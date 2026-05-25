LPG Price Today: पेट्रोल-डिझेल महागल्यानंतर LPG गॅसचे नवे दर जाहीर; मुंबई-पुणेसह आता राज्यभरात गॅस सिलेंडर किती रुपयांना?

LPG Gas Price after Petrol-Diesel rate hike Today: जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या तेल संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आज भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मागच्या दहा दिवसांत चौथ्यांदा वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठा फटका बसणार आहे. कारण पेट्रोल-डिझेलचा मोठा संबंध आपल्या रोजच्या जीवनातील गोष्टींशी येत असतो. .LPG दरपेट्रोल-डिझेलच्या या वाढीमुळे आता सर्वसामान्यांना LPG दरवाढीची चिंता लागून आहे. कारण इंधन दरवाढीचा मोठा परिणाम LPG वर होऊ शकतो. दरम्यान, 25 मे 2026 रोजी सरकारी तेल कंपन्यांच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलेंडरचे दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे सध्या तरी LPG गॅसबाबत ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे..Gold Rate Today: अमेरिका-इराण तणावात सोनं 14 हजारांनी स्वस्त! आजचा ताजा भाव काय? सोनं स्वस्त होणार की महागणार?.दिल्लीत घरगुती सिलेंडरची किंमत 913 रुपये असून मुंबईत ग्राहकांना 912.50 रुपये मोजावे लागत आहेत. कोलकातामध्ये हा सिलेंडर 939 रुपयांना मिळत आहे, तर चेन्नईमध्ये त्याची किंमत 928.50 रुपये इतकी आहे.दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी 19 किलोच्या व्यावसायिक LPG सिलेंडरच्या किमतीत मोठी वाढ करण्यात आली होती. कमर्शियल सिलेंडरच्या दरात 1000 रुपयांपेक्षा जास्त वाढ झाल्यानंतर सध्या ही दरही स्थिर आहेत..25 मे 2026 रोजी राज्यातील प्रमुख शहरांतील LPG दरमुंबई - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 912.50 रुपये आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडर (19 किलो) 3,024 रुपयेपुणे - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 916 रुपये आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडर (19 किलो) 3,084.50 रुपयेनागपूर - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 964.50 रुपये आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडर (19 किलो) 3,248 रुपयेकोल्हापूर - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 964.50 रुपये आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडर (19 किलो) 3,248 रुपयेछ. संभाजीनगर - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 921.50 रुपये आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडर (19 किलो) 3,129.50 रुपये.Petrol-Diesel Price: GST लागू झाल्यास पेट्रोल-डिझेल किती स्वस्त होऊ शकतं? जाणून घ्या धक्कादायक गणित.तज्ज्ञांच्या मते, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज परिसरातील तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याबाबत निर्माण झालेल्या चिंतेमुळे जागतिक बाजारात अस्थिरता कायम आहे. तरीही इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सरकारी कंपन्या वाढलेल्या आंतरराष्ट्रीय किमतींचा काही भार स्वतः उचलत असल्याचे सांगितले जात आहे.