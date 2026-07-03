Organic farming: सेंद्रिय शेतीचा चमत्कार! वेल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्याच्या झाडाला तब्बल १९ किलोचा फणस; डोंगररानात सेंद्रिय शेतीची झेप..

वेल्हे : राजगड तालुक्यातील पानशेत खोऱ्यातील निवंगुणवाडी येथील आदिवासी शेतकरी ज्ञानोबा सांगळे यांच्या सेंद्रिय शेतीला मोठे यश आले आहे. त्यांनी जोपासलेल्या फणसाच्या झाडाला तब्बल १९ किलो वजनाचा विक्रमी फणस लागला असून, परिसरात या ‘रानमेव्या’ची मोठी चर्चा आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...सांगळे यांनी सहा वर्षांपूर्वी स्वतः तयार केलेले फणसाचे रोप शेतात लावले होते. शेणखत आणि पालापाचोळा यांसारख्या पारंपरिक सेंद्रिय खतांचा वापर केल्याने अवघ्या काही वर्षांत झाडाची वाढ १५ फुटांपर्यंत झाली. मंगळवारी (३० जून) त्यांनी १९ किलोंचा हा फणस विक्रीसाठी पानशेतला आणला. याच झाडावरील आणखी आठ ते दहा फणसेही जवळपास २० किलो वजनाची होतील, अशी आशा शेतकरी सांगळे यांनी व्यक्त केली..‘‘माझ्या साठ वर्षांच्या आयुष्यात प्रथमच इतक्या मोठ्या आकाराचे फणस पाहिले. पाऊस सुरू झाल्याने वजनदार फणसे डोक्यावर वाहून रस्त्यापर्यंत नेण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. वाहतुकीची योग्य सुविधा नसल्याने डोंगरातील रानमेवा आणि फळांचे मोठे नुकसान होते,’’ अशी खंतही सांगळे यांनी व्यक्त केली..तोरणा, राजगडच्या परिसरामध्ये आदिवासी राहत असलेल्या दुर्गम डोंगरदऱ्यांमध्ये अशा फणसांसारख्या फळझाडांबरोबर वनौषधी वनस्पती उपलब्ध आहेत. याचे सरकारकडून जतन होणे गरजेचे आहे.- सुनील कोळपे, जिल्हाध्यक्ष, आदिवासी कल्याण व संवर्धन संस्था.Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...बदलते हवामान, सेंद्रिय खतांचा अभाव आणि रासायनिक खतांचा वाढता वापर यामुळे फळे, अन्नधान्य व भाजीपाल्याच्या आकारासह गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. ज्ञानोबा सांगळे यांच्या सेंद्रिय शेतीतून मिळालेल्या या यशामुळे पारंपरिक शेती, सेंद्रिय खतांचा वापर आणि स्थानिक वाणांच्या संवर्धनाचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.- नितीन ढमाळ, मंडल कृषी अधिकारी, पानशेत विभाग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.