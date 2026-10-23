तिबेटमधील भूकंपात १६ जणांचा मृत्यू, ६५ जखमी

बीजिंग/ल्हासा, ता.२३ (पीटीआय) ः तिबेटमध्ये काल रात्री झालेल्या शक्तिशाली भूकंपात १६ जणांचा मृत्यू झाला तर ६५ जण जखमी झाले आहेत. या घटनेनंतर १२ हजारहून अधिक रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी आज दिली.
नागचू शहरातील बाकेन परगण्यात गुरुवारी (ता.२२) स्थानिक वेळेनुसार रात्री १० वाजून ३३ मिनिटांनी हा भूकंप झाला. रिश्टर स्केलवर त्याची तीव्रता सात होती. भूकंपाचा केंद्रबिंदू जमिनीखाली १० किलोमीटरपेक्षा कमी खोलीवर असल्याने त्याचा धक्का जोरदार बसला. बीजिंगमधील भूकंप मदत मुख्यालयाने शुक्रवारी दिलेल्या माहितीनुसार, जखमींपैकी ११ जणांची प्रकृती गंभीर आहे, तर ५४ जणांना किरकोळ दुखापत झाली आहे.
चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी बेपत्ता नागरिकांचा शोध घेण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आणि जखमींना तातडीने वैद्यकीय उपचार देण्याचे आदेश दिले आहेत. जीवितहानी कमीत कमी ठेवण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी म्हटले आहे.
हिमवृष्टी होण्याचा अंदाज
भूकंपाच्या केंद्रबिंदूच्या परिसराची सरासरी उंची समुद्रसपाटीपासून चार हजार ८०० मीटरपेक्षा अधिक आहे. पुढील तीन दिवसांत तेथील तापमान उणे नऊ अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. तसेच, शनिवारी (ता.२४) केंद्रबिंदूजवळील तीन शहरांमध्ये अधूनमधून हिमवृष्टी होण्याचा अंदाज स्थानिक हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे.
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