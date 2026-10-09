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Gold Rate Today: दसरा-दिवाळीपूर्वी सोन्याच्या भावात मोठा बदल! 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

How Much Does 10 Grams of Gold Cost Before the Festive Season: दसरा आणि दिवाळीच्या खरेदीपूर्वी सोन्याच्या दरात बदल झाल्याने ग्राहकांचे लक्ष आजच्या भावाकडे लागले आहे. जाणून घ्या महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूरसह विविध शहरांतील 22, 24 आणि 18 कॅरेट सोन्याचे दर, तसेच चांदीची किंमत.
Latest 22K, 24K Gold Prices in Maharashtra

Gold Rate Today: Gold Prices Change Before Dussehra-Diwali; Check 22K and 24K Rates

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Latest 22K, 24K Gold Prices in Maharashtra: येत्या 10 दिवसांत दसरा, तर महिन्याभरात दिवाळीचा सण आहे. मात्र, त्यापूर्वीच सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी आज महत्त्वाची बातमी आहे. गेल्या काही दिवसांपासून स्वस्त होत असलेलं सोनं आज मात्र महागलं आहे. त्यामुळे ऐन सणासुदीच्या काळात ग्राहकांची चिंता वाढली आहे. कारण, आगामी काळात सोन्याची मागणी आणखी वाढू शकते. असं झाल्यास सोन्याचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

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