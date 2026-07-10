Pune News : ‘खेलो इंडिया’ची सुवर्णपदक विजेती आता हवाई दलात ‘फ्लाइंग ऑफिसर’! ‘एएफएमसी’तील तरुणींचा प्रेरणादायी प्रवास

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - लहानपणापासूनच डॉक्टर होण्याचे उराशी बाळगलेले स्वप्न, प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमधील अधिकाऱ्यांचा रुबाबदार गणवेश अंगावर परिधान करण्याची ओढ आणि बॅडमिंटनच्या कोर्टवर मिळवलेले सुवर्णपदक... या सर्व गोष्टींची सांगड घालत पुण्याच्या अनन्या फडके हिने सशस्त्र दल वैद्यकीय महाविद्यालयातून (एएफएमसी) थेट ‘फ्लाइंग ऑफिसर’ होण्यापर्यंतचा प्रेरणादायी पल्ला गाठला आहे. तर दुसरीकडे, वडिलांचा लष्करी वारसा पुढे नेत, पण स्वतःची वेगळी वाट चोखंदळपणे निवडत रेश्मा गोयल हिने नौदलात धडक मारली आहे. ‘एएफएमसी’च्या दीक्षान्त संचलन सोहळ्यात या दोन तरुणींच्या यशाच्या कथा सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होत्या..अनन्याचे वडील डॉ. सचिन फडके हे दंतवैद्य असून पौड रोड परिसरात ते प्रॅक्टिस करतात. त्यांनी लहानपणापासूनच अनन्याला ‘एएफएमसी’सारख्या महाविद्यालयाचे महत्त्व पटवून दिले होते. अनन्या अभ्यासात जेवढी हुशार, तेवढीच ती खेळातही अव्वल. वयाच्या अवघ्या सातव्या वर्षापासून तिने बॅडमिंटनचे रॅकेट हाती घेतले. २०१९ मध्ये झालेल्या ‘खेलो इंडिया’ स्पर्धेत तिने १७ वर्षांखालील गटात सुवर्णपदक पटकावले आहे..आपल्या प्रवासाबद्दल बोलताना अनन्याने सांगितले, ‘मला लहानपणापासूनच डॉक्टर व्हायचे होते आणि लष्करी गणवेशाचेही प्रचंड आकर्षण होते. ‘एएफएमसी’ने मला ही दोन्ही स्वप्ने पूर्ण करण्याची संधी दिली. बॅडमिंटनमुळे माझ्या अंगी शिस्त अंगिकारली गेली आणि त्याचा अभ्यासात खूप फायदा झाला. अकरावीत असताना कोरोनाचे संकट आले, तेव्हा खेळ बंद असला तरी याच शिस्तीमुळे मी वेळेचे अचूक नियोजन करून अभ्यास करू शकले.’ पुण्याच्या अभिनव विद्यालयातून शिक्षण घेतलेल्या अनन्याला भविष्यात ‘सर्जिकल स्पेशालिटी’मध्ये करिअर करायचे आहे..आता इथून पुढचे आयुष्य जवानांसाठीआपल्या सैनिक डॉक्टर या दुहेरी भूमिकेबद्दल सांगताना अनन्या म्हणते, ‘‘आतापर्यंतचा प्रवास हा स्वतःसाठी होता; पण आता इथून पुढे रुग्णांसाठी आणि देशासाठी जगायचे आहे. जिथे माझी नियुक्ती होईल, तिथे देशाच्या जवानांची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची सेवा करणे, ही माझी सर्वांत मोठी जबाबदारी असणार आहे. नेहमी नवीन काहीतरी शिकण्याची जिज्ञासा ठेवा, कठोर मेहनत घ्या आणि या प्रवासाचा आनंद घ्या,’’ असा संदेशही तिने तरुणांना दिला..वडिलांच्या पावलावर पाऊलयाच सोहळ्यात सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारी दुसरी कथा होती रेश्मा गोयल हिची. रेश्माचे वडील जगमोहन गोयल हे स्वतः लष्करात अधिकारी आहेत. विशेष म्हणजे, त्यांनीच आपल्या लेकीच्या खांद्यावर रँक लावून तिला सेवेत अधिकृतपणे रुजू केले. हा क्षण गोयल कुटुंबासाठी अत्यंत भावुक आणि अभिमानाचा होता. २०२१ मध्ये नीट परीक्षा उत्तीर्ण होऊन रेश्माने एएफएमसीत प्रवेश मिळवला होता.कठोर परिश्रम आणि जिद्दीच्या जोरावर तिने हे यश संपादन केले आहे. रेश्माने लष्कराऐवजी नौदलाची निवड का केली? यावर तीने सांगितले, ‘घरात वडिलांमुळे लष्करी वातावरण असल्याने मी त्या वातावरणाशी आधीपासूनच परिचित होते. त्यामुळे मला आता एका वेगळ्या दलात काम करण्याचा अनुभव घ्यायचा होता, म्हणून मी जाणीवपूर्वक नौदलाची निवड केली.’.अभिमानाने उर भरून आला...आपल्या लेकीला लष्करी गणवेशात आणि अधिकाऱ्याच्या रूपात पाहताना वडील जगमोहन आणि आई शालिनी गोयल यांचे डोळे पाणावले होते. ‘२०२१ मध्ये तिने जेव्हा प्रवेश मिळवला, तेव्हापासून आम्ही या क्षणाची वाट पाहत होतो. मी स्वतः माझ्या मुलीला कमिशन्ड केले, हा माझ्या आयुष्यातील सर्वांत अभिमानाचा क्षण आहे. हा आनंद शब्दांत सांगता येणार नाही,’ अशा भावना जगमोहन गोयल यांनी व्यक्त केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.