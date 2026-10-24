Personal Finance

8th Pay Commission: किमान वेतन ७२ हजार होणार? आठव्या वेतन आयोगाच्या मुंबईतील बैठकीत मोठी अपडेट

8th Pay Commission Mumbai Meeting Update: फिटमेंट फॅक्टर ३.८३३ ते ४ करण्याचा प्रस्ताव, वार्षिक वेतनवाढ ३ टक्क्यांवरून ६ टक्के करण्याचीही मागणी; अधिसूचनेत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी शक्यता
8th Pay Commission: किमान वेतन ७२ हजारांपर्यंत वाढविण्याची वेतन आयोगाच्या मुंबईतील दोन दिवसीय बैठकीत मागणी

8th Pay Commission: किमान वेतन ७२ हजारांपर्यंत वाढविण्याची वेतन आयोगाच्या मुंबईतील दोन दिवसीय बैठकीत मागणी

esakal 

Ankur Nikam
Updated on

8th Central Pay Commission: आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची कर्मचारी संघटनांसोबतची दोन दिवसांची मुंबई येथील बैठक काल संपली. २२ आणि २३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या या बैठकीत केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांच्या वेतन, भत्ते आणि निवृत्तिवेतनविषयक मागण्यांवर चर्चा झाली. यापूर्वी आयोगाने ८ ऑक्टोबर रोजी बंगळुरूमध्ये बैठक घेतली होती.

Loading content, please wait...
salary
Mumbai news
8th Pay Commission
salary commission discussions
Marathi News Esakal
www.esakal.com