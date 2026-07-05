Pune Rain News: पुण्यात मुसळधार पावसाचा तडाखा! कात्रजमध्ये सोसायटीची सीमाभिंत कोसळली; १८ वाहनांचे मोठे नुकसान

पुणे: शहरात सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे कात्रजमधील जांभुळवाडी परिसरातील समृद्धी लेक सोसायटीची सीमाभिंत रविवारी (ता. ५) पहाटे अचानक कोसळली. ही भिंत थेट पार्किंग शेडवर कोसळल्याने नऊ मोटारी आणि नऊ दुचाकींचे मोठे नुकसान झाले. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...घटनेची माहिती मिळताच कात्रज आणि सिंहगड रस्ता अग्निशामक केंद्रातील जवानांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. सीमाभिंतीचा ढिगारा आणि लोखंडी पार्किंग शेडखाली वाहने अडकली होती. कामगाराच्या मदतीने ग्राईंडर आणि कटरचा वापर करून लोखंडी गज आणि पत्रे कापण्यात आली. त्यानंतर ढिगाऱ्याखाली अडकलेली वाहने बाहेर काढण्यात आली..या मदतकार्यात अग्निनामक दलाचे अधिकारी संतोष भिलारे यांच्यासह जवान राकेश बरे, मयूर काटे, प्रशांत कुंभार, संभाजी आटोळे, अक्षय देवकर, शेख, आदिनाथ पवार, सुनील दिवाडकर यांनी सहभाग घेतला. अग्निशामक दलाच्या मुख्य नियंत्रण कक्षाने दिलेल्या माहितीनुसार, दुर्घटनेत कोणालाही दुखापत झाली नाही..संततधार पावसाचा तडाखा; पुण्यात ३० ठिकाणी झाडे कोसळलीसंततधार पावसामुळे शहरात झाडे कोसळण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून, गेल्या २४ तासांत शहरातील ३० ठिकाणी झाडे कोसळल्याच्या तक्रारी अग्निशामक दलाकडे प्राप्त झाल्या. काही ठिकाणी वाहतुकीचा खोळंबा झाला, तर वाहनांचेही नुकसान झाले. मात्र, सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा. कसबा पेठेतील गावकोस मारुती मंदिर रस्ता येथे झाड कोसळल्याने काही काळ वाहतूक ठप्प झाली होती. याशिवाय, जुन्या मुंबई-पुणे रस्त्यावरील वाकडेवाडी येथील अंडी उबवणी केंद्राजवळ रविवारी दुपारी झाड कोसळले. झाडाची मोठी फांदी एका मोटारीवर आणि रिक्षावर पडल्याने दोन्ही वाहनांचे नुकसान झाले. अग्निशामक दलाच्या जवानांनी झाडाच्या फांद्या आणि खोड हटवून रस्ता वाहतुकीसाठी पुन्हा खुला केला. संततधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील जुन्या धोकादायक झाडांबाबत सतर्कता बाळगावी. मोठ्या झाडांखाली वाहन उभी करू नयेत आणि अनावश्यक प्रवास टाळावा, असे आवाहनही प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.