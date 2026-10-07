Vidyadhar Anaskar : आरबीआयच्या नव्या पतधोरणामुळे सर्वसामान्यांचे कर्ज महागण्याची शक्यता; समतोल राखण्याचे बँकिंग क्षेत्रासमोर आव्हान

पुणे - देशांतर्गत आणि जागतिक पातळीवर वाढणाऱ्या महागाईच्या दबावामुळे रिझर्व्ह बँकेने आज जाहीर केलेल्या पतधोरणात रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्क्यांची वाढ केली आहे. आरबीआयने नजीकच्या भविष्यात व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता पूर्णपणे फेटाळून लावल्याने आगामी काळात कर्जावरील व्याजदर वाढतच जाणार हे स्पष्ट झाले असून, सर्वसामान्यांचे गृह व वाहन कर्ज महागणार असल्याची शक्यता बँकिंग तज्ञ आणि राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केली..सध्या रिझर्व्ह बँकेसमोर महागाई नियंत्रणात आणणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. सध्याची जागतिक परिस्थिती तसेच देशांतर्गत अन्नधान्य, इंधनाचे वाढते भाव आणि मूलभूत महागाईतील वाढ लक्षात घेता, पुढील पतधोरणातही रेपो रेटमध्ये आणखी वाढ होण्याची आणि रोख तरलतेवर कडक नियंत्रण आणले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..नवा रेपो रेट ५.५० टक्के झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे बँकांना ठेवीदारांना आकर्षित करण्यासाठी ठेवींवरील व्याजदर वाढवावे लागतील. साहजिकच बँकांचा 'कॉस्ट ऑफ फंड' वाढणार आहे. दुसरीकडे, बाजारातील चांगले कर्जदार टिकवून ठेवण्यासाठी जर बँकांनी कर्जाचे व्याजदर वाढवले नाहीत, तर त्यांचा थेट परिणाम बँकांच्या 'नेट इंटरेस्ट मार्जिन' वर होऊन नफाक्षमता कमी होण्याची भीती आहे..व्याजदर वाढल्यामुळे कर्जदारांच्या कर्ज परतफेडीच्या क्षमतेवर विपरित परिणाम होऊ शकतो. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी बँकांना नवीन कर्जाचा कालावधी वाढवून द्यावा लागेल किंवा सध्याच्या कर्जांचे पुनर्गठन करावे लागेल. मात्र, आरबीआयच्या नियमांनुसार पुनर्गठन केलेल्या कर्जांवर अतिरिक्त 'अनुत्पादक कर्ज तरतूद' करावी लागत असल्याने बँकांना आपल्या नफ्याचा किंवा गंगाजळीचा वापर करावा लागेल..'आगामी काळ बँकिंग क्षेत्रासाठी अत्यंत कसोटीचा ठरणार आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी बँकांना केवळ कर्जवाढीवर लक्ष न देता 'दर्जेदार कर्जवाटपाकडे' लक्ष द्यावे लागेल. चालू आणि बचत ठेवी वाढवण्यासाठी बचतीचे व्याजदर वाढवावे लागतील. बँकांना आपले मार्जिन राखण्यासाठी खर्चात बचत, कडक वसुली धोरण आणि ठेवींवरील व्याजदरात माफक वाढ या चतुःसूत्रीचा अवलंब करावा लागेल.'- विद्याधर अनास्कर (प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.