Sakal Money

Gold Price fall before Dhanteras Diwali : धनत्रयोदशी-दिवाळीपूर्वी सोनं-चांदी स्वस्त! एकाच झटक्यात दरात मोठी घसरण; खरेदीपूर्वी जाणून घ्या ताजे भाव..!

Gold silver rate today : ऐन सणासुदीच्या तोंडावर सराफा बाजारात मोठी उलथापालथ; १० ग्रॅम सोनं आणि १ किलो चांदीचे दर नेमके कितीवर आले?
Why bullion prices falling

Why bullion prices falling

Sakal

विनयन वाघमारे
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धनत्रयोदशी आणि दिवाळीच्या मुहूर्तावर सोन्या-चांदीचे दागिने खरेदी करण्याचे नियोजन करणाऱ्या ग्राहकांसाठी अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सणासुदीच्या खरेदीच्या तोंडावर देशांतर्गत सराफा बाजारात सोन्या-चांदीच्या भावात मोठी घसरण नोंदवण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घसरणीचा थेट परिणाम स्थानिक बाजारावर झाला असून, २४ कॅरेट सोन्याच्या दरात घसरण झाली आहे, तर चांदीच्या दरात एकाच दिवसात तब्बल ४ हजार रुपयांपेक्षा अधिक घसरण झाल्याने खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

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