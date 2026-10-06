Property Rights: सासू-सासऱ्यांच्या संपत्तीत सुनेला हिस्सा मिळतो का? घर, जमीन, दागिन्यांमध्ये कायदा काय सांगतो?

Daughter in law property rights latest law India: आपल्याकडे संपत्ती किंवा मालमत्तेचे अधिकार याबाबत अनेक कायदे लोकांना माहिती नसतात. आपलं लग्न झाल्यानंतर सासरी राहणाऱ्या अनेक महिलांच्या मनात एक प्रश्न असतो तो म्हणजे सासू-सासऱ्यांच्या नावावर असलेल्या घर, जमीन, दागिने किंवा इतर मालमत्तेत आपला अधिकार आहे का? कारण जर कौटुंबिक वाद निर्माण झाला तर हा प्रश्न आणखी गंभीर होतो. यात अनेकदा घरात राहण्याचा धिकार आणि मालमत्तेतील मालकी हक्क या दोन गोष्टी एकच असल्याचे समजून लोकांची गल्लत होते. त्यामुळे कायदा नेमकं काय आहे समजून घेऊयात. .हिंदू वारसा कायद्यानुसार, पुरुषाचा मृत्यु जर मृत्यूपत्र न करता झाला असला तर त्याच्या संपत्तीवर प्रथम पत्नी आणि वारसांचा हक्क असतो. यामध्ये मुलगा, मुलगी, पत्नी आणि आई यांचा समावेश असतो. मात्र या यादीत सून ही स्वतःच्या नात्याने थेट Class I वारस म्हणून येत नाही.याचा सरळ अर्थ असा की सासऱ्याच्या स्वतःच्या मालमत्तेवर सुनेला केवळ सून असल्यामुळे थेट हिस्सा मिळत नाही. मात्र सासऱ्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या मुलाला वारस म्हणून संपत्तीत हिस्सा मिळाला आणि त्या मुलाच्या संपत्तीमध्ये सुनेचे स्वतंत्र कायदेशीर हक्क निर्माण होण्याची परिस्थिती असल्यास, तिचे हक्क वेगळ्या पद्धतीने ठरू शकतात..Gold Price Today: सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! उच्चांकापासून ₹31,000 स्वस्त; दसऱ्याआधी किती रुपयांना विकलं जातंय सोनं?.पतीचा आधी मृत्यू झाला असेल तर काय?या परिस्थितीत कायदेशीर चित्र बदलू शकते. जर सासऱ्यांच्या निधनापूर्वीच त्यांचा मुलगा म्हणजेच सुनेचा पती मरण पावला असेल, तर अशा परिस्थितीत सुनेला सासऱ्यांच्या संपत्तीत थेट सून म्हणून नव्हे, तर मृत मुलाच्या हिस्सातील वारस म्हणून हिस्सा मिळू शकतो.अशा वेळी सुनेला केवळ सून म्हणून नव्हे, तर मृत मुलाच्या वारसाच्या नात्याने संपत्तीत हिस्सा मिळण्याची शक्यता असते. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणातील कौटुंबिक परिस्थिती आणि वारसांची स्थिती महत्त्वाची ठरते..सासू-सासऱ्यांनी स्वतः खरेदी केलेली मालमत्तासासू किंवा सासऱ्यांनी स्वतःच्या उत्पन्नातून किंवा पैशातून एखादी मालमत्ता खरेदी केली असेल, तर ती त्यांची स्वकष्टार्जित मालमत्ता असू शकते. अशा मालमत्तेचा मालक कायद्याच्या चौकटीत ती मालमत्ता स्वतःकडे ठेवू शकतो, विकू शकतो किंवा वैध वसीयत करून तिचे वाटप करू शकतो. त्यामुळे केवळ त्या घरात सून राहत आहे म्हणून त्या घराची मालकी तिच्या नावावर आपोआप येत नाही..घरात राहण्याचा अधिकार आणि मालकी हक्क वेगळेमालकी हक्क नसला तरी काही परिस्थितीत महिलेला Shared Household मध्ये राहण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळू शकतो. त्यामुळे घरात राहण्याचा अधिकार आणि त्या घराच्या मालकीतील हिस्सा या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की एखाद्या महिलेच्या राहण्याच्या अधिकारासाठी त्या घराची मालकी तिच्या नावावर असणं किंवा तिच्या पतीचा त्या घरात मालकी हिस्सा असणे आवश्यक नाही..सासू-सासऱ्यांच्या घरातून सुनेला थेट बाहेर काढता येते का?सासू-सासऱ्यांच्या नावावर मालमत्ता आहे म्हणून प्रत्येक परिस्थितीत सुनेला घराबाहेर काढता येईल, असा सरसकट नियम नाही. त्याचप्रमाणे राहण्याचा अधिकार मिळाला म्हणजे त्या मालमत्तेवर सुनेची मालकी निर्माण होते, असेही नाही.कौटुंबिक वादाच्या प्रकरणात न्यायालय संबंधित घराचा वापर, कुटुंबातील नातेसंबंध आणि संपूर्ण परिस्थितीचा विचार करू शकते. त्याचबरोबर वृद्ध सासू-सासऱ्यांचे मालमत्तेवरील अधिकार आणि त्यांच्या शांततेच्या अधिकाराचाही विचार केला जातो..Content Creator Earning: ₹60 हजारांच्या नोकरीला बाय-बाय! फक्त 14 हजार फॉलोअर्सवर महिन्याला कमावते ₹1.12 लाख.सुनेचा मालमत्तेवरील हक्क कशावर ठरतो?मालमत्तेबाबतचा अंतिम हक्क ठरवताना अनेक बाबी महत्त्वाच्या असतात. संबंधित मालमत्ता स्वकष्टार्जित आहे की वारसाहक्काने मिळालेली, मालमत्तेबाबत वसीयत करण्यात आली आहे का, पती जिवंत आहे की नाही, कुटुंबातील इतर कायदेशीर वारस कोण आहेत आणि संबंधित परिस्थिती काय आहे, यावर हक्क अवलंबून असतो.त्यामुळे मालकी हक्क, वारसाहक्क आणि घरात राहण्याचा अधिकार हे एकच नसून तीन वेगवेगळे कायदेशीर मुद्दे आहेत. एखाद्या विशिष्ट प्रकरणात हक्क निश्चित करण्यासाठी संबंधित कागदपत्रे आणि परिस्थितीच्या आधारे कायदेशीर सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.