India Germany Relations: ‘जर्मन कंपन्या भारताकडे केवळ बाजार म्हणून पाहत नाहीत; भागीदार म्हणून पाहतात’

बर्लिन : भारत-जर्मनी आर्थिक संबंध आता केवळ व्यापार आणि बाजारपेठेपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. जर्मन कंपन्या भारताकडे केवळ मोठी बाजारपेठ म्हणून नव्हे, तर उत्पादन, संशोधन, नवोन्मेष आणि जागतिक पुरवठा साखळीसाठी भागीदार म्हणून पाहू लागल्या आहेत, असे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी शुक्रवारी येथे सांगितले.दोन दिवसांच्या बर्लिन दौऱ्याचा आढावा घेताना आयोजित पत्रकार परिषदेत गोयल बोलत होते. या दौऱ्यात व्यापार, गुंतवणूक, बाजारपेठ, उद्योग यांसोबतच भारतीय समुदाय, विद्यार्थी, संशोधन संस्था आणि जर्मन उद्योगांशी झालेल्या चर्चांचा त्यांनी उल्लेख केला. भारत-जर्मनी भागीदारीला आता व्यापारापासून तंत्रज्ञान, संशोधन, प्रतिभा आणि संयुक्त उत्पादनापर्यंत नेण्याची संधी निर्माण झाली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले..जर्मनीतील भारतीय समुदायजर्मनीतील भारतीय समुदाय हा दोन्ही देशांमधील महत्त्वाचा मानवी दुवा असल्याचे गोयल यांनी सांगितले. जर्मनीत सुमारे ३ लाख ३२ हजार भारतीय वंशाचे नागरिक आणि ६० ते ७० हजार भारतीय विद्यार्थी असल्याचे त्यांनी सांगितले.यातील अनेक विद्यार्थी आता जर्मनीत नोकरी मिळविण्यापेक्षा भारतात परत जाऊन देशाच्या विकासात योगदान देण्यास उत्सुक असल्याचे गोयल यांनी विद्यार्थ्यांशी झालेल्या संवादाचा संदर्भ देताना सांगितले.जर्मन कंपन्यांचा दृष्टिकोनसिमेन्स हेल्थकेअर, बॉश, फोक्सवॅगन, स्कोडा यांसह विविध कंपन्यांच्या प्रमुखांशी झालेल्या चर्चांचा संदर्भ देताना गोयल म्हणाले की, जर्मन उद्योगांचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत आहे.जर्मन कंपन्या भारताला आता केवळ ग्राहकांची मोठी बाजारपेठ म्हणून पाहत नाहीत. भारत हा उत्पादन, संशोधन-विकास आणि नवोन्मेषाचा आधार बनू शकतो, अशी भूमिका या कंपन्यांनी चर्चेत व्यक्त केल्याचे गोयल यांनी सांगितले..जागतिक क्षमता केंद्रे (जीजीसी)जर्मन कंपन्यांच्या भारतातील वाढत्या संशोधन व तंत्रज्ञानविषयक कामाचा संदर्भ देताना गोयल यांनी भारतातील जागतिक क्षमता केंद्रांचा उल्लेख केला.या केंद्रांमध्ये मोठ्या संख्येने भारतीय तरुण काम करत असून, अनेक जर्मन कंपन्या भारतातील आपल्या केंद्रांचा विस्तार करण्याच्या तयारीत आहेत. काही कंपन्या त्यांच्या कामकाजात दुप्पट किंवा तिप्पट वाढ करण्याच्या योजना सांगत असल्याचे गोयल यांनी नमूद केले.संशोधन संस्थांशी चर्चाजर्मनीतील संशोधन संस्थांशी झालेल्या चर्चेची माहिती देताना गोयल यांनी एका मोठ्या संशोधन संस्थेत सुमारे २२ हजार शास्त्रज्ञ कार्यरत असून, दोन अब्ज युरोपेक्षा अधिक अर्थसंकल्प असल्याचे सांगितले. याशिवाय सुमारे १० ते १२ अन्य संशोधन संस्थांशीही चर्चा झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, क्वांटम संगणन, स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग, वाहन उद्योग, वाहन घटक, बॅटरी, लॉजिस्टिक्स आणि कृषी यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये संयुक्त संशोधन व तंत्रज्ञान विकासाची मोठी संधी असल्याचे गोयल यांनी सांगितले..भारत-जर्मनी संबंधांचा पुढील टप्पा केवळ तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचा नसून सहसंशोधन, सहनिर्मिती आणि सहउत्पादनाचा असावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.‘एफटीएचे यश नव्या व्यवसायातून मोजले जाईल’भारत आणि युरोपीय महासंघामधील मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटी २७ जानेवारीला पूर्ण झाल्याचा पुनरुच्चार करताना गोयल यांनी हा करार २०२६च्या अखेरपर्यंत स्वाक्षरीच्या टप्प्यावर नेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.मात्र कराराचे खरे यश हे केवळ बाजारपेठ खुली होण्यात नसून त्यातून निर्माण होणाऱ्या नवीन व्यवसाय, नवीन ऑर्डर्स, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान भागीदारी आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये दिसले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.भारतीय प्रतिभा परत आणणारजर्मनीत काम करणाऱ्या भारतीय संशोधक आणि अभियंत्यांना भारतात परत आणण्यासाठी सरकार कोणत्या उपाययोजना करणार, या प्रश्नावर गोयल यांनी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले.परदेशातून भारतात परतण्यासाठी केवळ अधिक पैसा देणे पुरेसे नाही, असे विद्यार्थ्यांशी झालेल्या चर्चेतून लक्षात आल्याचे ते म्हणाले. संशोधनासाठी सक्षम वातावरण, आवश्यक पायाभूत सुविधा, संस्थात्मक पाठबळ आणि उद्योग-अकादमी- संशोधन संस्थांमधील सहकार्य यांचीही गरज आहे..यासाठी सरकारी आणि खासगी शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था आणि उद्योगांशी चर्चा करून संशोधकांसाठी सक्षम परिसंस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे गोयल यांनी सांगितले.जागतिक प्रदर्शनांमध्ये ‘भारताची ताकद’भारतीय कंपन्यांनी परदेशातील विशेष प्रदर्शनांमध्ये अधिक मोठ्या प्रमाणावर सहभागी व्हावे, यासाठी वाणिज्य मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय एकत्रितपणे काम करणार असल्याचे गोयल यांनी सांगितले.कृषी व अन्नप्रक्रिया, अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर आणि स्टार्टअप क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये भारतीय उद्योगांचा सहभाग वाढविण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.भारताने अलीकडे विविध आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सहभाग नोंदविला असून, ‘भारताची ताकद’ जागतिक स्तरावर अधिक ठळकपणे मांडण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.भारत-जर्मनी भागीदारीजागतिक परिस्थिती अत्यंत अस्थिर आणि आव्हानात्मक असताना भारत-जर्मनी धोरणात्मक भागीदारीचे महत्त्व वाढले आहे, असे गोयल यांनी जर्मन चान्सलरच्या प्रमुख सल्लागारांसोबत झालेल्या बैठकीचा संदर्भ देताना सांगितले.दोन्ही देशांनी जागतिक परिस्थितीबाबत आपापले दृष्टिकोन मांडले असून, आगामी आंतरसरकारी चर्चांसाठीही त्यातून दिशा मिळेल, असे ते म्हणाले.भारत-जर्मनीने राजनैतिक संबंधांची ७५ वर्षे पूर्ण केली असून, धोरणात्मक भागीदारीलाही २५ वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे हा टप्पा केवळ उत्सवाचा नसून पुढील दशकांसाठी अधिक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आखण्याची संधी असल्याचे गोयल यांनी स्पष्ट केले..पाच महत्त्वाचे मुद्दे१. बाजारपेठेपलीकडे भागीदारी : जर्मन कंपन्या भारताकडे केवळ बाजार नव्हे, तर उत्पादन व संशोधनाचा भागीदार म्हणून पाहत आहेत.२. संशोधन ते व्यवसाय : जर्मन संशोधन भारतातील उद्योगांशी जोडून व्यावसायिक तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर.३. भारतीय प्रतिभा परत आणणे : केवळ पैसा नव्हे, तर संशोधनासाठी सक्षम परिसंस्था निर्माण करणे आवश्यक.४. एफटीएची खरी कसोटी : नवीन व्यवसाय, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान भागीदारी आणि रोजगार निर्माण होणे.५. जागतिक स्तरावर भारताची उपस्थिती : आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये भारतीय उद्योगांचा सहभाग वाढवून ‘भारताची ताकद’ जगासमोर मांडण्याचा प्रयत्न..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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