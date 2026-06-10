पुणे

Pune Crime : शिवसेना नेते निलेश काळभोर यांना ठार मारण्याच्या प्रयत्नातील मुख्य सूत्रधाराला तात्काळ अटक करण्याची मागणी

निलेश काळभोर यांना ठार मारण्याच्या प्रयत्नानंतरही मुख्य सूत्रधार अस्लम शेख फरार; दोन संघटनांकडून तात्काळ अटकेची व पोलिस संरक्षणाची मागणी
High-Profile Threat: Exposing the Assassination Plot Against Shiv Sena Leader Nilesh Kalbhor

High-Profile Threat: Exposing the Assassination Plot Against Shiv Sena Leader Nilesh Kalbhor

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लोणी काळभोर : शिवसेना (शिंदे गट) पुणे जिल्हा संघटक निलेश अशोक काळभोर यांना जिवे ठार मारण्यांचा प्रयत्न व धमकी देणाऱ्या मुख्य सुत्रधारास तात्काळ जेरबंद करण्याची दोन संघटनांकडून मागणी करण्यात आली आहे.

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