पुणे

Pune Rain: पुणेकरांनो सावधान! पुढील तीन दिवस पावसाचा जोर वाढणार; घाट विभागाला रेड अलर्ट, अतिवृष्टीचा इशारा

Pune weather forecast predicts heavy rain for next three days: घाटमाथ्यावर पुढील तीन दिवस मुसळधार ते अतिवृष्टीचा अंदाज; पुणे शहरात सततच्या पावसामुळे तापमानात पाच अंशांनी घसरण, सखल भागांत पाणी साचल्याने वाहतूक विस्कळीत
Rain to Intensify Across Pune; Red Alert Declared for Ghat Region

Rain to Intensify Across Pune; Red Alert Declared for Ghat Region

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून पुणे शहर आणि परिसरात पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. तर पुढील दोन ते तीन दिवस शहरात पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. विशेषतः घाट विभागात काही ठिकाणी जोरदार ते अतिजोरदार पावसाचा अंदाज असल्याने घाट विभागाला पुढील तीन दिवसांसाठी ‘रेड’ अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

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