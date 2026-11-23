‘लाडकी बहीण’ योजनेची माहिती देण्याच्या बहाण्याने घरात प्रवेश करून एका ७५ वर्षीय ज्येष्ठ महिलेची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार पुण्यात समोर आला आहे. मानेची मालिश करून देण्याचे आमिष दाखवत आरोपी महिलेने उशीखाली ठेवलेली ६० हजार रुपये किमतीची सोन्याची माळ लंपास केली. या प्रकरणी लष्कर पोलिस ठाण्यात ३० ते ३५ वर्षांच्या अनोळखी महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..एकट्या राहणाऱ्या आजारी महिलेला गाठले पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार ज्येष्ठ महिला लष्कर परिसरातील न्यू मोदी खाना येथील गोल हौद भागात एकट्याच राहतात, तर त्यांचा मुलगा वानवडी परिसरात राहतो. त्यांना गंभीर आजार असून, नुकतेच त्यांच्यावर एक ऑपरेशन झाले आहे. शनिवारी दुपारी पावणेतीनच्या सुमारास ३० ते ३५ वयोगटातील एक अनोळखी महिला त्यांच्या घरी आली..'मुळशी पॅटर्न' फेम मालविका गायकवाड लवकरच होणार आई! पतीसोबत शेअर केले गोड फोटो.मालिश करता करता दागिन्यावर डल्ला आरोपी महिलेने ‘लाडकी बहीण’ योजनेची माहिती देण्याच्या बहाण्याने घरात प्रवेश मिळवला. त्यानंतर ज्येष्ठ महिलेची तब्येत पाहून "मानेची मालिश केल्यास बरे वाटेल," असे गोड बोलून तिचा विश्वास संपादन केला. .Tukaram Mundhe FDA Action Pune : भेसळखोरांचे धाबे दणाणले! अन्न नमुन्यांचे अहवाल आता १४ दिवसांत येणार; जिममधील 'प्रोटीन पावडर' विक्रीवरही तुकाराम मुंढेंचा कडक इशारा.मालिश करण्याचे नाटक करत असतानाच आरोपीने संधी साधून उशीखाली ठेवलेली ६० हजार रुपयांची सोन्याची माळ चोरली आणि तेथून पळ काढला. काही वेळाने हा प्रकार लक्षात येताच ज्येष्ठ महिलेने लष्कर पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार नोंदवली. पोलिस आरोपी महिलेचा शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.