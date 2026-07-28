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Bank Holidays: ग्राहकांनो, लक्ष द्या! ऑगस्टमध्ये अर्धा महिना बँकांना सुट्ट्या; RBI ने जाहीर केलेल्या 'या' तारखा नीट लक्षात ठेवा

RBI Issues Official Bank Holiday Calendar for August 2026: ऑनलाइन यूपीआय ट्रान्सफर, इंटरनेट बँकिंग आणि मोबाईल बँकिंग, एटीएममधून व्यवहार, आयएमपीएस आणि एनईएफटी याद्वारे पैसे पाठवणे; या सेवा सुरुच असतील.
August bank holidays 2026

August bank holidays 2026

esakal

संतोष कानडे
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Banks to remain closed for 14 days: पुढच्या ऑगस्ट महिन्यात बँकांना साधारण अर्धा महिना सुट्ट्या आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना बँकेशी संबंधित काही महत्त्वाची कामे करायची असतील तर आरबीआयने सांगितलेल्या तारखा नोंदवून ठेवणं महत्त्वाचं आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सुट्ट्यांच्या कॅलेंडरनुसार, ऑगस्ट महिन्यात राष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि साप्ताहिक सुट्ट्या मिळून एकूण १४ दिवस बँका बंद राहणार आहेत.

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