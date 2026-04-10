Toll Payment New Rule: आजपासून टोलवर कॅश बंद! FASTag अनिवार्य; UPI पेमेंट पडणार महागात आणि 'हे' केल्यास दुप्पट पैसे भरावे लागणार

Fastag New Rules: राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांवरून प्रवास करणाऱ्यांसाठी आजपासून एक मोठा बदल लागू झाला आहे. 10 एप्रिलपासून टोल प्लाझावर रोख रक्कम स्वीकारली जाणार नाही. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने टोल नियमांमध्ये सुधारणा करणारी एक अधिसूचना जारी केली आहे. आता सर्व टोल व्यवहार डिजिटल पद्धतीने केले जातील. यासाठी FASTag असणे आवश्यक आहे. तुमच्याकडे फास्टॅग नसल्यास, तुम्ही ऑनलाइन पेमेंट करू शकता. पण, या पद्धतीने पेमेंट करणे तुम्हाला थोडे महागडे ठरणार आहे. .FASTag शिवाय पेमेंट कसे करावेजर वाहनाला फास्टॅग नसेल किंवा तो ॲक्टिव्हेट केलेला नसेल, तर चालक UPI वापरून पेमेंट करू शकतील. पण, महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यासाठी अतिरिक्त टोल शुल्क लागेल. यूपीआय वापरून पेमेंट केल्यास सामान्य टोल शुल्कापेक्षा 25% जास्त खर्च येईल. अशा परिस्थितीत, जर टोल शुल्क 100 रुपये असेल, तर चालकाला UPI वापरून पैसे भरल्यास 125 रुपये भरावे लागतील..टोलची रक्कम दुप्पट होणार समजा, एखादा चालक FASTag आणि UPI दोन्ही वापरून टोल भरण्यास नकार देत असेल, तर टोल कर्मचारी राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियमांनुसार त्यांना पुढे जाण्यापासून थांबवू शकतात. अशा परिस्थितीत, वाहन मालकाला ई-नोटीस देखील पाठवली जाऊ शकते. तीन दिवसांच्या आत थकबाकी जमा न केल्यास, टोलची रक्कम दुप्पट केली जाऊ शकते..सरकारी सवलतींचा गैरवापर थांबणारटोल नाक्यावर एक सामान्य समस्या अशी होती की, विशिष्ट सरकारी विभाग किंवा सेवांशी संबंधित लोक, प्रवास खाजगी असला तरीही, आपले ओळखपत्र दाखवून सवलतींचा दावा करत असत. नवीन नियमांनुसार यावर स्पष्टपणे बंदी घालण्यात आली आहे. आता, टोल सवलत व्यक्तींना नव्हे, तर वाहनाच्या अधिकृत वापराच्या आधारावर दिली जाईल. पात्र व्यक्तींना योग्य प्रक्रियेद्वारे सवलतीचा फास्टॅग (Exempted FASTag) मिळवावा लागेल. इच्छित असल्यास, ते वार्षिक फास्टॅग पास (Annual FASTag pass) देखील मिळवू शकतात. यामुळे टोल प्लाझावर वारंवार होणाऱ्या ओळखपत्र तपासणीचा त्रास आणि वाद कमी होतील. यामुळे अनेकदा वाद होतात, ज्यामुळे लांब रांगा लागतात..आधी या गोष्टी करा टोल प्लाझावरील कोणताही त्रास टाळण्यासाठी, 10 एप्रिलपूर्वी तुमचा FASTag इन्स्टॉल आणि ॲक्टिव्हेट करून घ्या. घरातून निघण्यापूर्वी, तुमच्या FASTagमध्ये पुरेसे बॅलन्स आहे आणि त्याचे KYC पूर्णपणे अपडेट केलेले आहे, याची खात्री करा. KYC अपडेट न केल्यास, तुमचा FASTag ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकला जाऊ शकतो.