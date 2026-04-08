RBI Repo Rate: RBIचा मोठा निर्णय! रेपो दर किती? तुमच्या लोन, EMI आणि FDवर काय परिणाम? महागाई वाढणार?

RBI Repo Rate Impact On Loan, EMI: भारतीय रिजर्व बँकेच्या मौद्रिक धोरण समितीने मागील 3 दिवसांच्या बैठकीनंतर एकमताने रेपो दर 'जैसे थे' ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोबतच धोरणात्मक भूमिका म्हणजेच पुढच्या दराविषयीची भूमिका 'Neutral' (तटस्थ) म्हणून कायम ठेवली आहे. त्यामुळे पुढच्या रेपो दरात कपात होऊ शकते, दर वाढविले जाऊ शकतात किंवा आहे तोच दर कायम ठेवला जाऊ शकतो अशा तिन्ही शक्यता आहे..एकमताने निर्णयRBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज रेपो दर 5.25% इतका कायम ठेवण्याची घोषणा केली. हा निर्णय सहा सदस्यांच्या समितीने एकमताने घेण्यात आला असून अमेरिका-इराण संघर्ष, महागाई आणि आर्थिक वाढीतील बदलत्या परिस्थितीचा विचार करून हा निर्णय घेतला असल्याचे मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले..सध्याची मौद्रीक धोरण समितीची ही बैठक जागतिक अर्थव्यवस्थेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर महत्वाची होती. पश्चिम आशियातील अमेरिका-इराण संघर्ष गेल्या महिन्याहून अधिक काळ सुरू होता जो आज सकाळी थांबला. या संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत झपाट्याने वाढ झाली, ज्यामुळे रुपयाचे मोठे अवमूल्यन झाले आहे. या बदलाचा प्रभाव लवकरच आर्थिक घटकांवर आणि वित्तीय बाजारांवर स्पष्टपणे जाणवणार आहे. त्यामुळे MPC चे हे निर्णय पुढच्या काळासाठी महत्त्वाचे असतील. .महागाई वाढू शकतेRBI चे गव्हर्नर माल्होत्रा यांच्या मते, फेब्रुवारीपर्यंतच्या उपलब्ध आर्थिक निर्देशकांनुसार देशातील आर्थिक हालचालींमध्ये सतत मजबूत गती दिसून येत आहे. मात्र, MPC च्या निरीक्षणानुसार जागतिक संघर्षाची तीव्रता आणि कालावधी, तसेच ऊर्जा आणि इतर पायाभूत सुविधांवर होणारे संभाव्य नुकसान, यामुळे महागाई आणि आर्थिक वाढीवर धोका निर्माण होऊ शकतो, असेही यांनी स्पष्ट केले..रेपो दराचा लोन, EMI, FD वर काय परिणामरेपो दर जैसे थे ठेवल्यामुळे रिटेल आणि इतर कर्जदारांसाठी कर्जाचे ईएमआय (EMI) याआधी जसा होता तसाच राहण्याची शक्यता आहे. तसेच कर्जाचे दरही तेवढेच राहण्याची शक्यता आहे.दरम्यान, गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून निवडलेल्या मुदत ठेवी (FD) जैसे थे राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्याच्या काळात मोठा होण्याची शक्यता दिसत नाही असे तज्ञांचे मत आहे.