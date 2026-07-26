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Gold and Silver Rate: २० दिवसांत सोन्याची घसरण चांदी तब्बल १२,२५६ ने स्वस्त… काय आहे आजचा सोने-चांदीचा भाव?

Gold and Silver Prices Decline Over 20 Days Amid Market Pressure : गेल्या २० दिवसांत सोन्याचा दर २,७५५ तर चांदीचा दर १२,२५६ ने घसरला असून, महागाई, डॉलर निर्देशांक आणि व्याजदर वाढीच्या शक्यतेचा बाजारावर परिणाम झाला आहे.
Gold Price Today: Gold and Silver Rates Drop Sharply in 20 Days

Gold Price Today: Gold and Silver Rates Drop Sharply in 20 Days

esakal

Sandip Kapde
Updated on

गेल्या २० दिवसांत सोने आणि चांदीच्या दरात लक्षणीय घट नोंदवली गेली आहे. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स असोसिएशनच्या आकडेवारीनुसार, ६ जुलै २०२६ ते २४ जुलै २०२६ या कालावधीत दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या किमती खाली आल्या आहेत. या कालावधीत सोन्याच्या दरात प्रति १० ग्रॅम ₹२,७५५ ची घसरण झाली असून, चांदीच्या दरात प्रति किलो ₹१२,२५६ इतकी घट झाली आहे.

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