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ट्रम्पचा IT कंपन्यांना धक्का! Infosys-TCSसह 8 कंपन्यांवर कारवाई; तरीही शेअर बाजारात IT स्टॉक्सची भरारी; नेमकं काय घडलं?

Infosys-TCS-Tech M-HCL Tech Firms Suspended, Why Are IT Stocks Rising: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने Infosys आणि TCSसह आठ टेक कंपन्यांना ग्रीन कार्डसाठी आवश्यक असलेल्या PERM कार्यक्रमातून निलंबित केले आहे. मात्र, TCSच्या तिमाही निकालांमुळे आणि IT शेअर्समधील तेजीमुळे बाजारात वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले.
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Trump IT Stocks News: Infosys, TCS Among 8 Firms Hit by US Green Card Action, IT Stocks Rally

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Indian IT Stocks Rally Despite Trump’s PERM Suspension: भारतीय शेअर बाजारात सलग दोन दिवसांच्या मोठ्या घसरणीनंतर आज आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी शुक्रवारी तेजी पाहायला मिळाली. बाजार उघडताच Sensex आणि Nifty या दोन्ही प्रमुख निर्देशांकांनी हिरव्या रंगात व्यवहार सुरू करत तेजी दाखविली.

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