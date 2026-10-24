8th Pay Commission: किमान वेतन ७२ हजार होणार? आठव्या वेतन आयोगाच्या मुंबईतील बैठकीत मोठी अपडेट

8th Central Pay Commission: आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची कर्मचारी संघटनांसोबतची दोन दिवसांची मुंबई येथील बैठक काल संपली. २२ आणि २३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या या बैठकीत केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांच्या वेतन, भत्ते आणि निवृत्तिवेतनविषयक मागण्यांवर चर्चा झाली. यापूर्वी आयोगाने ८ ऑक्टोबर रोजी बंगळुरूमध्ये बैठक घेतली होती..आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी करण्यात आली. आयोगाच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई असून, पंकज जैन सदस्य-सचिव आणि प्रा. पुलक घोष सदस्य आहेत. आयोगाने दिल्ली, लडाख, कोलकाता आणि बंगळुरू यांसह विविध ठिकाणी कर्मचारी संघटनांशी चर्चा केली आहे..8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळीपूर्वी गुड न्यूज? आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी अपडेट! थकबाकीबाबतही उत्सुकता.किमान ७२ हजारांपर्यंत वाढविण्याची मागणीकर्मचारी संघटनांनी महागाईचा विचार करून किमान मूळ वेतनात मोठी वाढ करण्याचा प्रस्ताव आयोगासमोर मांडला आहे. राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त सल्लागार यंत्रणेच्या (एनसी-जेसीएम) कर्मचारी पक्षाने किमान मूळ वेतन ६९ हजार रुपये आणि फिटमेंट फॅक्टर ३.८३३ करण्याची मागणी केली आहे..भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाने (बीपीएमएस) किमान मूळ वेतन ७२ हजार रुपये आणि फिटमेंट फॅक्टर ४ करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. वाढती महागाई लक्षात घेता कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नात पुरेशी वाढ व्हावी, हा या मागण्यांमागील उद्देश आहे.सध्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारी वार्षिक वेतनवाढ ३ टक्क्यांवरून ६ टक्के करण्याची मागणीही दोन्ही संघटनांनी केली आहे. मूळ वेतनातील बदलाचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारासोबतच वार्षिक वेतनवाढ, विविध भत्ते आणि निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या लाभांवर होतो. .8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! दसऱ्यानंतर मुंबईत महत्त्वाची बैठक; पगारवाढ आणि DAबाबत काय चर्चा होणार?.भत्ते आणि निवृत्तिवेतनात सुधारणांची अपेक्षाकर्मचारी संघटनांनी महागाई भत्ता (DA), निवृत्तिवेतनधारकांना मिळणारा महागाई दिलासा (DR), रजा रोखीकरण आणि निवृत्तिवेतन सुधारणांबाबतही मागण्या मांडल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक प्रश्न सोडवणे आणि वाढत्या महागाईचा सामना करण्यासाठी त्यांना सक्षम करणे, यावर संघटनांनी भर दिला आहे..आठव्या वेतन आयोगाच्या बैठकांमध्ये कर्मचारी संघटनांनी आपली मते आणि प्रस्ताव मांडले असले, तरी सुधारित वेतनश्रेणी, भत्ते आणि निवृत्तिवेतनाबाबत अद्याप अंतिम निर्णय जाहीर झालेला नाही. केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना आयोगाच्या पुढील शिफारशींची प्रतीक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.