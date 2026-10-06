Personal Finance

Property Rights: सासू-सासऱ्यांच्या संपत्तीत सुनेला हिस्सा मिळतो का? घर, जमीन, दागिन्यांमध्ये कायदा काय सांगतो?

Daughter-in-Laws Property Rights: सासू-सासऱ्यांच्या घर, जमीन किंवा इतर मालमत्तेत सुनेला आपोआप हिस्सा मिळतो का, याबाबत अनेकांच्या मनात संभ्रम असतो. मालकी हक्क, वारसाहक्क आणि राहण्याचा अधिकार यात नेमका काय फरक आहे आणि पतीच्या मृत्यूनंतर सुनेचे हक्क कसे बदलतात, जाणून घ्या
Daughter-in-Law Property Rights

Property Rights: Does a Daughter-in-Law Have a Share in In-Laws’ Property? Know What the Law Says

esakal

Vinod Dengale
Updated on

Daughter in law property rights latest law India: आपल्याकडे संपत्ती किंवा मालमत्तेचे अधिकार याबाबत अनेक कायदे लोकांना माहिती नसतात. आपलं लग्न झाल्यानंतर सासरी राहणाऱ्या अनेक महिलांच्या मनात एक प्रश्न असतो तो म्हणजे सासू-सासऱ्यांच्या नावावर असलेल्या घर, जमीन, दागिने किंवा इतर मालमत्तेत आपला अधिकार आहे का? कारण जर कौटुंबिक वाद निर्माण झाला तर हा प्रश्न आणखी गंभीर होतो. यात अनेकदा घरात राहण्याचा धिकार आणि मालमत्तेतील मालकी हक्क या दोन गोष्टी एकच असल्याचे समजून लोकांची गल्लत होते. त्यामुळे कायदा नेमकं काय आहे समजून घेऊयात.

Loading content, please wait...
property
Daughter-in-law
Property Card
property ownership laws India
legal rights of women in India
property owner responsibilities
Marathi News Esakal
www.esakal.com