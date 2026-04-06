Pune Sex Racket Bust : पुण्यात चाललंय काय? नामांकित कॉलेजवळच सुरू होते सेक्स रॅकेट, ४ तरुणींची सुटका, ३ जणांना अटक

पुणे शहर व आसपासच्या भागात मागील काही दिवसांपासून अनैतिक मानवी वाहतूक आणि वेश्याव्यवसायाच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी नऱ्हेगाव परिसरात मोठी कारवाई करत एक सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे..पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या पथकाने नऱ्हेगाव येथील एका नामांकित कॉलेजजवळील लॉजवर छापा टाकला. या कारवाईत वेश्याव्यवसायात गुंतवलेल्या चार तरुणींची सुटका करण्यात आली असून, तीन पुरुष आरोपींना अटक करण्यात आली आहे..पोलिसांना गुप्त माहिती मिळाली होती की, नऱ्हेगाव परिसरातील या लॉजमध्ये महिलांकडून जबरदस्तीने वेश्याव्यवसाय करवून घेतला जात आहे. ही माहिती खात्रीशीर असल्याचे आढळल्याने पोलिसांनी बनावट ग्राहक पाठवून सापळा रचला. त्यानंतर अचानक छापा टाकण्यात आला. या छापेमारीत ४ पीडित तरुणींची सुटका करण्यात आली. पोलिसांनी सांगितले की, या महिलांना अनैतिक व्यापारासाठी लॉजमध्ये आणण्यात आले होते..Pune Crime : बुधवार पेठेत वेश्या व्यवसायावर पोलिसांचा छापा; चार बांगलादेशी महिलांची सुटका, बांगलादेशी एजंटासह चार जणांवर गुन्हा दाखल .अभिषेक दिलीप गवळी (वय २४, रा. खेड शिवापूर) रामू सांडू देवकर (वय २४, रा. सिंहगड रोड, पुणे),महेश गणेश नागने (वय ३४, रा. नऱ्हेगाव, पुणे) या तिघांवर अनैतिक मानवी वाहतूक (प्रतिबंध) अधिनियम १९५६ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन्हा नऱ्हे पोलीस ठाण्यात नोंदविण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे..FAQs 1. ही कारवाई कुठे करण्यात आली? नऱ्हेगाव परिसरातील "स्वर्ग एक्झिक्युटिव्ह पॅराडाईज लॉज" येथे ही कारवाई करण्यात आली.2. किती महिलांची सुटका करण्यात आली? या कारवाईत ४ पीडित महिलांची सुटका करण्यात आली.3. पोलिसांना माहिती कशी मिळाली? पोलिसांना गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी बनावट ग्राहक पाठवून खात्री केली.4. किती आरोपींना अटक झाली? या प्रकरणात ३ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.5. कोणत्या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला? अनैतिक मानवी वाहतूक (प्रतिबंध) अधिनियम १९५६ अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे.6. पुढील कारवाई काय आहे? सदर प्रकरणाचा पुढील तपास नऱ्हे पोलीस ठाणे करत आहे.