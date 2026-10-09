ट्रम्पचा IT कंपन्यांना धक्का! Infosys-TCSसह 8 कंपन्यांवर कारवाई; तरीही शेअर बाजारात IT स्टॉक्सची भरारी; नेमकं काय घडलं?

Indian IT Stocks Rally Despite Trump’s PERM Suspension: भारतीय शेअर बाजारात सलग दोन दिवसांच्या मोठ्या घसरणीनंतर आज आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी शुक्रवारी तेजी पाहायला मिळाली. बाजार उघडताच Sensex आणि Nifty या दोन्ही प्रमुख निर्देशांकांनी हिरव्या रंगात व्यवहार सुरू करत तेजी दाखविली..सकाळी 10 वाजेपर्यंत BSE Sensex 730 अंकांनी वाढून 72,200 च्या पुढे पोहोचला. तर NSE Nifty 50 मध्येही जवळपास 200 अंकांची वाढ झाली. सकाळी 10 च्या सुमारास Nifty 22,420 च्या पुढे व्यवहार करत होता..ट्रम्प प्रशासनाचा भारतीय आयटी कंपन्यांना मोठा दणका! Infosys, TCS, Wiproसह आठ कंपन्यांवर निर्बंध, नेमकं काय बदलणार?.IT शेअर्समध्ये तेजीशेअर बाजारातील आजच्या या तेजीमागे सर्वात मोठे कारण ठरले ते म्हणजे IT कंपन्यांचे शेअर्स. BSE Sensex वर Infosys, TCS, Tech Mahindra, आणि HCL Technologies या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी वाढ झाली. यात TCS चा शेअर्स तब्बल 5% पेक्षा जास्त वाढ झाली तर बाकी शेअर्सही 3% वाढले. .गुरुवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने Microsoft, Infosys, TCS, Wipro, HCL, Cognizant, Capgemini आणि Adobe या आठ कंपन्यांना ग्रीन कार्डसाठी आवश्यक असलेल्या PERM कार्यक्रमातून निलंबित केले. या निर्णयामुळे संबंधित कंपन्यांमार्फत रोजगाराच्या आधारे ग्रीन कार्ड मिळवण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, याचा अर्थ सर्व H-1B व्हिसाधारकांवर थेट बंदी आली आहे, असा नाही.अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे IT क्षेत्राबाबत चिंता व्यक्त होत असतानाच शुक्रवारी या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये तेजी दिसली..Property Rights: कन्यादान केलं म्हणून मुलीचा मालमत्तेवरील हक्क संपतो? वडिलांच्या संपत्तीत मुलीचा हक्क काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.