Pune Crime : इन्स्टाग्रामवरील व्हिडिओच्या वादातून नववीतील विद्यार्थिनीवर चाकू हल्ला; बावधन परिसरातील शाळेतील घटना

पुणे/बावधन - महाळुंगे-सूस परिसरातील एका नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतील एका वर्गमित्राने इयत्ता नववीत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीवर चाकूने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी (ता. २३) दुपारी घडली. इन्स्टाग्रामवर टाकलेल्या एका व्हिडिओवरून झालेल्या वादाचा राग मनात धरून हा हल्ला करण्यात आला. या घटनेमुळे शहरात खळबळ उडाली असून, बावधन पोलिसांनी संबंधित विद्यार्थ्याला ताब्यात घेतले आहे..वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अरविंद पवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित शाळेच्या विद्यार्थ्यांची सहल १७ आणि १८ ऑक्टोबर रोजी पाचगणी-महाबळेश्वर येथे गेली होती. सहलीदरम्यान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमात काही विद्यार्थिनी नृत्य करत होत्या. त्या वेळी इयत्ता नववीतील एका विद्यार्थ्याने या नृत्याचा व्हिडिओ मोबाईलमध्ये चित्रित करून इन्स्टाग्रामवर प्रसारित केला. या प्रकारावरून शाळेतील विद्यार्थ्यांमध्ये बाचाबाची झाली होती. त्यानंतर इतर विद्यार्थ्यांच्या विरोधामुळे संबंधित मुलाला तो व्हिडिओ समाजमाध्यमावरून डिलिट करावा लागला होता..त्याचा राग मनात धरून या विद्यार्थ्याने शुक्रवारी दुपारी सव्वादोनच्या सुमारास वर्गामध्येच त्या विद्यार्थिनीच्या चेहऱ्यावर आणि छातीवर चाकूने वार केले. या हल्ल्यात विद्यार्थिनी गंभीर जखमी झाली आहे. रक्तबंबाळ अवस्थेत तिला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तिची प्रकृती सध्या स्थिर असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.घटनेची माहिती मिळताच बावधन पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत त्या विद्यार्थ्याला ताब्यात घेतले. जखमी विद्यार्थिनीचा जबाब नोंदविण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती..दरम्यान, ‘शाळेत आज घडलेली घटना दुर्दैवी आहे. पोलिसांना घटनेची माहिती दिली असून, आम्ही चौकशीत पूर्ण सहकार्य करत आहोत. शाळेने या प्रकारास जबाबदार असणाऱ्या विद्यार्थ्यास शाळेतून काढून टाकले आहे. भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी खबरदारीच्या उपायांसोबतच, सर्व वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांची काटेकोर तपासणी सुरू करण्यात येत आहे,’ असे शाळा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.