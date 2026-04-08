उंब्रज : वडगाव (उंब्रज, ता. कऱ्हाड) येथील नीलम तानाजी शिंदे (वय ३५) हिची अमेरिकेत झालेल्या भीषण अपघातानंतर तब्बल १४ महिने सुरू असलेली मृत्यूशी झुंज अखेर संपली. डोक्याला गंभीर मार लागल्याने शस्त्रक्रिया करूनही तिचा मेंदू पूर्णपणे कार्यरत होऊ शकला नाही. दीर्घकाळ कोमामध्ये असलेल्या नीलमचा उपचारादरम्यान दुर्दैवी मृत्यू झाला. तिच्या निधनाने संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..नीलमवर अमेरिकेत उपचार सुरू असताना तोंडावाटे देण्यात येणाऱ्या पाइपमुळे संसर्ग (इन्फेक्शन) झाला. परिस्थिती अधिकच गंभीर बनल्याने २८ मार्च रोजी तो पाइप काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, त्यानंतर तिची प्रकृती खालावत गेली आणि अखेर तिने जगाचा निरोप घेतला. नीलमने जिवंतपणी अवयवदानाचा निर्णय घेतला होता. तिच्या कुटुंबीयांनी तिची ही शेवटची इच्छा पूर्ण करत तिचे अवयवदान केले. या प्रक्रियेस सुमारे आठ दिवसांचा कालावधी लागला..भारतीय वेळेनुसार उद्या (बुधवारी) मध्यरात्री एक वाजता अमेरिकेत हिंदू धर्मीय परंपरेनुसार तिच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. नीलमची आत्या अमेरिकेत असल्याने अंतिम विधीची जबाबदारी त्या पार पाडतील..संघर्ष अन् आशेची धडपडअमेरिकेत १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी झालेल्या अपघातात नीलम गंभीर जखमी झाली होती. १६ फेब्रुवारीला कुटुंबीयांना याची माहिती मिळाल्यानंतर तिच्या उपचारासाठी धडपड सुरू झाली. कॅलिफोर्नियातील रुग्णालयात तिच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू होते. डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने तातडीने शस्त्रक्रिया करण्यात आली, मात्र ती कोमामध्येच राहिली. दरम्यान, तिच्या वडिलांना तातडीने अमेरिकेत जाण्यासाठी व्हिसा मिळण्यात मोठ्या अडचणी आल्या. कुटुंबाने अनेक दिवस प्रयत्न करूनही व्हिसा प्रक्रिया पूर्ण होत नव्हती..समाज माध्यमांपासून सरकारपर्यंत मदतीची धावनीलमच्या वडिलांनी समाजमाध्यमांवर मदतीचे आवाहन केल्यानंतर ही बाब देशभर गाजली. माध्यमांनीही या घटनेची दखल घेतल्याने राज्य आणि केंद्र सरकारच्या स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, (कै.) उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे आणि केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी कुटुंबाला मदतीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, तांत्रिक अडचणी आणि वेळेच्या मर्यादेमुळे वडील- मुलीची भेट होऊ शकली नाही..वडिलांचा हंबरडा... अपूर्ण राहिली भेटनीलमच्या आईचे काही दिवसांपूर्वी निधन झाले होते. अशा परिस्थितीत एकुलत्या एक मुलीसाठी झगडणाऱ्या वडिलांची अवस्था अत्यंत हळवी करणारी होती. "मुलीच्या जिवासाठी आम्ही प्रत्येक दरवाजा ठोठावला; पण तिच्यापर्यंत पोहोचू शकलो नाही," अशी वेदना त्यांनी व्यक्त केली.अवयवदानातून जिवंत राहील : संजय कदम.नीलमचे मामा संजय विठ्ठल कदम म्हणाले, "नीलमने अवयवदानाचा निर्णय घेतला होता, तो आम्ही पूर्ण केला. तिच्या जाण्याचे दुःख मोठे आहे; पण तिच्या अवयवांमुळे इतरांना जीवन मिळेल, हीच समाधानाची बाब आहे. नीलमची कहाणी केवळ एका अपघाताची नाही, तर आशा, संघर्ष, प्रशासनातील अडथळे आणि शेवटी मानवतेचा संदेश देणाऱ्या अवयवदानाची आहे. तिच्या जाण्याने एक कुटुंब उद्ध्वस्त झाले असले, तरी तिच्या निर्णयाने अनेकांना नवजीवन मिळणार आहे.".