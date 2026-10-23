Pune News : रस्त्यावर फटाके फोडल्यास होणार कारवाई; पोलिसांची नियमावली जाहीर

पुणे - आगामी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी तात्पुरत्या फटाके विक्रीसह फटाके फोडण्याबाबत नियमावली जारी केली आहे. सार्वजनिक रस्ते, पदपथ अथवा रस्त्यापासून १० मीटरच्या आत फटाके फोडण्यास मनाई असून, उल्लंघन करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशारा पोलिस प्रशासनाने दिला आहे..दिवाळीनिमित्त तात्पुरत्या फटाके विक्रीचे परवाने सहा नोव्हेंबर ते पाच डिसेंबर २०२६ या कालावधीसाठी दिले जाणार आहेत. परवान्याची मुदत संपल्यानंतर फटाक्यांची विक्री करता येणार नाही. शिल्लक साठा अधिकृत गोदामात किंवा घाऊक परवानाधारकाकडे परत जमा करणे बंधनकारक राहील. तात्पुरत्या फटाके स्टॉलच्या ५० मीटर परिसरात आतषबाजी करण्यास बंदी आहे. याशिवाय, विदेशी बनावटीचे फटाके विक्री करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे..सर्वोच्च न्यायालय आणि पर्यावरण संरक्षण नियमांनुसार, फटाका उडविण्याच्या जागेपासून चार मीटर अंतरावर १२५ डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज निर्माण करणाऱ्या फटाक्यांचे उत्पादन, विक्री व वापरावर बंदी आहे. शंभर पेक्षा अधिक फटाके असलेल्या साखळी बॉम्बवर बंदी घातली आहे. विशिष्ट आकाराच्या ‘ॲटमबॉम्ब’वरही कायदेशीर निर्बंध लागू राहतील..रात्री १० नंतर आवाजाचे फटाके वाजविण्यास बंदी -ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमांनुसार, रात्री १० ते सकाळी सहा या वेळेत आवाज करणाऱ्या फटाक्यांवर बंदी असेल. केवळ प्रकाश व रंग सोडणारे बिनआवाजी फटाके आणि पर्यावरणपूरक ‘ग्रीन फटाके’ वापरण्यास मुभा राहील. रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि न्यायालयांच्या सभोवतालचा १०० मीटर परिसर हा शांतता क्षेत्र असल्याने तेथे फटाके वाजविण्यास मनाई आहे..नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहिता, स्फोटक कायदा १८८४ आणि पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हे नोंदविले जातील. नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास नागरिकांनी तत्काळ ‘डायल ११२’ वर संपर्क साधावा, असे आवाहन अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (प्रशासन) संजय पाटील यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.