Gold Rate Today: सोनं-चांदीचे भाव कोसळले! 70 दिवसांतील सर्वात स्वस्त दर; सोनं 1.36 लाखांवर? पाहा महाराष्ट्रातील ताजे भाव

Gold Price Today: काल अमेरिकेने इराणवर हल्ला केला आणि जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या भावात मोठी वाढ झाली. या वाढीमुळे आज मात्र सोन्याच्या दरांत मोठी घसरण दिसून आली. कमोडिटी बाजार आणि सराफा बाजारातही भाव घसरल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. चला जाणून घेऊयात राज्य आणि देशभरातील सोनं चांदीचे आजचे आहे भाव...कमोडिटी बाजारकमोडिटी बाजारात आज संकेच सोनं-चांदीचे या दोन्ही धातूंचे भाव कोसळले आज सोनं 2,800 रुपयांनी स्वस्त होऊन 1,49,600 रुपयांवर व्यवहार करत आहे तर चांदी 4,800 रुपयांनी घसरून 2,33,800 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..Petrol-Diesel-CNG Price: अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर कच्चे तेल महागले; आता पेट्रोल-डिझेल कितीला? महाराष्ट्रातील शहरनिहाय नवे दर जाहीर.महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 10 जून 2026 चे दर -24 कॅरेट सोनं - 1,48,860 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,886 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,36,450 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,645 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,11,640 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,164 रुपये प्रति ग्रॅमहे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास मुंबईत 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,57,409 रुपये तर 18 कॅरेट सोनं 1,28,788 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील महत्त्वाची आकडेवारीआज दागिने बनविण्यासाठी वापरले जाणारी 22 कॅरेट सोनं सुमारे 4 हजारांनी स्वस्त झालं असू 1.36 लाखांवर व्यवहार करत आहे.आज 24 कॅरेट सोनं तब्बल 4,300 रुपये प्रति 10 ग्रॅम तर 43,000 रुपये प्रति 100 ग्रॅमने स्वस्त झालं आहे.29 मार्च नंतरचा हा सर्वात स्वत दर आहे, म्हणजेच 70 दिवसांतील हा सर्वात स्वत दर आहे.जून महिन्यात सोनं तब्बल 7 हजारांनी स्वस्त झालं आहे..दिल्लीत सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 9 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,49,010 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,901 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,36,600 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,660 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,11,790 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,179 रुपये प्रति ग्रॅम.सोन्याचे भाव का घसरले?अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ झाली असून त्यामुळे महागाई वाढण्याची चिंता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकन फेड रिजर्व सारख्या केंद्रीय बँका व्याजदर वाढवू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. व्याजदर वाढल्यास बँक ठेवी आणि इतर निश्चित परतावा देणाऱ्या गुंतवणूक पर्यायांमधून अधिक उत्पन्न मिळू शकते, अशी अपेक्षा गुंतवणूकदारांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सोन्यातील गुंतवणुकीचा ओढा काहीसा कमी झाला असून किमतींवर दबाव कायम असल्याने बुधवारी सोन्याच्या किमतींमध्ये 1 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली असे बाजार तज्ज्ञांचे मत आहे..Car Discount News: Maruti, Hyundai आणि Tata च्या गाड्या झाल्या स्वस्त! 2.15 लाखांपर्यंतची बंपर सूट; कोणत्या मॉडेलवर किती फायदा? .चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव 10 हजारांनी स्वस्त होऊन आज प्रति किलो 2,50,000 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.