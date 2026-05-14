Petrol-Diesel Rate: RBI गव्हर्नरांच्या इशाऱ्यानंतर नवे दर जाहीर; पेट्रोल-डिझेल आता किती रुपयांना?

Petrol-Diesel Rate RBI Governor: रविवार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन जपून वापरण्याचे सर्व देशवासियांना केले. सरकारकडून देशात सुमारे 60 दिवसांचा इंधनसाठा उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, पश्चिम आशियातील तणाव आणि संभाव्य पुरवठा संकटामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यातच काल भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पश्चिम आशियातील युद्ध आणखी काही काळ सुरू राहिलं तर भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढतील असे वक्तव्य केले. त्यामुळे आज इंधन दरात वाढ झाली का, हा प्रश्न सर्वसामान्य ग्राहकांना पडला आहे..पेट्रोल-डिझेल स्थिर मोदींच्या आवाहनाच्या चार दिवसानंतरही देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये काही ठिकाणी किंचित बदल झाला तर काही ठिकाणी तेवढंच दर आहे. त्यामुळे आज सकाळी तेल कंपन्यांनी जाहीर केलेले दर काल इतकेच असल्याने अजून तरी पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर आहेत. दरम्यान, जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होत असून ब्रेंट क्रूडचा भाव 106 डॉलर प्रति बॅरलच्या जवळ पोहोचल्याने भारतातही इंधन दरवाढीची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..CNG Rate Hike: CNG चे दर वाढले!सर्वसामान्यांना मोठा झटका; जाणून घ्या नवे दर?.देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दरदिल्ली - पेट्रोल 94.77 रुपये, डिझेल 87.67 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 103.50 रुपये आणि डिझेल 90.03 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 105.45 रुपये, डिझेल 92.02 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 100.80 रुपये, डिझेल 92.39 रुपयेबेंगलुरु -पेट्रोल 102.96 रुपये, डिझेल 90.99 रुपयेहैदराबाद - पेट्रोल 107.46 रुपये, डिझेल 95.70 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दरमहाराष्ट्रातील पेट्रोल-डिझेलचे भाव (रुपये/लिटर )मुंबई - पेट्रोल 103.50 रुपये आणि डिझेल 90.03 रुपयेपुणे - पेट्रोल 103.99 रुपये आणि डिझेल 90.52 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 104.37 रुपये आणि डिझेल 90.92 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 104.50 रुपये आणि डिझेल 90.40 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 104.49 रुपये आणि डिझेल 91.04 रुपये.Gold Import Duty: सोने-चांदीवर 15% इम्पोर्ट ड्युटी! आता 1 तोळा सोन्यासाठी मोजावे लागणार तब्बल इतके जास्त पैसे.1 लाख कोटींचा तोटासध्या ऊर्जा संकटाचा फटका भारतीय ग्राहकांना बसू नये म्हणून सरकारी तेल कंपन्या दररोज अंदाजे 1,600 ते 1,700 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करत आहे. अवघ्या दहा आठवड्यांत हा तोटा सुमारे एक लाख कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे जर परिस्थिती अशीच राहिली तर पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढतील.