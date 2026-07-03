Ketan Agrawal: डिलीट डेटा, जुना मोबाईल, चॅटमध्ये कोड वर्ड आणि निकनेमचा वापर...; केतन अग्रवाल हत्याकांडात नवा ट्विस्ट, कोर्टात काय घडलं?

पुणे येथील केतन अग्रवाल हत्याकांडातील आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. पुढील तपासासाठी पोलिसांनी त्यांच्या पोलीस कोठडीत वाढ करण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणाची सुनावणी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. एम. विभुते यांच्या न्यायालयात झाली. सरकारी पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकील राजश्री विरकुड यांनी युक्तिवाद केला की, सिया गोयलच्या घरातून एक वर्ष जुना मोबाईल फोन जप्त करण्यात आला आहे. .इतकेच नाही, तर आरोपीच्या सध्याच्या मोबाईल फोनमधील डिलीट केलेला डेटादेखील जप्त करण्यात आला आहे. सरकारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, जप्त केलेल्या चॅट्समध्ये अनेक सांकेतिक शब्द आणि टोपणनावे वापरण्यात आली होती, ज्यांचा उलगडा करून तपास पूर्ण करण्यासाठी आरोपीची अधिक चौकशी करणे आवश्यक आहे. सरकारी वकील विपुल दुसिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पोलिसांनी रिमांड वाढवण्यासाठी पाच कारणे सादर केली आहेत. .Ketan Agrawal Murder : केतन अग्रवाल हत्याकांडाचे बीड कनेक्शन, सिया-चेतनला मदत करणारा 'तो' तरुण कोण? तपासात धक्कादायक माहिती समोर .त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, जप्त केलेल्या डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे आरोपीची समोरासमोर चौकशी करणे आणि कथित सांकेतिक संभाषणांचा उलगडा करणे यामुळे तपासाला लक्षणीय मदत होईल. बचाव पक्षाने पोलिसांच्या मागणीला विरोध केला आणि असा युक्तिवाद केला की, पोलीस केवळ नवीन पुरावे मिळण्याच्या आशेने 'माहितीचा शोध' घेत आहेत..बचाव पक्षाने असा युक्तिवाद केला की, १२ दिवसांच्या पोलीस कोठडीनंतर, ठोस आणि नवीन कारणांशिवाय पुढील रिमांड मंजूर केली जाऊ शकत नाही. बचाव पक्षाने असाही युक्तिवाद केला की, चॅट्समध्ये वापरलेले कथित सांकेतिक शब्द आणि टोपणनावे स्पष्ट करण्यासाठी आरोपींना सक्ती केली जाऊ शकत नाही, कारण असे केल्याने भारतीय संविधानाच्या कलम २० अंतर्गत स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्याच्या त्यांच्या अधिकाराचे उल्लंघन होईल..Siya Goyal Middle Finger Video : सिया गोयलला कसलाच पश्चाताप नाही? मधले बोट दाखवत केला इशारा; व्हिडिओ व्हायरल.फिर्यादी पक्षाने असा युक्तिवाद केला की प्रलंबित तपास पूर्ण करण्यासाठी पुढील कोठडी आवश्यक आहे आणि त्यामुळे खटल्यात थेट मदत होईल. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने पोलीस कोठडीच्या विनंतीवरील आपला निर्णय राखून ठेवला. त्यानंतर, न्यायालयाने सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.