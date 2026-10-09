Gold Rate Today: दसरा-दिवाळीपूर्वी सोन्याच्या भावात मोठा बदल! 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

Latest 22K, 24K Gold Prices in Maharashtra: येत्या 10 दिवसांत दसरा, तर महिन्याभरात दिवाळीचा सण आहे. मात्र, त्यापूर्वीच सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी आज महत्त्वाची बातमी आहे. गेल्या काही दिवसांपासून स्वस्त होत असलेलं सोनं आज मात्र महागलं आहे. त्यामुळे ऐन सणासुदीच्या काळात ग्राहकांची चिंता वाढली आहे. कारण, आगामी काळात सोन्याची मागणी आणखी वाढू शकते. असं झाल्यास सोन्याचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..सोन्याचा भाव09 ऑक्टोबर 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील मुंबई-पुण्यासह नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच आदि शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,50,710 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,071 रुपये इतका आहे..ट्रम्पचा IT कंपन्यांना धक्का! Infosys-TCSसह 8 कंपन्यांवर कारवाई; तरीही शेअर बाजारात IT स्टॉक्सची भरारी; नेमकं काय घडलं?.सोन्याच्या भावातील आकडेवारीआज सोनं तब्बल 1,140 रुपये प्रति 10 ग्रॅम (प्रति तोळा) तर 11,400 रुपये प्रति 10 तोळा स्वस्त झालं आहे.आज महागलं असलं तरी गेल्या महिन्याभरात सोनं 4 हजारांनी स्वस्त झालं आहे.उच्चांकापासून सोनं 29,300 रुपयांनी स्वस्त आहे.गेल्या वर्षी याच दिवशी सोनं 1,23,000 रुपयांना विकलं जात होत..22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट09 ऑक्टोबरला महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,38,150 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,815 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,13,030 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,303 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळा दागिन्यांचा खर्च किती?सराफा बाजारात दिले जाणारे वरील दर हे केवळ सोन्याचे दर आहेत. तुम्ही सोन्याचे दागिने खरेदी करत असाल, तर त्यामध्ये प्रामुख्याने 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा वापर केला जातो. दागिने बनवताना मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST यांचाही समावेश होतो.हे सर्व शुल्क धरल्यानंतर सध्या 22 कॅरेटचा दागिना प्रति तोळा 1,59,370 रुपये, तर प्रति ग्रॅम 15,937 रुपये दराने विकला जात आहे.त्याचप्रमाणे, 18 कॅरेटचा दागिना प्रति 10 ग्रॅम किंवा तोळा 1,30,391रुपये, तर प्रति ग्रॅम 13,039 रुपये दराने विकला जात आहे..Property Rights: सासू-सासऱ्यांच्या संपत्तीत सुनेला हिस्सा मिळतो का? घर, जमीन, दागिन्यांमध्ये कायदा काय सांगतो?.चांदीचा भावआज मुंबई-पुण्यासह राज्यभरात तसेच दिल्लीत चांदी प्रति किलो 2,35,000 रुपयांना विकली जात आहे. आज सलग दहाव्या दिवशी चांदीचा भाव स्थिर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.