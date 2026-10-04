Sakal Money

उच्चांकापासून चांदी १.९४ लाखांनी स्वस्त, सोन्याच्या भावातही मोठी घसरण; ५ दिवसात भाव कोसळले?

Gold and Silver Prices गेल्या पाच दिवसात सोने आणि चांदीच्या भावात मोठी घसरण झालीय. चांदी उच्चांकापासून जवळपास १.९४ लाखांनी स्वस्त झालीय तर सोन्याचा भावही घसरला आहे.
Gold Rate Today

Gold Silver Rate

sakal 

सूरज यादव
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सोने आणि चांदीच्या भावात गेल्या आठवड्याभरात मोठी घसरण झाल्याचं दिसून आलंय. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पासून देशांतर्गत सराफा बाजारापर्यंत सोने चांदीचे भाव कोसळले आहेत. यातही चांदीच्या दरात मोठी घसरण झालीय. चांदी उच्चांकी पातळीपासून प्रतिकिलो जवळपास 1लाख 94 हजार रुपयांनी स्वस्त झालीय.

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