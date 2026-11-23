महिन्याची १ किंवा १० तारीख उजाडली की मोबाईलवर पगार जमा झाल्याचा मेसेज येतो. मात्र, आपल्यापैकी बहुतांश नोकरदार सॅलरी अकाउंटचा वापर फक्त पैसे काढण्यापुरता किंवा दुसऱ्या खात्यात ट्रान्सफर करण्यापुरताच करतात. प्रत्यक्षात तुमचे सॅलरी अकाउंट हे एका 'सुपर अकाउंट'सारखे असते, ज्यामध्ये सामान्य बचत खात्यात (Savings Account) न मिळणाऱ्या अनेक मोफत आणि फायदेशीर सुविधा उपलब्ध असतात..सॅलरी अकाउंटचे १० महत्त्वाचे फायदे१. झिरो बॅलन्सची सुविधा (Zero Balance Account): सामान्य बचत खात्यात ठराविक रक्कम (Minimum Balance) ठेवावी लागते, अन्यथा बँक दंड आकारते. सॅलरी अकाउंटमध्ये मात्र 'झिरो बॅलन्स'ची सुविधा असते; खात्यात एक रुपयाही नसला तरी दंड लागत नाही.२. ओव्हरड्राफ्ट सुविधा (Overdraft Facility): खात्यात पैसे नसताना तातडीची गरज भासल्यास, अनेक बँका पगारानुसार ठराविक मर्यादेपर्यंत जास्तीचे पैसे काढण्याची (ओव्हरड्राफ्ट) सोय देतात. हे एका तातडीच्या छोट्या कर्जासारखे काम करते.३. स्वस्त आणि सोपे कर्ज (Easy & Cheap Loans): पगाराचा नियमित इतिहास पाहून बँका सॅलरी अकाउंट धारकांना होम लोन, कार लोन किंवा पर्सनल लोन तुलनेने सहज आणि अनेकदा कमी व्याजदरात उपलब्ध करून देतात.४. मोफत डेबिट कार्ड आणि चेकबुक: सामान्य खात्याप्रमाणे सॅलरी अकाउंटसोबत मिळणाऱ्या डेबिट कार्ड (ATM Card) आणि चेकबुकसाठी सहसा कोणतेही वार्षिक शुल्क (Annual Charges) आकारले जात नाही.५. मोफत डिजिटल व्यवहार (Free Transactions): NEFT, RTGS आणि अनेकदा IMPS द्वारे ऑनलाइन पैसे पाठवण्याच्या सेवा सॅलरी अकाउंट धारकांसाठी विनाशुल्क असतात..GTA 6 Gaming Setup Cost India : घरबसल्या 'GTA 6' खेळायचा आहे? तर खिशात हवा 'इतका' पैसा! PS5 पासून मॉनिटरपर्यंत तरुणाने सांगितला एक-एक हिशोब; व्हिडीओ व्हायरल. ६. क्रेडिट कार्ड ऑफर्स: पगाराच्या खात्याच्या आधारे अनेक बँका 'लाईफ टाईम फ्री' क्रेडिट कार्ड देतात, ज्यावर रिवॉर्ड पॉइंट्स आणि कॅशबॅक मिळतो.७. मोफत विमा संरक्षण (Free Insurance Coverage): अनेक सॅलरी अकाउंट्ससोबत कोणताही वेगळा हप्ता न भरता अपघाती मृत्यू विमा (Accidental Death Insurance) किंवा आरोग्य विमा कवच मोफत दिले जाते.८. प्रायोरिटी बँकिंग सेवा: पगार जास्त असल्यास बँक तुम्हाला 'प्रायोरिटी कस्टमर'चा दर्जा देते, ज्यात स्वतंत्र रिलेशनशिप मॅनेजर मिळतो आणि बँकेच्या रांगेत थांबावे लागत नाही.९. शॉपिंग आणि डायनिंग सवलती: सॅलरी अकाउंटचे कार्ड ऑनलाइन शॉपिंग, फूड ॲप्स आणि रेस्टॉरंटमध्ये वापरल्यास विशेष डिस्काउंट आणि कॅशबॅक ऑफर मिळतात.१०. जास्त मोफत ATM व्यवहार: सॅलरी अकाउंट धारकांना स्वतःच्या आणि इतर बँकांच्या एटीएममधून दरमहा अधिक संख्येने मोफत पैसे काढण्याची मुभा असते..कमी पावसातही गोविंद बागेत एकरी १२० टन ऊस! एआय तंत्रज्ञानाचा शेतीत प्रभावी प्रयोग; उत्पादनात ६० टनांची वाढ.आजच तुमच्या बँकेशी संपर्क साधा सध्या बँका पगाराच्या स्तरानुसार वेगवेगळे सॅलरी अकाउंट पर्याय देतात. त्यामुळे तुमच्या खात्यावर नेमक्या कोणत्या मोफत सुविधा आणि विमा संरक्षण उपलब्ध आहे, याची खात्री आजच बँकेशी संपर्क साधून करून घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.