Accident News: मराठा आंदोलनातून परतताना काळाचा घाला; सरडेवाडीतील एकाचा मृत्यू, दोघे जखमी

इंदापूर : अंतरवाली सराटी येथील मराठा आरक्षण आंदोलनातून परतताना बीडजवळ झालेल्या भीषण अपघातात इंदापूर तालुक्यातील सरडेवाडी येथील आंदोलक रामचंद्र शंकर जमदाडे यांचा मृत्यू झाला. या अपघातात अन्य दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. रविवारी (ता. ३१) दुपारी जमदाडे यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. .मिळालेल्या माहितीनुसार, रामचंद्र जमदाडे, संतोष पांडुरंग माने (भाटनिमगाव) आणि बिपीन नारायण मोरे (सरडेवाडी) हे मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनात सहभागी होऊन चारचाकीतून इंदापूरकडे परतत होते. .बीडजवळ त्यांच्या वाहनाने उभ्या ट्रकला पाठीमागून धडक दिली. या अपघातात जमदाडे यांचा मृत्यू झाला, तर अन्य दोघे जखमी झाले. जमदाडे हे जरांगे पाटील यांचे खंदे समर्थक म्हणून ओळखले जात. मराठा आरक्षणाच्या प्रत्येक लढ्यात त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. .त्यांच्या पश्चात आई, वडील, पत्नी, दोन मुली, मुलगा असा परिवार आहे. शासनाने जमदाडे यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत द्यावी, कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरीत सामावून घ्यावे, अशी मागणी मराठा समन्वयकांनी केली आहे.