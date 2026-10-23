Gold Price fall before Dhanteras Diwali : धनत्रयोदशी-दिवाळीपूर्वी सोनं-चांदी स्वस्त! एकाच झटक्यात दरात मोठी घसरण; खरेदीपूर्वी जाणून घ्या ताजे भाव..!

धनत्रयोदशी आणि दिवाळीच्या मुहूर्तावर सोन्या-चांदीचे दागिने खरेदी करण्याचे नियोजन करणाऱ्या ग्राहकांसाठी अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सणासुदीच्या खरेदीच्या तोंडावर देशांतर्गत सराफा बाजारात सोन्या-चांदीच्या भावात मोठी घसरण नोंदवण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घसरणीचा थेट परिणाम स्थानिक बाजारावर झाला असून, २४ कॅरेट सोन्याच्या दरात घसरण झाली आहे, तर चांदीच्या दरात एकाच दिवसात तब्बल ४ हजार रुपयांपेक्षा अधिक घसरण झाल्याने खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..दिवाळी आणि आगामी लग्नसराईच्या पार्श्वभूमीवर अचानक भाव उतरल्याने मुंबईतील झवेरी बाजार, पुण्यातील लक्ष्मी रस्ता तसेच राज्यातील प्रमुख सराफा बाजारपेठांमध्ये ग्राहकांची पावले वळू लागली आहेत..Maharashtra weather cyclone update : बंगालच्या उपसागरात चक्रीवादळाचा भडका; महाराष्ट्रात ऐन दिवाळीत पाऊस खोडा घालणार? हवामान विभागाचा मोठा इशारा!.२४ कॅरेट सोन्याचा भाव घसरलाशुक्रवारी देशांतर्गत बाजारात २४ कॅरेट सोन्याच्या भावात ०.६१ टक्क्यांची घसरण नोंदवली गेली असून, सोन्याचा भाव १ लाख ४२ हजार ७५० रुपये प्रति १० ग्रॅमच्या आसपास आला आहे. दुसरीकडे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवरही (MCX) फ्युचर्स ट्रेडिंगमध्ये सोन्याच्या दरात ०.६६ टक्क्यांची नरमाई पाहायला मिळाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पॉट गोल्डचे दर २.२ टक्क्यांनी घसरून ४,०५१ डॉलर प्रति औंसवर आले आहेत, जो गेल्या दोन आठवड्यांतील नीचांकी स्तर मानला जात आहे..चांदीच्या भावात मोठा भूकंपसोन्यापेक्षाही मोठा दणका आज चांदीच्या भावाला बसला आहे. सराफा बाजारात चांदीच्या दरात तब्बल १.९३ टक्क्यांची मोठी घसरण झाली असून, एकाच दिवसात चांदी सुमारे ४ हजार २०० रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. यामुळे चांदीचे दर प्रति किलो १ लाख ९६ हजार ५१० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. दिवाळी पूजेसाठी चांदीची नाणी, भांडी आणि भेटवस्तू खरेदी करणाऱ्या मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी ही मोठी संधी मानली जात आहे..समुद्रात भारताची अण्वस्त्रे सज्ज; पाकिस्तानची उडाली झोप!.भाव घसरण्यामागे आंतरराष्ट्रीय कारणे काय?; तज्ज्ञांचे मत काय?अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदर धोरणासंदर्भातील आगामी बैठकीपूर्वी जागतिक गुंतवणूकदारांनी सावध भूमिका घेतली आहे. मोठ्या गुंतवणूकदारांकडून नफावसुली (Profit Booking) सुरू असल्याने आणि डॉलरच्या मूल्यात चढ-उतार झाल्याने मौल्यवान धातूंच्या किमतींवर दबाव निर्माण झाला आहे. सराफा व्यापाऱ्यांच्या मते, स्थानिक पातळीवर लागू होणारे मेकिंग चार्जेस आणि जीएसटी यामुळे वेगवेगळ्या शहरांतील दुकानांमध्ये अंतिम दरात किरकोळ तफावत असू शकते; मात्र, धनत्रयोदशीच्या आधी आलेली ही नरमाई खरेदीदारांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.