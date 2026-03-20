Petrol Rate Increase : पॉवर व स्पीड पेट्रोल महागले; प्रतिलिटर २.०९ रुपयांची वाढ, २० मार्चपासून नवे दर लागू

पुणे - वाहनधारकांना पुन्हा एकदा महागाईचा फटका बसला असून, प्रीमियम श्रेणीतील पॉवर आणि स्पीड पेट्रोलच्या दरात वाढ झाली आहे. पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर २ रुपये ०९ पैशांनी दरवाढ करण्यात आली असून, नवे दर शुक्रवारपासून (ता. २०) लागू झाले आहेत. त्यामुळे वाहनधारकांच्या खर्चात आणखी वाढ होणार आहे..यापूर्वी पॉवर आणि स्पीड पेट्रोलचा दर १११ रुपये ६८ पैसे प्रति लिटर होता. दरवाढीनंतर हा दर आता ११३ रुपये ७७ पैसे प्रति लिटर इतका झाला आहे. या वाढीमुळे विशेषतः उच्च दर्जाचे इंधन वापरणाऱ्या चारचाकी आणि प्रीमियम वाहनधारकांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे..ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनचे कोअर कमिटी सदस्य अली दारूवाला यांनी या दरवाढीची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार, चलनवाढ, तसेच वाहतूक आणि प्रक्रिया खर्च यांचा थेट परिणाम इंधनदरांवर होत असतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या दरवाढ होते..शहरात प्रीमियम इंधनाचा वापर मर्यादित आहे. मी गेल्या पाच वर्षांपासून हे इंधन वापरत आहे. मात्र या दरवाढीमुळे मी साधे पेट्रोल वापरण्याचा विचार करत आहे. अनेक वाहनधारक सामान्य पेट्रोलकडे वळण्याची शक्यता आहे. तसेच, इंधन बचतीसाठी कारपूलिंग, सार्वजनिक वाहतूक आणि पर्यायी ऊर्जेच्या वापराकडे कल वाढू शकतो.- अर्थव साठे, वाहनधारक.पेट्रोल दरवाढ -इंधन प्रकार : पॉवर / स्पीड पेट्रोलजुना दर : १११.६८ रुपये प्रति लिटरनवा दर : ११३.७७ रुपये प्रति लिटरदरवाढ : २.०९ रुपये प्रति लिटरअंमलबजावणी तारीख : २० मार्च २०२६.