Pune News: ‘त्या’ ४० अधिकाऱ्यांना राज्य सरकारचा इशारा; ‘बदलीसाठी पर्याय द्या, अन्यथा मिळेल तिथे जा’, पुणे महसूल विभागात खळबळ!

पुणे : महसूल अधिनियमातील कलम १५५ चा गैरवापर केल्याप्रकरणी दोषी आढळलेल्या ४० अधिकाऱ्यांना राज्य सरकारने कडक इशारा दिला आहे. 'बदलीसाठी पर्याय द्या, अन्यथा मिळेल ती बदली स्वीकारा', अशा शब्दांत सरकारने अधिकाऱ्यांना सुनावले आहे. यामुळे महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे..सातबारा उताऱ्यांमधील दुरुस्ती अधिकारांचा गैरवापर केल्याच्या तक्रारींनंतर नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या समितीने चौकशी केली होती. या अहवालात पुणे जिल्ह्यातील १५ अधिकारी अतिगंभीर, ८२ गंभीर, तर ५५ अधिकारी मध्यम स्वरूपाच्या अनियमिततेत दोषी आढळले आहेत..पहिल्या टप्प्यात १५ अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविल्यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यात ४० अधिकाऱ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या अधिकाऱ्यांना पुणे विभाग सोडून इतर विभागांतील रिक्त जागांचे पर्याय मागविण्यात आले आहेत..या प्रकरणाशी संबंध नसलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी बदलीस पात्र नसतानाही अकार्यकारी पदावर बदली मागितली आहे, तर काही अधिकाऱ्यांनी सोयीची बदली मिळविण्यासाठी मुंबई गाठल्याचे सूत्रांनी सांगितले.