Pune Rain: पुणेकरांनो सावधान! पुढील तीन दिवस पावसाचा जोर वाढणार; घाट विभागाला रेड अलर्ट, अतिवृष्टीचा इशारा

पुणे : गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून पुणे शहर आणि परिसरात पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. तर पुढील दोन ते तीन दिवस शहरात पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. विशेषतः घाट विभागात काही ठिकाणी जोरदार ते अतिजोरदार पावसाचा अंदाज असल्याने घाट विभागाला पुढील तीन दिवसांसाठी ‘रेड’ अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...शहरात गेले तीन दिवस पावसाची हजेरी कायम असल्याने कमाल तापमानात तब्बल पाच अंश सेल्सिअसची घट नोंदवली गेली आहे. गुरुवारी (ता. २) शहरात सकाळपासूनच पावसाची रिपरिप सुरू होती. रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या या पावसामुळे अनेक सखल भागांत आणि रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचल्याचे चित्र होते. परिणामी, कामावरून घरी जाणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय झाली. शहरातील अनेक भागांत वाहतूक व्यवस्था संथ गतीने सुरू होती. गुरुवारी शहराचे कमाल तापमान २७ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २१.१ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात आले..हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, शहरात शुक्रवारी (ता. ३) तापमानात फारसा बदल होणार नाही. कमाल तापमान २७ अंश तर किमान तापमान २२ अंश सेल्सिअसच्या आसपास स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. दिवसाच्या पूर्वार्धात आकाश मुख्यतः निरभ्र राहील, मात्र दुपारी आणि सायंकाळी आकाश अंशतः ढगाळ होऊन शहरात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाच्या सरी कोसळतील..घाटमाथ्यावर अतिवृष्टीचा इशाराशहरात मध्यम स्वरूपाचा पाऊस असला तरी, पुणे जिल्ह्याच्या घाट विभागात पावसाचा जोर अधिक असणार आहे. पुढील तीन दिवस घाटमाथ्यावर काही ठिकाणी जोरदार ते अतिजोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता असून, तुरळक ठिकाणी अतिवृष्टी होण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी तसेच पर्यटकांनी घाटमाथ्यावर किंवा पर्यटनस्थळी प्रवास करताना विशेष खबरदारी घेण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...गुरूवारी झालेली पावसाची नोंदपरिसर - पडलेला पाऊस (मिलिमीटर)शिवाजीनगर - ६.४पाषाण - ८लोहगाव - ४.६चिंचवड - ९.५लवळे - ०.५एनडीए - २.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.