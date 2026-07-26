Gold and Silver Rate: २० दिवसांत सोन्याची घसरण चांदी तब्बल १२,२५६ ने स्वस्त… काय आहे आजचा सोने-चांदीचा भाव?

गेल्या २० दिवसांत सोने आणि चांदीच्या दरात लक्षणीय घट नोंदवली गेली आहे. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स असोसिएशनच्या आकडेवारीनुसार, ६ जुलै २०२६ ते २४ जुलै २०२६ या कालावधीत दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या किमती खाली आल्या आहेत. या कालावधीत सोन्याच्या दरात प्रति १० ग्रॅम ₹२,७५५ ची घसरण झाली असून, चांदीच्या दरात प्रति किलो ₹१२,२५६ इतकी घट झाली आहे..सोन्याच्या दरात २,७५५ ची घटइंडियन बुलियन ज्वेलर्स असोसिएशनने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, ६ जुलै २०२६ रोजी २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम ₹१,४५,५१२ होता. त्यानंतर २४ जुलै २०२६ रोजी हा दर ₹१,४२,७५७ वर आला. त्यामुळे अवघ्या २० दिवसांत २४ कॅरेट सोन्याच्या दरात ₹२,७५५ ची घसरण झाली आहे..चांदीच्या किमतीत मोठी घसरणयाच कालावधीत चांदीच्या दरातही मोठी घट झाली आहे. ६ जुलै रोजी एक किलो चांदीचा भाव २,३१,८१२ इतका होता. २४ जुलैपर्यंत हा दर २,१९,५५६ वर आला. त्यामुळे चांदीच्या दरात एकूण ₹१२,२५६ ची घट नोंदवण्यात आली आहे..वेगवेगळ्या कॅरेटच्या सोन्याचे दर२४ जुलै रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या दरानुसार, २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,४२,७५७ होता. त्याच दिवशी २३ कॅरेट सोन्याचा दर १,४२,१८५, २२ कॅरेट सोन्याचा दर १,३०,७६५, १८ कॅरेट सोन्याचा दर १,०७,०६८, तर १४ कॅरेट सोन्याचा दर ८३,५१३ प्रति १० ग्रॅम इतका होता. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स असोसिएशनकडून शनिवार आणि रविवारी सोने-चांदीचे दर जाहीर केले जात नसल्याची नोंदही करण्यात आली आहे..दर घसरण्यामागील कारणेउपलब्ध माहितीनुसार, युद्ध सुरू झाल्यानंतर सोने आणि चांदीच्या किमतींवर दबाव निर्माण झाला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने वाढत असल्याने महागाईत वाढ होत आहे. या वाढत्या महागाईचा परिणाम सोने आणि चांदीच्या बाजारावर झाल्याचे सांगितले जात आहे..Gold Rate Today: आठवड्याच्या शेवटी सोन्याच्या भावात मोठा बदल! 10 ग्रॅम कितीला? पाहा तुमच्या शहरातील सोनं-चांदीचा ताजा भाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.