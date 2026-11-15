Pune Crime: ग्रामपंचायत सदस्यपदावरून भावकीत तुफान राडा; शिरूरमध्ये कोयता, रॉडने हाणामारी, ११ जणांवर गुन्हा

शिरूर : शिरूर ग्रामीण ग्रामपंचायतीच्या राजकारणात गावकी व भावकीत वाद पेटला असून, ग्रामपंचायतीचे सदस्यपद देण्यावरून भावकीतील दोन कुटूंबात जोरदार हाणामारी झाली. कोयत्यासह रॉड आणि दांडक्याचा वापर झालेल्या या मारामारीत एका महिलेसह तरूण जखमी झाला असून, दोन्ही बाजूच्या ११ जणांविरूद्ध शिरूर पोलिसांनी सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदा जमाव जमवून मारामारी केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. बुधवारी (ता. १२) मध्यरात्री झालेल्या या वादात एका मोटारीची दगड टाकून व कुऱ्हाडीने तोडफोड करण्यात आली. भावकीतील दोन गट आमने - सामने आल्याने झालेल्या राड्यात एकमेकांचे सोन्याचे दागिने खेचल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. .MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...सीमा सोमनाथ घावटे (वय ४०, रा. पाषाणळा, शिरूर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून शिरूर ग्रामीण चे माजी उपसरपंच सचिन भाऊसाहेब घावटे, प्रथमेश धनंजय घावटे (रा. पाषाणमळा, शिरूर) व ऋषिकेश विजय शेलार (रा. षटकार कॉलनी, शिरूर) यांच्याविरूद्ध तर प्रथमेश धनंजय घावटे (वय २३) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून सोमनाथ सुभाष घावटे, नितीन सुभाष घावटे, विलास गोधाजी घावटे, प्रथमेश सोमनाथ घावटे, सार्थक सोमनाथ घावटे, सीमा सोमनाथ घावटे (सर्व रा. पाषाणमळा, शिरूर) यांच्यासह शंकर शिंदे व आदी पैठणकर (पूर्ण नाव नाही, रा. रामलिंग, शिरूर) यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसार, शिरूर ग्रामीण ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचपदाचा आणि सदस्यपदाचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर ठरल्याप्रमाणे सदस्यपद देण्यावरून झालेल्या वादाचे पर्यावसान मोठ्या हाणामारीत झाले. अडीच वर्षांपूर्वी शिरूर ग्रामीण ग्रामपंचायतीची निवडणूक झाली होती, त्यावेळी सीमा घावटे यांना अडीच वर्षांनी सदस्यपद देण्याबाबत भावकीत निर्णय झाला होता. मात्र, त्याबाबतची कार्यवाही न झाल्याने सीमा यांचे चुलत सासरे विलास घावटे यांनी मंगळवारी (ता. १०) रात्री उशिरा सचिन घावटे यांना फोन करून, 'तुझ्या उपसरपंचपदाला व ग्रामपंचायत सदस्य या पदाला अडीच वर्षे झाली असल्याने तु आता आपल्या सर्वांचे ठरल्याप्रमाणे आमच्या घरातील सीमा घावटे हिला ग्रामपंचायत सदस्यपद देऊन टाक', असे म्हणाल्याचा राग आल्याने सचिन घावटे, प्रथमेश घावटे व ऋषिकेश शेलार यांनी सोमनाथ घावटे यांच्या घरी जावून त्यांना घरातून ओढून नेवून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. सीमा यांना तसेच त्यांचे दीर नितीन यांनाही लोखंडी रॉडने मारहाण करून जखमी केले. प्रथमेश घावटे याने कोयत्याने सीमा यांचा मुलगा बंटी याच्यावर वार करण्याचा प्रयत्न केला असता नवनाथ घावटे यांनी त्याचा हात धरला, त्यामुळे दुर्देवी प्रसंग टळला. यानंतर संबंधित त्यांची मोटार तेथेच सोडून पळून गेले..या घटनेनंतर पाषाणमळा येथे सोमनाथ घावटे यांच्या घरासमोरील मोटारीवर (क्र. एमएच १२ व्हीक्यू ७०७२) दगडफेक करण्यात आली. कुऱ्हाडीने काचा फोडल्या असून, दर्शनी भागाचे नूकसान केले. याप्रकरणी प्रथमेश धनंजय घावटे यांनी पोलिसांकडे धाव घेत फिर्याद दिली. उपसरपंचपद व ग्रामपंचायत सदस्यपदाचा वाद आपण मिटवून घेऊ, असा निरोप आल्याने मी, सचिन घावटे व ऋषि शेलार हे सोमनाथ घावटे यांच्या घरी गेलो असता सोमनाथ घावटे याने सचिन घावटे यांना लोखंडी रॉडने पाठीवर व मांडीवर मारले. नितीन घावटे याने लाकडी दांडक्याने हातावर मारहाण केली तर प्रथमेश सोमनाथ घावटे याने मारण्याकरीत आणलेला कोयता मी धरला. सार्थक याने दगडाने मारहाण केली. सीमा घावटे यांनी सचिन यांचा शर्ट फाडून त्यांच्या गळ्यातील दहा तोळ्याची चेन हिसकावून काढून घेतली. वरील सर्वांनी लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करून, जीवे मारण्याची धमकी दिली असल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे..दरम्यान, प्रथमेश धनंजय घावटे हे तक्रार देण्यासाठी शिरूर पोलिस ठाण्यात आले असताना आपण हा वाद मिटवू असे सचिन घावटे यांनी सांगितल्याने ते बंधू निखिल याच्यासह घावटे वस्ती येथे घरी गेले असता त्यांच्या मोटारीला ट्रॅक्टर आडवा लावून सार्थक घावटे, सोमनाथ घावटे, शंकर शिंदे व आदी पैठणकर यांनी त्यांना मारहाण केली. शंकर शिंदे याने उलटा कोयता डोक्यात मारल्याने डोके फुटले. मध्यरात्री अडीचच्या सुमारास हा प्रकार घडला..Success Story: दिवसा शिक्षण, रात्री सफाईचे काम; जिद्दीने मिळवली सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी, कोथरूडच्या रेश्माचा प्रेरणादायी प्रवास...\rया प्रकरणी, भावकीतील लोकांनी दोन्ही बाजूंना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करून तक्रारी देण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दोन्ही बाजूंनी फिर्यादी देण्यात आल्या असून, शिरूरचे पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक शुभम चव्हाण पुढील तपास करीत आहेत. या प्रकरणी अद्याप कुणालाही अटक करण्यात आली नसल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.