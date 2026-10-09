ट्रम्प प्रशासनाचा भारतीय आयटी कंपन्यांना मोठा दणका! Infosys, TCS, Wiproसह आठ कंपन्यांवर निर्बंध, नेमकं काय बदलणार?

Indian IT companies US ban: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीशी संबंधित नियमांवरील कारवाई तीव्र केली आहे. गुरुवारी अमेरिकेच्या प्रशासनाने मायक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल, कॉग्निझंट, कॅपजेमिनी आणि अॅडोबी यांसारख्या प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्यांना कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणपत्र कार्यक्रमातून (PERM) निलंबित केले. अमेरिकेत परदेशी कर्मचाऱ्यांना रोजगाराच्या आधारे ग्रीन कार्ड मिळवण्याच्या प्रक्रियेत हा कार्यक्रम महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. या निर्णयामुळे एच-1बी व्हिसावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसह ग्रीन कार्डसाठी प्रयत्न करणाऱ्या परदेशी व्यावसायिकांच्या प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो..अमेरिकेचे कामगार सचिव कीथ सॉन्डरलिंग यांनी उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स आणि अमेरिकेच्या अँटी-फ्रॉड टास्क फोर्सच्या प्रमुखांच्या उपस्थितीत या निर्णयाची घोषणा केली. काही कंपन्या रोजगार व्हिसा कार्यक्रमांचा गैरवापर करत असून अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना दिल्या जात असल्याचा आरोप प्रशासनाने केला आहे.सॉन्डरलिंग यांनी सांगितले की, संबंधित कंपन्यांचे कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणपत्र कार्यक्रमातील सहभाग निलंबित करण्यात येत आहे. यापुढे या कंपन्यांकडून येणारे नवीन अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, तसेच आधीपासून प्रलंबित असलेल्या अर्जांवरही प्रक्रिया केली जाणार नाही. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना अधिक रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा हा भाग आहे. मात्र, कंपन्यांविरोधातील गैरव्यवहाराचे आरोप हे प्रशासनाचे दावे आहेत..मायक्रोसॉफ्टवरही अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना बदलल्याचा आरोपउपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी मायक्रोसॉफ्टवर अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करून त्यांच्या जागी परदेशी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केल्याचा आरोप केला. असोसिएटेड प्रेसच्या वृत्तानुसार, मायक्रोसॉफ्टमधील कर्मचारी कपात आणि एच-1बी व्हिसाचा वापर यांचा उल्लेख करत व्हान्स यांनी व्हिसा व्यवस्थेच्या गैरवापराबाबत टीका केली.मायक्रोसॉफ्टने जितके कर्मचारी कमी केले, त्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या जागी दीड परदेशी कर्मचारी नियुक्त केल्याचा दावा व्हान्स यांनी केला. अमेरिकेत गुंतवणूक करणाऱ्या आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राचा विस्तार करणाऱ्या कंपन्यांचे प्रशासन स्वागत करते; मात्र त्यांनी अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य द्यावे, असेही त्यांनी म्हटले. मायक्रोसॉफ्टने या आरोपांवर तातडीने प्रतिक्रिया दिलेली नसल्याचे रॉयटर्स आणि एपीने नमूद केले.सॉन्डरलिंग यांच्या म्हणण्यानुसार, २००९ पासून या कंपन्यांनी मिळून जवळपास ३० लाख परदेशी कर्मचाऱ्यांची मागणी केली होती. त्यापैकी दोन लाख ३० हजारांहून अधिक एच-१बी व्हिसांना मंजुरी मिळाली, तर एक लाखांहून अधिक कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणपत्रे देण्यात आली. या माध्यमातून अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या लाखो संधी हिरावल्या गेल्याचा दावा त्यांनी केला..Share Market Crash: Sensex-Nifty पुन्हा कोसळले! 3 तासांत गुंतवणूकदारांचे 7 लाख कोटी बुडाले; नेमकं कारण काय?.PERM कार्यक्रम म्हणजे काय?PERM म्हणजे कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणपत्र. अमेरिकेच्या कामगार विभागामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या या प्रक्रियेत नियोक्त्याला संबंधित पदासाठी पात्र, इच्छुक आणि उपलब्ध अमेरिकन कर्मचारी नसल्याचे सामान्यतः सिद्ध करावे लागते. त्यानंतर पात्र परदेशी कर्मचाऱ्याला कायमस्वरूपी नोकरीसाठी प्रायोजित करण्याची प्रक्रिया पुढे जाते. रोजगाराच्या आधारे ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी हा महत्त्वाचा टप्पा आहे.भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होणार?इन्फोसिस, टाटा, विप्रो आणि एचसीएल यांसारख्या भारतीय आयटी कंपन्यांचे अमेरिकेत मोठे कामकाज आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे भारतीय तंत्रज्ञान व्यावसायिकांसाठी महत्त्व आहे. एपीच्या वृत्तानुसार, एच-१बी व्हिसांचा सर्वाधिक वापर तंत्रज्ञान कंपन्या करतात आणि मंजूर व्हिसांपैकी जवळपास तीन चतुर्थांश व्हिसा भारतीय कर्मचाऱ्यांना मिळतात.सप्टेंबरमध्ये रोजगार व्हिसा कार्यक्रमातील कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीदरम्यान कॉग्निझंटच्या PERM अर्जांवरही निर्बंध घालण्यात आले होते. आता इन्फोसिस, टाटा, विप्रो आणि एचसीएलसह मायक्रोसॉफ्ट, अॅडोबी आणि कॅपजेमिनी यांचाही समावेश झाल्याने अनेक मोठ्या कंपन्यांच्या ग्रीन कार्ड प्रक्रियेवर मर्यादा आल्या आहेत..एच-१बी व्हिसा बंद होणार का?या निर्णयाचा अर्थ संबंधित कंपन्यांमधील सर्व कर्मचाऱ्यांचे एच-१बी व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत, असा नाही. सध्या ही कारवाई संबंधित कंपन्यांच्या नवीन आणि प्रलंबित PERM अर्जांपुरती मर्यादित आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या ग्रीन कार्ड प्रक्रियेतील टप्प्यानुसार त्याच्यावर होणारा परिणाम वेगवेगळा असू शकतो.ट्रम्प प्रशासनाने परदेशी कर्मचारी आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांशी संबंधित कार्यक्रमांवरील तपासणीही वाढवली आहे. बुधवारी, होमलँड सिक्युरिटी विभागाने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) कार्यक्रमासाठी ७० हजार डॉलर शुल्क प्रस्तावित केले. या कार्यक्रमाद्वारे पात्र परदेशी विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत शिक्षणादरम्यान किंवा शिक्षणानंतर आपल्या क्षेत्राशी संबंधित नोकरी करता येते.रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आणि वेतनासंदर्भातील आरोपांच्या चौकशीसाठी कामगार विभागाच्या महानिरीक्षकांनी हार्वर्ड, येल आणि स्टॅनफोर्डसह नऊ विद्यापीठांना समन्सही बजावले आहेत..नॅसकॉमची प्रतिक्रिया काय?अमेरिकेच्या निर्णयानंतर नॅसकॉमने (नॅशनल असोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेअर अँड सर्व्हिस कंपनीज) स्थलांतर आणि कुशल मनुष्यबळाची आंतरराष्ट्रीय हालचाल हे दोन वेगळे विषय असल्याचे स्पष्ट केले. या दोन्ही बाबींकडे एकाच दृष्टिकोनातून पाहू नये, अशी भूमिका संघटनेने मांडली.एच-१बी व्हिसा कार्यक्रम अमेरिकेतील अल्पकालीन कौशल्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी महत्त्वाचा ठरला आहे आणि पुढेही त्याचा वापर होईल, असे नॅसकॉमने म्हटले. मात्र, गेल्या काही वर्षांत भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्यांनी एच-१बी व्हिसांवरील अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी केले असून अमेरिकेत स्थानिक कर्मचाऱ्यांची भरती आणि देशांतर्गत मनुष्यबळ उभारण्यावर भर दिला आहे. या कंपन्या अमेरिकेतील बहुतांश फॉर्च्युन ५०० कंपन्यांसोबत काम करतात, त्यांना नवकल्पना आणि व्यवसायवाढीस मदत करतात तसेच स्थानिक रोजगारनिर्मितीत योगदान देतात, असेही नॅसकॉमने स्पष्ट केले..UPI Charges: यूपीआय पेमेंटवर 15 ऑक्टोबरपासून चार्ज लागणार नाहीत?, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोणते संकेत दिले?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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