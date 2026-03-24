अग्रलेख : उडदामाजी काळे ‘गोरे’

सत्ता मिळविण्याची स्पर्धा असली, तरी ती लोकशाही मूल्यांच्या चौकटीत व्हायला हवी, या किमान अपेक्षेलाही हरताळ फासला जात आहे. नीतिसंकेत, घटनात्मक मूल्ये धुडकावून राजकीय सत्तेसाठीची साठमारी कुठे निदर्शनास आली तर त्या विशिष्ट ठिकाणी संबंधितांवर कारवाई करणे, प्रतिबंधात्मक उपाय करणे, गैरमार्गाने मिळविलेली सत्ता कायदेशीर मार्गांनी काढून घेणे वगैरे उपाय सुचवले जातात..पण हे सगळे करता येते, ते अशा घटना अपवादात्मक असतील तेव्हा. दुर्दैवाने अशा प्रकारची सत्तेची साठमारी हा नित्याचाच आणि सर्वदूर खेळला जाणारा खेळ झाला आहे. कुठे कुठे आभाळ शिवायचे, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे सातारा जिल्हा परिषदेची सत्ता मिळविण्यासाठी जे काही घडले, ते आपल्या एकूण राजकीय व्यवस्थेला झालेल्या आजाराचे लक्षण मानावे लागते.विधिनिषेधशून्य राजकारणाचे प्रदूषण पार तळापर्यंत कसे पोचले आहे, याचे ते निदर्शक आहे. एकदा मतदान झाले की दरबारी राजकारणाच्या आखाड्यात फोडाफोडीपासून अपहरणापर्यंत नाना उपद्व्याप करायचे, हा सवयीचा भाग बनतो आहे की काय? सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या निवडीदरम्यान घडलेल्या घटनांनी लोकशाही प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले..स्वबळाच्या अट्टहासापोटी भारतीय जनता पक्षाने महायुतीमधील घटकपक्ष असलेले शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना सोबत घेतले नाही. त्यामुळे ते दोघे काँग्रेस व 'स्वाभिमानी शेतकरी संघटने'ला सोबत घेत एकत्रितपणे व समविचाराने निवडणुकीला सामोरे गेले. निकालानंतर जिल्हा परिषदेच्या ६५ जागांपैकी भाजपकडे २७ व एक अपक्ष असे २८ सदस्य होते, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे २० व शिवसेनेकडे १५ सदस्य होते.काँग्रेस, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या सदस्यांचा विचार करता विरोधी गटाचे संख्याबळ ३७ वर जात होते. बहुमतासाठी ३३ मते आवश्यक होती. त्यापासून दूर असतानाही अखेर अध्यक्षपद भाजपच्या बाजूने गेले. त्यासाठी जे काही प्रकार केले गेले, त्यातून सत्तेसाठी कोणत्या थराला जाण्याची आजच्या राजकारण्यांची तयारी आहे, हे दिसले..या निवडणुकीत सर्वाधिक वाद निर्माण झाला तो 'राष्ट्रवादी काँग्रेस'च्या दोन जिल्हा परिषद सदस्यांच्या अटकेच्या मुद्द्यावर. त्यांच्याच सहकारी सदस्याचे अपहरण केल्याचा गुन्हा दाखल करून मतदानाआधी त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. मात्र ज्यांच्या अपहरणाची तक्रार होती, त्याने 'माझे अपहरण झाले नाही' असे पोलिसांना सांगितले.तेच संबंधित सदस्य निवडणुकीच्यावेळी जि. प. परिसरात उपस्थित होते, सभागृहात होते आणि पोलिसांसमोरही होते. म्हणजे कथित अपहृत व्यक्ती सुरक्षित आणि उपस्थित असतानाही अटकेची एवढी घाई का करण्यात आली, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. या कारवाईमुळे त्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार बजावता आला नाही. प्रत्येक मत महत्त्वाचे होते..त्यामुळे संशयाचे सावट निर्माण झाले. या घटनाक्रमात जिल्हा परिषद परिसरात मंत्री शंभूराज देसाई, मकरंद पाटील, खासदार नितीन पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे आणि पोलिस यांच्यात झटापट झाली. साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांना दुखापत झाली. सत्तेतील घटक पक्षांतील नेत्यांमध्येच 'अरे-तुरे'ची भाषा वापरली गेली.राज्यातील दोन मंत्र्यांमध्येच उघड संघर्ष होतो आणि तो अशारीतीने चव्हाट्यावर येतो, हे धक्कादायक आहे. एका सदस्याला तर जबरदस्तीने सभागृहात नेऊन हात वर करायला भाग पाडण्यात आरोप आहे. या घडामोडींमागे राज्यनेतृत्वाचे पाठबळ असल्याची भावना वेगाने पसरली. ही भावना खरी असो वा अफवा असो; परंतु अशी चर्चा निर्माण होणे ही लोकशाहीव्यवस्थेसाठी धोक्याचे संकेत देणारे आहे..राज्याच्या नेतृत्वाबद्दल अशा प्रकारचा संशय निर्माण होऊ नये, ही जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची असते. भाजपच्या दृष्टीने पाहता, त्यांनी साताऱ्यासारख्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या अभेद्य किल्ल्यात राजकीय मुसंडी मारून आपला झेंडा फडकवला, असा दावा ते करतील. परंतु, बहुमताचा आदर न करता, मागील दाराने मिळवलेली ही सत्ता त्यांच्या प्रतिमेला दीर्घकाळात मारक ठरू शकते.मतदारांना गृहीत धरून चालवलेला हा सत्तेचा खेळ जनतेच्या मनातील चीड वाढवणारा आहे. तात्पुरत्या राजकीय फायद्यासाठी लोकशाही प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता पणाला लावली जात आहे. सर्वच पक्ष त्यात सामील आहेत, ही आणखी एक दुर्दैवाची बाब. या प्रकरणाचे पडसाद विधिमंडळात उमटले..बळाचा गैरवापर झाल्याचा आरोप करून पोलिस अधीक्षक व अन्य अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी केली गेली. चौकशी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. मात्र चौकशी निष्पक्ष, पारदर्शक आणि वेळेवर होणे अत्यावश्यक आहे. प्रशासनाची निष्पक्षता ही लोकशाही व्यवस्थेचा कणा आहे.त्यामुळे या प्रकरणातील सत्य बाहेर येणे आणि त्यावर ठोस कारवाई होणे, ही केवळ राजकीय गरज नसून लोकशाही टिकवण्यासाठीची आवश्यकता आहे. सातारा हा प्रगल्भ राजकीय परंपरेचा जिल्हा आहे. अशी राजकीय घडामोड म्हणजे निव्वळ सत्तेच्या हव्यासापोटी खेळला गेलेला एक उथळ राजकीय खेळ आहे..राजकारण हे समाजकारणाचे साधन न राहता, ते आता केवळ सत्तेचा आणि पैशांचा क्रूर खेळ बनले आहे, हे या घटनेतून अधोरेखित होते. सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन कोणीही आलेले नसते, हेच या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्षांनी लक्षात ठेवणे हिताचे ठरेल. सत्ता मिळविण्याची स्पर्धा असली, तरी ती लोकशाही मूल्यांच्या चौकटीतच व्हायला हवी. 