उच्चांकापासून चांदी १.९४ लाखांनी स्वस्त, सोन्याच्या भावातही मोठी घसरण; ५ दिवसात भाव कोसळले?

सोने आणि चांदीच्या भावात गेल्या आठवड्याभरात मोठी घसरण झाल्याचं दिसून आलंय. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पासून देशांतर्गत सराफा बाजारापर्यंत सोने चांदीचे भाव कोसळले आहेत. यातही चांदीच्या दरात मोठी घसरण झालीय. चांदी उच्चांकी पातळीपासून प्रतिकिलो जवळपास 1लाख 94 हजार रुपयांनी स्वस्त झालीय..MCX वर 4 डिसेंबर एक्सपायरीच्या चांदीचा भाव 25 सप्टेंबरला 2 लाख 34 हजार 696 रुपये प्रति किलो होता. गेल्या शुक्रवारी तो 2 लाख 25 हजार 545 रुपयांवर बंद झाला. फक्त पाच दिवसात चांदीच्या दरात 9 हजार 151 रुपये प्रति किलोची घसरण झाली..काही दिसत नाहीय! 2 मिनिटात १३ हजार फुटांवरून कोसळलं विमान, क्रॅशआधीचा ऑडिओ समोर.चांदीच्या उच्चांकी दरापासून आतापर्यंत मोठी घसरण झाली आहे. जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात MCX वर चांदीने 4 लाख 20 हजार 48 रुपये प्रति किलो इतका विक्रमी उच्चांक गाठला होता. त्या तुलनेत सध्याचा भाव तब्बल 1 लाख 94 हजार 503 रुपये कमी आहे..देशांतर्गत बाजारातही चांदी स्वस्त झाली आहे. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स असोसिएशनच्या (IBJA) आकडेवारीनुसार, पाच दिवसांत चांदीचा भाव 2 लाख 32 हजार 350 रुपयांवरून 2 लाख 20 हजार 829 रुपये प्रति किलोवर आला. ही घसरण 11 हजार 521 रुपयांची घसरण झाली..चांदीनंतर सोन्याच्या दरातही मोठी घसरण झाली आहे. MCX वर 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 25 सप्टेंबरला 1,53,277 रुपये होता. तो गेल्या शुक्रवारी 1,50,250 रुपयांवर आला. त्यामुळे पाच दिवसांत सोन्याचा दर 3,027 रुपयांनी कमी झाला. देशांतर्गत बाजारातही 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,52,113 रुपयांवरून 1,48,138 रुपयांवर आला असून, 3,975 रुपयांची घट झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.