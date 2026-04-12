Experience vs Fiction in modern life : कथा अपुरी: बातमीची माहिती, पार्श्वभूमी आणि संदर्भ न दिल्याने मथळा सुचवणे अशक्य

प्रणव सखदेव - sakhadeopranav@gmail.comआपल्याला जो अस्सल अनुभव वाटतो तो फिक्शन असतो. आपल्या मेंदूने रचून ठेवलेलं एक कल्पित. अर्थात त्याला वास्तवाचा आधार वास्तवाचा असतो. पण ते वास्तव जसंच्या तसं नसतं. नसू शकतं. म्हणून मला वाटतं, साहित्यात अनुभवाला जे अनन्यसाधारण किंबहुना सर्वोच्च स्थान दिलेलं आहे, ते जरा फसवं आहे. अनुभवांना जरा जमिनीवर आणलं पाहिजे. अर्थात साहित्य किंवा कलेची सामग्री ज्याचा त्याचा अनुभव म्हणजेच ज्याचं त्याचं फिक्शन आहे हे खरंच, पण त्या फिक्शनमधून तुम्ही नवं फिक्शन कसं घडवता हे महत्त्वाचं!एकदा सकाळी सकाळी एका तरुण वाचक-मित्राचा व्हॉट्सअप आला...तो - दादा, तुझा पॉडकास्ट ऐकला. त्यात तू म्हणाला आहेस - अनुभव इज डेड. मला वाटतं, अशी कविताही आहे तुझी.मी – हो, बरोबर.तो – पण अनुभव तर साहित्यात किती महत्त्वाचं मटेरिअल असतं. त्यालाच तू डिस्कार्ड कसं काय करतोएस?मी – (थोडं थांबून) मी डिस्कार्ड करत नाहीये... तर हे मटेरिअल विविध कारणांमुळे आपोआपच डिस्कार्ड होतंय...तो – म्हणजे? कसं?.Premium|Anil Avchat: ‘आता चढ नाही…’ अवचटांची जीवनकविता आणि वास्तव.मी – म्हणजे... दोन रीझन्स मला अगदी स्पष्ट दिसतात. त्यांपैकी एक – बाजार. म्हणजे मार्केट. बाजाराचा प्रभाव कधी नव्हे इतका वाढलेला आहे. त्यामुळे आता आपण जे आत घेतो - अन्नापासून ते अनुभवापर्यंत सारं काही – आपल्याला खरंच वाटतं म्हणून आत घेतो की आपल्यावर ते कधी सटली तर कधी फोर्सफुली थोपवलं जातं म्हणून घेतो, हेच कळेनासं झालं आहे.तो – एखादं उदाहरण...मी – भरपूर उदाहरणं आहेत. समजा, तू अमेझॉनवर किंवा गुगलवर काहीही सर्च केलंस. तर तुला त्या प्रॉडक्टच्या किंवा सीमिलर जाहिराती दिसू लागतात आणि इतकंच नाही, तर अमेझॉनसारख्या जबरदस्त तगडा प्रोग्रॅम किंवा एआय असलेल्या कंपन्या तर थोड्या दिवसांनी तू सर्च केलेल्या प्रॉडक्टवरून प्रेडिक्ट करून त्यानुसार इतर प्रॉडक्टही अंगावर थोपवू लागल्या आहेत.तो – हो, खरंय. परवाचाच किस्सा सांगतो. आम्ही काही मित्रमैत्रिणी मेसमध्ये बसलो होतो. वेगवेगळे विषय चालले होते. व्हॅलेन्टाइन डेला काय दिलं, घेतलं, रोझ डेची तयारी इथपासून अभ्यास, करिअरपर्यंत गप्पा झाल्या. त्यानंतर तुला सांगतो, मला सोशल मीडियावर दिसायला लागल्या ना प्लॅटिनम बँडच्या नि ऑनलाइन कोर्सेसच्या अशा कसल्या कसल्या ॲड्स!मी – एक्झॅक्टली! प्रवासाचंही तसंच झालं आहे. सहज आपण काहीतरी सर्च केलं, एखादं ठिकाण किंवा हॉटेल - की मग तसंच सारं दिसू लागतं मोबाइलच्या स्क्रीनवर. मी एकदा एक ट्रान्स्लेशन करताना युरोपातलं कुठलंतरी गावं कसं आहे हे शोधलं. त्याचे संदर्भ टेक्स्टमध्ये होते म्हणून. तर मला त्या गावातल्या हॉटेलांच्या जाहिराती दिसू लागल्या! एवढंच नाही, तर त्या त्या कंपन्यांचे आडून किंवा थेट एसएमएसही येऊ लागतात. विविध ठिकाणांवरून हॅमर केलं जातं. सारखं दाखवलं जातं. तुमच्या मनाशी, केवळ जाणिवेशी नाही तर नेणिवेशीही खेळलं जातं. तीच तर स्ट्रॅटेजी असते त्यांची. तुमच्या कोअरमध्ये शिरायचं.तो – आणखी एक डेंजरस गोष्ट. आमच्या नातेवाइकांपैकीच एका कपलची. त्या कपलला मूल व्हायला प्रॉब्लेम होत होता. म्हणजे इतका काही नव्हता सहा-आठ महिने झाले असतील-नसतील प्रयत्न करून. पण ते रेस्टलेस झाले. त्यांचे डॉक्टरही आमचे नातेवाईक. ओल्ड स्कूलवाले. त्यामुळे उगाच औषध देणार, काही झालं की भरमसाठ टेस्ट्स करणार असला प्रकार नाही. त्या डॉक्टरांनी दोघांना समजावलं, एवढं अधीर होऊ नका. कधीकधी थोडा वेळ लागतो. हॅव सम पेशन्स. एखाद्या कौन्सेलरशी बोला. पण त्या दोघांना काही ते पटेना. त्यांनी मग दोघांच्याही टेस्ट्सही करवून घेतल्या, दोघंही फिट होते एकदम. डॉक्टर म्हणालेही की, शांत व्हा. वय तुमच्या आहे हातात. पण नाही, एकदा तिला कुण्या मैत्रिणीने का कुणीतरी आयव्हीएफचा ऑप्शन सुचवला. ती म्हणाली, की मी कुठे म्हणतेय लगेच जा सेंटरला. पण थोडा रिसर्च तर कर. झालं, तिने गुगलवर सर्च केलं. मग तिला त्याच जाहिराती, मेसेज आणि अगदी फोनही येऊ लागले. कुठेतरी क्लिक केलं असणार तिने. एवढं हॅमरिंग झालं, की त्या दोघांनी आयव्हीएफचा पर्याय निवडला शेवटी. तितकी गरज नसतानाही! म्हणजे हे कुठपर्यंत घुसलंय बघ....मी – घुसलं नाहीये, राजा... आपण या मार्केटमध्ये बुडालो आहोत साफ. पाकातल्या गुलाबजामसारखे! आपल्यावर प्रॉडक्ट्सचा आणि सेवांचा इतका… इतका मारा केला जातो, की हळूहळू आपल्याला वाटतं की आपल्याला त्या उत्पादनाची किंवा सर्व्हिसेसची अत्यंत निकड आहे. आपण फिरायला गेलंच पाहिजे, आपण अमुक एका ब्रँडचा परफ्युम मारला तरच ‘कूल’ होऊ किंवा अमुक एक ब्रँडचे कपडे म्हणजेच स्टेटस सिम्बल. वगैरे.तो – आता आलं लक्षात. म्हणजे तू म्हणतोएस की सर्वव्यापी मार्केट आपल्याला हे अनुभव घ्यायला लावतंय.मी – बरोबर. आपल्याला ते अनुभव खरंच हवे आहेत की ते फोर्सफुली, मुद्दाम घ्यायला लावले जातायत हे समजत नाहीये, इतकी सीमारेषा धूसर होत चालली आहे. धूसर कसली? आता ती उरलेलीच नाहीये! त्यात आपलं जगणं इतकं फ्रॅग्मेंटेटड झालंय की आपण जो अनुभव घेतोय किंवा घ्यायला लावला जातोय तोही पूर्ण, मनापासून घेऊ शकत नाहीयोत... आणि हे केवळ कन्मझ्युमर प्रॉडक्ट, सर्व्हिसेसपुरतं मर्यादित राहिलेलं नाहीये हे. तर मार्केटरूपी महापुराच्या पाण्याने ऑरगॅनिक शेतीपासून सस्टेनेबल अर्थात शाश्वत जीवनशैली यांनीही आपल्या कवेत घेतलं आहे.तो – बरोबर, सस्टेनेबल म्हटलं की छानसा हिरवा किंवा पोपटी किंवा ऑलिव्ह ग्रीन रंग वापरायचा की झालं. :- )मी – हा-हा-हा. पूर्वी जाहिरातज्ज्ञ म्हणायचे की तुम्हाला जर चॉकलेट विकायचं असेल ना, तर चॉकलेट लोकांना दाखवू नका. तर चॉकलेटी रंग सगळीकडे दाखवा. बिलबोर्ड्स, भिंती, सिग्नल्स किंवा जाहिरात फलक सारं काही चॉकलेटी रंगाने रंगवा. लेट दॅट कलर गो डाउन टू माइंड्स. आपोआप लोक तुमच्या चॉकलेटकडे आकर्षिले जातील.तो – आणि आता प्रत्येक मोबाइल जाहिरात फलक किंवा होर्डिंग झालाय... बरं, दादा आता दुसरं कारण काय तेही सांग...मी – दुसरं जरा फिलॉसॉफिकल झोनमध्ये जातं. ते आत्ताचं नाहीये, फार पूर्वीपासूनचंच आहे. आपलं म्हणजे माणसाचं वैशिष्ट्य आहे ते किंवा मर्यादा म्हण. आपण जे अनुभवतो, त्याच्या स्मृती-आठवणी साठवल्या जातात. पण त्या कधीच जशाच्या तशा साठवल्या जात नाही. स्थिर कॅमेरा जे दिसेल ते जसंच्या टिपून ठेवतो, तसं आपला मेंदू करत नाही. आपण त्यात फेरफार करतो, बदल करतो, गाळतो, ॲड करतो. त्या अनुभवाला आपला 'नजरिया' चिकटलेला असतो.तो – म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह असं काही नसतंच?मी – नसतंच ना! म्हणूनच आत्मचरित्र हेही एक फिक्शनच असतं. आपल्याला जो अस्सल अनुभव वाटतो तो फिक्शन असतो. आपल्या मेंदूने रचून ठेवलेलं एक कल्पित. अर्थात त्याला वास्तवाचा आधार असतो. पण ते वास्तव जसंच्या तसं नसतं. नसू शकतं. म्हणून मला वाटतं, साहित्यात अनुभवाला जे अनन्यसाधारण किंबहुना सर्वोच्च स्थान दिलेलं आहे, ते जरा फसवं आहे. अनुभवांना जरा जमिनीवर आणलं पाहिजे. अर्थात साहित्य किंवा कलेची सामग्री ज्याचा त्याचा अनुभव म्हणजेच ज्याचं त्याचं फिक्शन आहे हे खरंच, पण त्या फिक्शनमधून तुम्ही नवं फिक्शन कसं घडवता हे महत्त्वाचं!.तो – ओके. ओके. म्हणजे आपलं अख्खं जगणंच एक डेलूलू आहे तर!मी – हो, वास्तवाचा आभास! डिल्यूजन! डी...तो – मग सत्य जाणून घ्यायचं कसं?मी – ए बाबा. सत्य वगैरे शब्द फार जड आहेत यार. ते कसं जाणून घ्यायचं याचा शोध अनेक गुरू, बाबा, आध्यात्मिक व्यक्ती यांपासून शास्त्रज्ञांपर्यंत सारेच जण घेत आहेत... आणि घेत राहतील...तो – मग सोलूलू काहीच नाही?मी – सोल्युशन आहे की. जोवर सगळ्यांनाच डेलूलू रिअल वाटतंय तोवर सगळंच रिअल! तोवर तुम्हा जेन झींच्या भाषेत लेट्स एन्जॉय द मोमेंट! Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.