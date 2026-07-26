Poorna Movie Review : अनवट वाट चढणारी साहसी मुलगी

सुहास किर्लोस्कर - suhass.kirloskar@gmail.comशाळेत उपस्थिती वाढण्यासाठी जेवण द्यावे लागत असेल, तर तो शालेय शिक्षणव्यवस्थेचा पराभव आहे. अशा विपरीत परिस्थितीमध्ये पूर्णा आणि तिला पाठिंबा देणारे प्रवीणकुमार हेच आशेचा किरण आहेत, ज्यांनी पणती लावून अंधार कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा चित्रपट प्रत्येक शाळेत दाखवला गेला तर शिक्षक - पालक आणि विद्यार्थी सर्वांचेच डोळे उघडतील. कोणत्याही चित्रपटाच्या सुरुवातीला पाच मिनिटांत काय दाखवले, यावरून त्या चित्रपटाची पारख करता येते. उत्तम दिग्दर्शक पहिल्याच फ्रेममध्ये काय दाखवायचे यावर विचार करतात आणि ते विचार दिसल्यावर चित्रपटात पुढे काय वाढून ठेवले असेल, याची झलक दिसते. पांढऱ्या रंगाच्या धुक्यातून म्हणजेच वाऱ्यावर स्वार झालेल्या ढगातून आपल्याला एव्हरेस्टचे दर्शन घडते. बर्फाळ प्रदेशात काही तंबू दिसतात याचा अर्थ तिथे काही जण वास्तव्य करत आहेत. तेवढ्यात तिथे उतारावरून खाली येणारे बर्फ दिसते, त्याला हिमस्खलन (snow avalanche) म्हणतात. अशा कोसळणाऱ्या बर्फातून एकदम पडद्यावर अंधार दिसतो. आपल्या मनात शंकेची पाल चुकचुकत आणि पडद्यावर अक्षरे उमटतात - पूर्णा..Pune Crim : मुलाचा खून करणाऱ्या वडिलांना जन्मठेपेची शिक्षा.मलवथ पूर्णा ही तेलंगणामधील निजामाबाद जिल्ह्यातल्या पकला या खेड्यात राहणाऱ्या एका गरीब कुटुंबातील मुलगी आहे, जिच्या आई-वडिलांकडे शाळेची फी भरायलासुद्धा पैसे नाहीत. त्यामुळे तेलंगणा सोशल वेल्फेअर रेसिडेंशियल एज्युकेशन इन्स्टिट्युट मध्ये दाखल झालेली पूर्णा, शालेय शिक्षणात काहीतरी वेगळे करून दाखवू या जिद्दीने संस्थेत आलेल्या डॉ प्रवीणकुमार (राहुल बोस) यांच्या नजरेस पडली. तिला शिक्षणात प्रोत्साहन देताना तिच्यासह अनेक मुलांना गिर्यारोहण शिकवण्यास सुरुवात केली तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले, की ही मुले काटक आहेत, गिर्यारोहणासाठी योग्य आहेत. पूर्णाला शाळेत शिकायचे होते कारण घरी परत गेल्यानंतर आई-वडील लहानपणी लग्न लावून देतील याची साधार भीती होती. तन्मयतेने मिळेल ते शिकण्याला जिद्दीची जोड मिळाल्यामुळे तिची आणि आनंदकुमार या मुलाची निवड एव्हरेस्ट मिशनसाठी झाली. खडतर परिस्थितीचा सामना पूर्णाने कसा केला याची सत्यकथा म्हणजे राहुल बोस निर्मित आणि दिग्दर्शित चित्रपट ‘पूर्णा’.२०१४ मध्ये घडलेल्या एका सत्य घटनेवर आधारित हा चित्रपट निर्माण केल्याबद्दल प्रथमतः राहुल बोस याचे आभार. अत्यंत कौशल्याने हा चित्रपट दिग्दर्शित करताना त्याने प्रवीणकुमारची भूमिका विलक्षण साधेपणाने केली आहे, हे विशेष. चित्रपटाचा हीरो आपण स्वतः होणार नाही आणि पूर्ण श्रेय पूर्णाला मिळेल याची त्याने काळजी घेतली आहे. प्रशांत पांडे आणि श्रेया देव वर्मा यांनी लिहिलेली कथा कोठेही सिनेमॅटिक होत नाही. राहुल बोस आणि प्रशांत पांडे यांचे दिग्दर्शन संयमित आहे. सत्यघटनेवर आधारित चित्रपट तयार करताना त्यामध्ये ड्रामा मिसळण्याचा मोह त्यांनी टाळला आहे तरीही ती डॉक्युमेंटरी झालेली नाही. या चित्रपटात अतर्क्य काहीच दाखवलेले नाही, तरीही ते पूर्णाची बाजू सांगणारे वाटत राहते हे या चित्रपटाचे यश आहे.अदिती इनामदार हिने केलेली पूर्णाची भूमिका नैसर्गिकरीत्या केली आहे. पूर्णाची मैत्रीण प्रियाची भूमिका एस. मारिया हिने केली आहे, तिचा लहेजा तेलंगणाचा आहे, त्याचप्रमाणे तिचे प्रियाला प्रोत्साहन देणे कुठेही नाटकीय वाटत नाही. प्रिया-पूर्णाचे आई-वडील गावातलेच वाटतात. अभिनेता-दिग्दर्शक-निर्माता राहुल बोसबद्दल जितके लिहावे तितके कमीच. Tech For India बरोबर काम केलेल्या राहुल बोसने स्थानिक पातळीवरचे प्रश्न योग्यरीत्या दाखवले आहेत. मुलांच्या कामगिरीवर शिक्षकांचा पगार अवलंबून असेल असे सांगून त्याची उत्तम अंमलबजावणी केल्यानंतर शाळेत कसा आमूलाग्र बदल होतो हे बघण्यासारखे आहे. साध्या वाटणाऱ्या उंच पहाडावर जिद्दीने भारलेली पूर्णा चढते आणि थोडे अंतर पार केल्यानंतर खाली बघून तिचा आत्मविश्वास डळमळीत होतो. हा प्रसंग बघताना आपण पूर्णाच्या भूमिकेतून पहाडावर चढतो आणि ती उंची अनुभवतो, हे चित्रीकरण दाखवणारी सुभान्शु यांची सिनेमॅटोग्राफी बोलकी आहे. हा चित्रपट २०१७ साली केव्हा आला, केव्हा गेला समजलेच नाही. इतक्या चांगल्या चित्रपटाकडे दुर्लक्ष करून आपण कोटीच्या कोटी उड्डाणे मारणाऱ्या चित्रपटाला गर्दी करतो हे दुःखद आहे..अमिताभ भट्टाचार्य यांनी लिहिलेले हे गीत सर्वांसाठीच वेगळी दिशा दाखवणारे आहे.वो तूफ़ान क्या, चट्टानें जिसका मोड़ देवो उड़ान क्या, जो ऊँचाई पे दम तोड़ देखुद पे है भरोसा रखना तुझेजीते जी नहीं है रुकना तुझेइतिहास है लिखना तुझेकुछ परबत हिलाएं तो बात हैसोना है तू तप कर जो जगमगाएगाना मुमकिन को जो मुमकिन करके दिखायेगातुझको निभाना किरदार हैतेरा दर्द तेरा हथयार हैलड़ने को तू हु तैयार हैकुछ परबत हिलाएं तो बात हैतेरे जाने के बाद भी, नाम तेरा जिंदा रहेकारनामा कुछ ऐसा, तुझको करना हैकुछ परबत हिलाएं तो बात हैमोबाइलमध्ये गुंतलेल्या मुलांच्या या जमान्यात खरे शिक्षण कोणते, हे सांगणारा हा चित्रपट प्रत्येक पालकाने सहकुटुंब ‘प्राइम’वर बघावा. एका खेडेगावातल्या त्या मुलीच्या वडिलांना तिचे लग्न करून देण्याची घाई झालेली असते. याचा विरोधाभास म्हणजे दुसरीकडे अनेक पालकांना आपल्या मुलांना डॉक्टर-इंजिनियर या क्षेत्रात ढकलून देण्याची घाई झालेली असते. चाचणी परीक्षेत आपल्या पाल्याला दोन मार्क कमी दिले यासाठी बाह्या सरसावून शिक्षकांशी भांडणारे पालक मुलांना काय आवडते याचा कधी विचार करणार? निसर्गाचा आनंद घेत त्या पाना-फुलांची-झाडांची माहिती घेणे, निसर्गरम्य ठिकाणे अभ्यासपूर्वक पाहणे, वेगवेगळ्या कलांचा आनंद घेत त्यामधून जाणते-अजाणतेपणे शिक्षण घेत जगणे मुलांना कधी शिकवणार आहोत आपण?.चित्रपट बघता बघता शहरातल्या पालकांनी विचार करावा की खेड्यातली मुले जास्त काटक - सहनशील का असतात? त्या मुलांना कोणतेही पाणी पिण्याची सवय असते, डोंगर-दऱ्यांमधले चढउतार ते सहज पार करतात. शाळेत पोहोचण्यासाठी गावातल्या मुला-मुलींना रोज किमान एकदोन किलोमीटर चालावे लागते. शहरात अपार्टमेंटच्या समोर शाळेची बस येते, तिथपर्यंत दप्तराचे ओझेही पालक सांभाळतात. शहरी लोक गावाकडच्या काटक मुलांकडे कसे पूर्वग्रहदूषित नजरेने बघतात, स्वतःच्याच शहरी बिसलेरी बॉइज/गर्ल्सना कसे हुशार समजतात याचेही प्रत्यंतर चित्रपट बघताना येते. राहुल बोस यांनी दिग्दर्शन करताना संवादापेक्षा दृश्य माध्यमातून भाष्य केले आहे. त्याबद्दल एक डायलॉग आहे, “वैसे ये प्रवीणकुमार बोलते कम है, लेकीन जब कहते है, तो वो गलत नहीं होता.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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