर आदिवासी, देवस्थानच्या जमिनी विक्रीचे अधिकार शासनाला, शासकीय जमिनीच्या विक्रीचे अधिकार विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत..गैरव्यवहार प्रकरणानंतर जागमुंढवा येथील बॉटेनिकल गार्डन, बोपोडी येथील कृषी विभाग, तर ताथवडे येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या जमीन गैरव्यवहाराचे प्रकरण मध्यंतरी उघडकीस आले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी अशा सर्व जमिनींची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे प्रशासनाला आदेश दिले होते. त्यानुसार शर्तभंग केल्याची ३५० प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. या जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली आहे. आतापर्यंत ३० भूखंड सरकारकडे जमा झाल्याची माहिती डुडी यांनी दिली..दोन हजार भूखंड भाडेतत्त्वावरपुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यात राज्य सरकारने कज्बेहक्काने आणि भाडेतत्त्वावर दिलेल्या भूखंडांची संख्या सुमारे दोन हजार इतकी आहे. त्यामध्ये अनेक राजकीय व्यक्तींशी संबंधित संस्था आहेत. तर काही बड्या शैक्षणिक संस्थांचा समावेश आहे. कारवाई करून ताब्यात घेतलेल्या जमिनींमध्ये पुण्यातील १४, पिंपरी-चिंचवड शहरातील दोन, तर जिल्ह्यातील १४ भूखंडांचा समावेश आहे..जमिनी ताब्यात घेण्याची कारणेज्या उद्देशासाठी जमिनी दिली होती,त्या उद्देशाचा मुदतीत वापर न करणेभाडेपट्ट्याची मुदत संपल्यानंतरही मुदतवाढ न घेणेसरकारकडून जमीन ताब्यातघेऊन तिचा वापर न करणे