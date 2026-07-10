पुणे

Pune News : ‘खेलो इंडिया’ची सुवर्णपदक विजेती आता हवाई दलात ‘फ्लाइंग ऑफिसर’! ‘एएफएमसी’तील तरुणींचा प्रेरणादायी प्रवास

पुण्याच्या अनन्या फडके हिने ‘फ्लाइंग ऑफिसर’ होण्यापर्यंतचा तर रेश्मा गोयल हिने नौदलात प्रेरणादायी पल्ला गाठला आहे.
reshma Goyal and Ananya Fadake

reshma Goyal and Ananya Fadake

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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- प्रज्वल रामटेके

पुणे - लहानपणापासूनच डॉक्टर होण्याचे उराशी बाळगलेले स्वप्न, प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमधील अधिकाऱ्यांचा रुबाबदार गणवेश अंगावर परिधान करण्याची ओढ आणि बॅडमिंटनच्या कोर्टवर मिळवलेले सुवर्णपदक... या सर्व गोष्टींची सांगड घालत पुण्याच्या अनन्या फडके हिने सशस्त्र दल वैद्यकीय महाविद्यालयातून (एएफएमसी) थेट ‘फ्लाइंग ऑफिसर’ होण्यापर्यंतचा प्रेरणादायी पल्ला गाठला आहे. तर दुसरीकडे, वडिलांचा लष्करी वारसा पुढे नेत, पण स्वतःची वेगळी वाट चोखंदळपणे निवडत रेश्मा गोयल हिने नौदलात धडक मारली आहे. ‘एएफएमसी’च्या दीक्षान्त संचलन सोहळ्यात या दोन तरुणींच्या यशाच्या कथा सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होत्या.

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