पुणे

Pune Crime: राज्यभर गाजलेल्या केडगाव प्रकरणात मोठी कारवाई; आणखी दोन डॉक्टरांवर गुन्हा, एक अटकेत

Two doctors booked in Kedgaon illegal sex determination case: बेकायदा गर्भलिंग निदान व गर्भपात प्रकरणाचा तपास वेगात; यवत पोलिसांत दोन डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल, एकाला अटक
Statewide Sensation Kedgaon Case Takes New Turn; Two Doctors Face Criminal Charges

Statewide Sensation Kedgaon Case Takes New Turn; Two Doctors Face Criminal Charges

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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केडगाव: जि. पुणे: केडगाव ( ता दौंड ) येथील बेकायदा गर्भलिंग निदान व गर्भपात प्रकरण राज्यभर गाजत असताना आज यवत पोलीस स्टेशनमध्ये दोन डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल झाला. अशी माहिती पोलीस उपनिरीक्षक किशोर वागज यांनी दिली.

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