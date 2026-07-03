Pune Crime: लोहगड खूनप्रकरणात नवे धागेदोरे! आरोपी चेतनच्या मित्रांची कसून चौकशी; सिया-चेतन न्यायालयीन कोठडीत

पुणे : लोहगड किल्ल्यावरील केतन अग्रवाल खून प्रकरणातील आरोपी चेतन चौधरीचे मित्र पोलिसांच्या रडारवर असून, त्याच्या एका वर्गमित्राची कसून चौकशी करण्यात आली. तपासादरम्यान चेतनशी निगडित इतर मित्रांसह त्याच्या नातेवाइकांकडेही चौकशी सुरू आहे, तसेच या प्रकरणातील महत्त्वाच्या साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले जात आहेत, अशी माहिती पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी शुक्रवारी (ता. ३) पत्रकार परिषदेत दिली..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...दरम्यान, या खून प्रकरणातील आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी या दोघांची पोलिस कोठडी संपली. त्यामुळे त्यांना आज न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे..टेकडीवर झाला होता सराव?पोलिस अधीक्षक गिल म्हणाले, दोन्ही आरोपींना यापूर्वी एकूण १२ दिवसांची पोलिस कोठडी मिळाली होती. त्या अनुषंगाने पोलिसांनी तपासाची चक्रे गतिमान केली आहेत. आरोपींच्या पुण्यातील घरात पंचनामा करण्यात आला असून, तेथून त्यांचे मोबाईल, कपडे आणि इतर संशयास्पद साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. लुल्लानगर येथील एक कॅफे आणि परिसरातील टेकडीवर केतनच्या खुनाचा कट रचण्यासाठी आरोपींनी सराव केल्याचा पोलिसांना संशय आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या दोन्ही ठिकाणी पोलिसांकडून पंचनामा करण्यात आला आहे..सिया आणि चेतनकडून सांकेतिक भाषेचा वापरआरोपींकडून जप्त केलेल्या मोबाईलच्या तपासातून पोलिसांच्या हाती काही धागेदोरे लागले आहेत. आरोपींनी एकमेकांशी संवाद साधण्यासाठी सांकेतिक भाषेचा वापर केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे या मोबाईलमधील डिलीट केलेला आणि उपलब्ध सर्व डिजिटल डेटाचे सखोल विश्लेषण करण्याचे काम न्यायवैद्यक तज्ज्ञांच्या मदतीने सुरू आहे..लोहगड किल्ल्यावरील घटनास्थळी कोणी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहेत का? या प्रश्नावर बोलताना गिल यांनी थेट उत्तर देणे टाळले. मात्र या प्रकरणातील अत्यंत महत्त्वाच्या साक्षीदारांची चौकशी सुरू असल्याचे स्पष्ट केले..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...दोषारोपपत्रात होणार उलगडा !‘केतनला दरीत नेमका कोणी धक्का दिला?’ या पत्रकारांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना पोलिस अधीक्षक गिल म्हणाले, ‘‘या प्रकरणाचा तपास अजूनही अत्यंत संवेदनशील पातळीवर सुरू आहे. न्यायालयात अद्याप दोषारोपपत्र दाखल करायचे आहे. त्यामुळे तपासाच्या या टप्प्यावर ही बाब उघड करणे उचित ठरणार नाही.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.