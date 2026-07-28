Bank Holidays: ग्राहकांनो, लक्ष द्या! ऑगस्टमध्ये अर्धा महिना बँकांना सुट्ट्या; RBI ने जाहीर केलेल्या 'या' तारखा नीट लक्षात ठेवा

Banks to remain closed for 14 days: पुढच्या ऑगस्ट महिन्यात बँकांना साधारण अर्धा महिना सुट्ट्या आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना बँकेशी संबंधित काही महत्त्वाची कामे करायची असतील तर आरबीआयने सांगितलेल्या तारखा नोंदवून ठेवणं महत्त्वाचं आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सुट्ट्यांच्या कॅलेंडरनुसार, ऑगस्ट महिन्यात राष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि साप्ताहिक सुट्ट्या मिळून एकूण १४ दिवस बँका बंद राहणार आहेत..आरबीआयने सांगितल्याप्रमाणे काही सुट्ट्या ठराविक राज्यांपुरत्याच मर्यादित आहेत. तर काही सुट्ट्या देशभरातील सर्व बँकांसाठी लागू असतील. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या दिवशी बँक बंद असेल आणि कोणत्या दिवशी सुरु असेल, याबाबत सर्वांनी माहिती ठेवणं आवश्यक बाब आहे..Sugar Price Hike : साखरेच्या दराने गाठली उच्चांकी पातळी; 1 किलो साखरेसाठी आता मोजावे लागणार 'इतके' रुपये, सणासुदीपूर्वीच सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले.ऑगस्ट २०२६ मधील सुट्ट्यांचे वेळापत्रक२ ऑगस्ट (रविवार): साप्ताहिक सुट्टी (देशभर बँका बंद)८ ऑगस्ट (शनिवार): दुसरा शनिवार (देशभर बँका बंद)९ ऑगस्ट (रविवार): साप्ताहिक सुट्टी (देशभर बँका बंद)१३ ऑगस्ट (गुरुवार): पॅट्रियट्स डे (मणिपूरमध्ये बँका बंद)१५ ऑगस्ट (शनिवार): स्वातंत्र्यदिन (देशभर बँका बंद - राष्ट्रीय सुट्टी)१६ ऑगस्ट (रविवार): साप्ताहिक सुट्टी (देशभर बँका बंद)२२ ऑगस्ट (चौथा शनिवार): चौथा शनिवार (देशभर बँका बंद)२३ ऑगस्ट (रविवार): साप्ताहिक सुट्टी (देशभर बँका बंद)२५ ऑगस्ट (मंगळवार): ईद-ए-मिलाद (केरळ आणि विजयवाडा भागात सुट्टी)२६ ऑगस्ट (बुधवार): ईद-ए-मिलाद / ओणम (महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटकसह अनेक राज्यांत बँका बंद)२८ ऑगस्ट (शुक्रवार): रक्षाबंधन (गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशसह काही राज्यांत सुट्टी)३० ऑगस्ट (रविवार): साप्ताहिक सुट्टी (देशभर बँका बंद).कॅबिनेटमध्ये मोदी इन्स्टाग्रामवर लक्ष द्यायला सांगतात, राजीनाम्यानंतर प्रधानांचं स्वागत; हेच का पेपरफुटीवर गांभीर्य? गोगोईंचा सवाल.ऑनलाईन सेवा सुरुच राहणारबँकांच्या शाखा बंद असल्या तरी ग्राहकांना घरबसल्या सर्व महत्त्वाच्या आर्थिक सेवांचा लाभ घेता येईल. कारण डिजिटल सेवा २४ तास सुरू राहतील. यामध्ये ऑनलाइन यूपीआय (UPI) ट्रान्सफर, इंटरनेट बँकिंग आणि मोबाईल बँकिंग, एटीएममधून रोख रक्कम काढणे, आयएमपीएस आणि एनईएफटी याद्वारे पैसे पाठवणे; या सेवा सुरुच असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.