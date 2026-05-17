पाण्याच्या स्रोतांचे मॉन्सूनपूर्व सर्वेक्षण

नसरापूर, ता. १७ : पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना शुद्ध आणि सुरक्षित पाणी मिळावे व संभाव्य जलजन्य आजारांना वेळीच अटकाव घालता यावा, यासाठी नसरापूर प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वतीने सर्व उपकेंद्रांमधील गावांमध्ये मॉन्सूनपूर्व पिण्याच्या पाण्याची रासायनिक तपासणी आणि मुख्य पाणीपुरवठा स्रोतांचे सविस्तर स्वच्छता सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे.
पावसाळ्यात दूषित पाण्यामुळे डायरिया, गॅस्ट्रो, काविळीसारख्या जलजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता असते. हे धोके टाळण्यासाठी प्रशासनाने आधीच कंबर कसली आहे. या मोहिमेअंतर्गत गावागावांमधील विहिरी, कूपनलिका आणि सार्वजनिक पाण्याच्या टाक्या अशा मुख्य स्रोतांची बारकाईने तपासणी करण्यात आली.
भोर तालुक्याचे तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. अभय तिडके यांच्या सूचनेनुसार प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे डॉ. मिलिंद अहिरे व डॉ. पद्मवीर थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबवण्यात आली.
आरोग्य सहाय्यक बाळासाहेब पिसाळ यांच्या आराखड्यानुसार आरोग्य केंद्रांतर्गत येणाऱ्या प्रत्येक गावामध्ये प्रसाद चव्हाण (हातवे बु.), संतोष सोनवणे (कापूरहोळ), अक्षय बन्ने (शिवरे व केळवडे), रोहन पगारे (कासुर्डी गुं मा), सूरज साळुंखे (वेळू), सुमित चडचणकर (जांभळी), शुभम गायकवाड (देगांव), नितीन पाटील (नसरापूर) या आरोग्य सेवकांनी प्रत्यक्ष सर्वेक्षण आणि जलसुरक्षकांना सोबत घेऊन पाण्याचे नमुने घेतले
दरम्यान, नागरिकांनीही पाणी उकळून व गाळून प्यावे आणि आरोग्याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन आरोग्य प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

