Gold Rate Today: दसऱ्याआधी सोनं स्वस्त! रेपो रेट वाढल्यानंतर सोन्याच्या भावात घसरण; मुंबई-पुण्यात आजचा भाव किती?

Latest 24K, 22K Gold Prices in Mumbai Pune Maharashtra: भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने (MPC) रेपो रेटमध्ये वाढ केल्यानंतरही आज सकाळी देशभरातील कमोडिटी आणि सराफा बाजारात सोन्याच्या भावात घसरण झाली आहे. अवघ्या दोन आठवड्यांवर दसऱ्याचा शुभमुहूर्त असताना सोनं स्वस्त झाल्याने ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. आजच्या घसरणीनंतर तुमच्या शहरात सोनं किती रुपयांना मिळत आहे, ते पाहा..सोन्याचा भाव7 ऑक्टोबर 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील मुंबई-पुण्यासह नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच इतर शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,49,570 प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे. तर प्रति ग्रॅम सोन्याचा भाव ₹14,957 इतका आहे..22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोनं7 ऑक्टोबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहेत:22 कॅरेट – ₹1,37,100 प्रति 10 ग्रॅम आणि ₹13,710 प्रति ग्रॅम18 कॅरेट – ₹1,12,180 प्रति 10 ग्रॅम आणि ₹11,218 प्रति ग्रॅम.Repo Rate Hike: 44 महिन्यांनंतर RBIचा मोठा निर्णय! रेपो रेट वाढला; कर्ज आणि EMI किती महागणार? FD करणाऱ्यांना काय फायदा?.सोन्याची आकडेवारी आज सोनं प्रति 10 ग्रॅम ₹650 स्वस्त झालं आहे. काल संध्याकाळी सोन्याच्या भावात प्रति 10 ग्रॅम ₹1,040 ची वाढ झाली होती.गेल्या महिनाभरात सोनं सुमारे ₹5,000 स्वस्त झालं आहे. तर उच्चांकाच्या तुलनेत सोनं सुमारे ₹30,500 स्वस्त आहे.2026च्या सुरुवातीला सोन्याचा भाव ₹1.35 लाख प्रति 10 ग्रॅम होता. त्याच्या तुलनेत सध्या सोनं सुमारे ₹14 हजारांनी महाग होऊन ₹1.49 लाखांवर पोहोचलं आहे.गेल्या वर्षी याच दिवशी सोन्याचा भाव ₹1,23,000 प्रति 10 ग्रॅम होता.1 तोळा दागिन्यांचा खर्च किती?सराफा बाजारात दिले जाणारे वरील दर हे केवळ सोन्याचे दर आहेत. तुम्ही सोन्याचे दागिने खरेदी करत असाल, तर त्यामध्ये प्रामुख्याने 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा वापर केला जातो. दागिने बनवताना मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST यांचाही समावेश होतो.हे सर्व शुल्क धरल्यानंतर सध्या 22 कॅरेटचा दागिना प्रति तोळा ₹1,58,159, तर प्रति ग्रॅम ₹15,816 दराने विकला जात आहे.त्याचप्रमाणे, 18 कॅरेटचा दागिना प्रति 10 ग्रॅम ₹1,29,411, तर प्रति ग्रॅम ₹12,941 दराने विकला जात आहे..Property Rights: सासू-सासऱ्यांच्या संपत्तीत सुनेला हिस्सा मिळतो का? घर, जमीन, दागिन्यांमध्ये कायदा काय सांगतो?.चांदीचा भावआज मुंबई-पुण्यासह राज्यभरात तसेच दिल्लीत चांदी ₹2,35,000 प्रति किलो दराने विकली जात आहे. गेल्या 7 दिवसांपासून चांदीचा भाव स्थिर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.