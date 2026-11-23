कऱ्हाड - आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, नावीन्यपूर्ण कृषी प्रयोग आणि पशुपक्ष्यांच्या अनोख्या विश्वाची माहिती देणाऱ्या कऱ्हाड (जि.सातारा) येथील २१ व्या यशवंतराव चव्हाण कृषी औद्योगिक व पशुपक्षी प्रदर्शनाची तयारी पूर्ण झाली आहे. उद्या (मंगळवारी) शेतकऱ्यांच्या हस्ते प्रदर्शनाचे औपचारिक उद्घाटन होईल. तर, बुधवारी (ता. २५) सकाळी नऊ वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते मुख्य उद्घाटन सोहळा होईल, अशी माहिती बाजार समितीचे सभापती सतीश इंगवले, उपसभापती नितीन ढापरे, संचालक प्रकाश पाटील यांनी आज दिली..लोकनेते विलासकाकांनी सुरू केलेली कृषी प्रदर्शनाची परंपरा ॲड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली बाजार समितीने पुढे सुरू ठेवल्याचे सांगून उपसभापती ढापरे म्हणाले, बाजार समितीच्या वतीने २४ ते २९ नोव्हेंबरदरम्यान सहा दिवस हे प्रदर्शन भरविण्यात येणार आहे. राज्यावर दुष्काळाचे सावट असल्याने यंदा पीक आणि पाणी व्यवस्थापनावर भर दिला आहे..पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्राचे डॉ. किरण ओंबासे यांचे दुष्काळसदृश्य परिस्थितीतील ऊस पीक व्यवस्थापन, तर कृषितज्ज्ञ निलेश थोरात यांचे चारा पिकांच्या लागवडीबाबत मार्गदर्शन होईल. ऊस शेतीतील एआय तंत्रज्ञान आणि सेंद्रिय शेतीवरही परिसंवाद आयोजित केले आहेत. प्रदर्शनात फुले, गाय-म्हैस-बैल, केळी घड, फळे, ऊस, भाजीपाला स्पर्धा, शेळी-मेंढी प्रदर्शन आणि डॉग शो आयोजित केला आहे. बारा प्रगतशील शेतकऱ्यांना शेतीनिष्ठ पुरस्काराने गौरविण्यात येईल..उत्कृष्ट भाजीपाला व गूळ उत्पादकांचाही सन्मान होईल. प्रदर्शनासाठी जर्मन हँगर पद्धतीचा डोम उभारला असून, स्थानिक शेतकरी, बचत गट आणि विविध संस्थांना शंभर स्टॉल मोफत उपलब्ध करून दिले आहेत. वाहनांसाठी भाजीपाला मार्केटमध्ये मोफत पार्किंगची व्यवस्था केली आहे. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी विशेष नियोजन केले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी, कृषीप्रेमी, विद्यार्थी व नागरिकांनी प्रदर्शनाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सभापती इंगवले यांनी केले..याक, साडेचार फुटी सरड्याचे आकर्षणयंदाच्या कृषी प्रदर्शनात दुष्काळी परिस्थितीतील शेती व्यवस्थापन, ऊस पिकासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान, सेंद्रिय शेती आणि चारा पिकांच्या लागवडीवर विशेष मार्गदर्शन देण्याची व्यवस्था केली आहे. यंदा हिमालयातील याक आणि साडेचार फुटी सरडा हे प्रदर्शनातील खास आकर्षण असेल, असेही सभापती इंगवले यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.