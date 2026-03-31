Shikhar Shinganapur: संत तेल्या भुत्याच्या कावडीने सर केला मुंगी घाट, घर जाळून यात्रेला जायचे अन्...; काय आहे अख्यायिका?

शिखर शिंगणापूर : रणरणत्या उन्हात 'म्हाद्या धाव, म्हाद्या पाव', 'हर हर महादेव'च्या गर्जनेने अवजड असा मुंगी घाट कावडींनी सर केला. यावेळी भक्ती-शक्तीचा संगम पाहायला मिळाला. सासवड येथील भुतोजीबुवा तेली यांच्या मानाच्या कावडीने शंभू महादेवाच्या पिंडीवर जलाभिषेक केल्यानंतर यात्रेची सांगता झाली..Pune Mumbai Expressway: पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील 'मिसिंग लिंक' चे काम पूर्ण; 'या' दिवशी होणार खुला, प्रवासाचा वेळ २५ मिनिटांनी वाचणार!.लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या शिखर शिंगणापूर येथील शंभू महादेवाच्या यात्रेस चैत्र शुद्ध पंचमीच्या दिवशी शिव-पार्वतीच्या हळदी सोहळ्याने प्रारंभ झाला होता. त्यानंतर अष्टमीच्या दिवशी विवाह सोहळा झाला. याचदिवशी शंभू महादेव मंदिर ते बळीच्या मंदिरास मानाचे पागोटे (ध्वज) बांधण्याचा सोहळा उत्साहात झाला. नवमीच्या दिवशी धााराशिव जिल्ह्यातील भातांगळी येथील देवाची करवली असलेल्या मानाच्या काठीने शंभू महादेवाचे दर्शन घेतले, तर एकादशीच्या दिवशी शिवभक्तांनी एकादशीचा उपवास धरून महादेवाचे दर्शन घेतले, तर सायंकाळी इंदोर राजघराण्यातील काळगावडे राजे यांनी घोड्यावरून येऊन दर्शन घेतले..शिंगणापूर यात्रेत कावड सोहळ्याला विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे शिंगणापूर यात्रा संपूर्ण महाराष्ट्रात कावड यात्रा म्हणून ओळखली जाते. रविवारी द्वादशीच्या दिवशी सकाळपासूनच पुष्कर तलावातील जलतीर्थ घेऊन वाजत-गाजत पायरी मार्गाने आलेल्या जवळपास एक हजारहून अधिक कावडींनी जलाभिषेक करून शंभू महादेवाचे दर्शन घेतले. याशिवाय सकाळपासूनच शिंगणापूर यात्रेचे मुख्य आकर्षण असलेल्या मुंगी घाटातील कावड सोहळ्याचा थरार रंगला होता..सकाळी ११ वाजल्यापासून फलटण, बारामती, इंदापूर, माळशिरस तालुक्यांतील लहान-मोठ्या कावडी मुंगी घाटातून चढण्यास सुरुवात झाली. दुपारनंतर सासवड पंचक्रोशीतील सासवड, खळद, शिवरी, बेलसर, एखतपूर, कुंभारवळण आदी ठिकाणच्या मानाच्या कावडी चढविण्यास प्रारंभ झाला. मुंगी घाट डोंगरावरून मानवी हातांची साखळी करून कावडी घेऊन चढविताना भाविकांचा उत्साह ओसंडून वाहत होता. भाविक हा सोहळा पाहात 'हर हर महादेव', 'म्हाद्या धाव' अशी शिवगर्जना करीत असल्याने मुंगी घाट भक्तिमय झाला होता. कावडीधारक भाविकांनी साहस, श्रद्धा आणि भक्तीशक्तीचे विराट दर्शन घडवून अवजड कावडी घेऊन चार टप्प्यात मुंगी घाट सर केला. डोंगरमाथ्यावर कावड आल्यानंतर कावडीधारक भाविकांनी ढोलताशांच्या गजरात, गुलालाची उधळणीत, हरहर महादेव शिवगर्जना करीत, फटाक्यांच्या आतषबाजीत, कावडी नाचवून आनंद व्यक्त केला.. सर्व कावडी नागेमहाराज अमृतेश्वर मंदिरमार्गे महादेव मंदिराकडे गेल्यानंतर भुतोजीबुवा तेली यांच्या कावडीतील पाण्याने शंभू महादेवाच्या पिंडीवर जलाभिषेक केला. त्याचे पौराहित्य उमाकांत कावडे, विजयकुमार कावडे, शिवकुमार कावडे, वीरभद्र कावडे यांनी केले. त्यानंतर शिखर शिंगणापूर यात्रेची सांगता झाली. कावडी सोहळ्याचा थरार पाहण्यासाठी मराठवाडा, विदर्भ, खान्देशसह पश्चिम महाराष्ट्रातील लाखो भाविक शिंगणापूर नगरीत दाखल झाले होते. शिंगणापूर यात्रेसाठी प्रशासकीय यंत्रणा, पोलिस प्रशासन, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग यांनी चोख व्यवस्था ठेवली होती. प्रांताधिकारी उज्ज्वला गाडेकर, पोलिस उपअधीक्षक रणजित सावंत, तहसीलदार विकास अहीर, गटविकास अधिकारी प्रदीप शेंडगे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे, देवस्थानचे व्यवस्थापक मंदार पत्की यांनी मानाच्या कावडींचे स्वागत केले..Equestrian Statue: बीबीदारफळमध्ये मध्यरात्रीच उभारला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा; हटविण्यास ग्रामस्थांचा विरोध.अशी आहे अख्यायिकासंत भुतोजी तेली महाराज राहत्या घराला आग लावून शिखर शिंगणापूर यात्रेस कावड घेऊन बिनादोराने मुंगी घाट चढत असत. यात्रेवरून घरी परतल्यानंतर त्यांचे घर पूर्वीप्रमाणे जसेच्या तसे असायचे. हा चमत्कार सांगितला जातो. ही कावडीची परंपरा पंचक्रोशीतील शिवभक्तांनी पुढे सुरू ठेवलीय. संत भुतोजी तेली यांची समाधी, जळत्या घराची जागा आणि तेलाचा घाणा आजही एखतपूर (ता. पुरंदर) इथं आहे.