Toll Payment New Rule: आजपासून टोलवर कॅश बंद! FASTag अनिवार्य; UPI पेमेंट पडणार महागात आणि 'हे' केल्यास दुप्पट पैसे भरावे लागणार

Toll Tax Payment Rule Change: 10 एप्रिलपासून तुमच्या वाहनावर FASTag नसेल, तर टोल भरणे कठीण होऊ शकते. कारण या तारखेपासून टोल नाक्यांवर कॅश पेमेंट पूर्णपणे बंद करण्यात येत आहे. तसेच UPI पेमेंटवर अतिरिक्त पैसे द्यावे लागणार आहे.
Big Toll Rule Change: No Cash Payments, FASTag Required – UPI Gets Costly

Vinod Dengale
Updated on

Fastag New Rules: राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांवरून प्रवास करणाऱ्यांसाठी आजपासून एक मोठा बदल लागू झाला आहे. 10 एप्रिलपासून टोल प्लाझावर रोख रक्कम स्वीकारली जाणार नाही. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने टोल नियमांमध्ये सुधारणा करणारी एक अधिसूचना जारी केली आहे. आता सर्व टोल व्यवहार डिजिटल पद्धतीने केले जातील. यासाठी FASTag असणे आवश्यक आहे. तुमच्याकडे फास्टॅग नसल्यास, तुम्ही ऑनलाइन पेमेंट करू शकता. पण, या पद्धतीने पेमेंट करणे तुम्हाला थोडे महागडे ठरणार आहे.

