India Farmer IDs: देशात ११ हजार किसान पहचान पत्रांचे वाटप; मुदतीच्या पाच महिने आधीच उद्दिष्ट पूर्ण

केंद्र सरकारने अॅग्रीस्टॅक (AgriStack) उपक्रमांतर्गत देशातील ११ कोटी शेतकऱ्यांचे ११ अंकी डिजिटल ओळखपत्र तयार करण्याचे काम पूर्ण केले आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी शनिवारी ही माहिती दिली. मार्च २०२७ पर्यंत ११ कोटी फार्मर आयडी तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. मात्र, २३ ऑक्टोबरच्या रात्रीपर्यंतच हे काम पूर्ण झाल्याने सरकारने मुदतीच्या पाच महिने आधी लक्ष्य गाठले आहे..‘किसान पहचान पत्र’ किंवा ‘फार्मर आयडी’ हे डिजिटल कृषी अभियानाचा भाग आहे. या ओळखपत्राद्वारे शेतकऱ्यांची ओळख, आधार आणि जमिनीच्या नोंदींसह पीकविषयक माहिती डिजिटल स्वरूपात जोडली जाणार आहे. त्यामुळे सरकारी योजनांसाठी पात्र शेतकऱ्यांची पडताळणी करणे आणि त्यांच्यापर्यंत लाभ पोहोचवणे अधिक सोपे होणार आहे..या यशाबद्दल आनंद व्यक्त करत शिवराज सिंह चौहान म्हणाले, "११ कोटी शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळख देण्याचे उद्दिष्ट आपण ठरलेल्या वेळेच्या पाच महिने आधी पूर्ण केले आहे. हा भारतीय शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे.".फार्मर आयडीमुळे शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज, पीक विमा, नैसर्गिक आपत्तीतील मदत आणि पीक विक्रीसारख्या कामांसाठी डिजिटल ओळखीचा उपयोग करता येणार आहे. सरकारी योजनांचा लाभ मिळवताना कागदपत्रांची पडताळणीही अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.याबाबत चौहान म्हणाले, "फार्मर आयडीमुळे शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ घेणे सोपे होईल. पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पारदर्शकपणे पोहोचवता येईल आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतीशी संबंधित कामे अधिक सुलभ होतील.".११ कोटी फार्मर आयडी तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारचे अधिकारी, राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश आणि जिल्हा प्रशासनाने सहकार्य केले. चौहान यांनी या सर्व यंत्रणांचे अभिनंदन केले आणि आभार मानले.अॅग्रीस्टॅकच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची डिजिटल माहिती एकत्रित करून कृषी सेवा आणि योजनांची अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षम करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.