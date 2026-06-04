Success Story: देशसेवेनंतर जनसेवा! साताऱ्याच्या पाच माजी सैनिकांची पोलिस दलात भरारी, जिद्द, शिस्त असलेल्या जवानांचा प्रेरणादायी प्रवास

-सुनील शेडगेनागठाणे : देशसेवा बजाविल्यानंतर कर्तव्यनिष्ठेला प्राधान्य देणाऱ्या पाच माजी सैनिकांची एकाच वेळी पोलिस दलात निवड झाली आहे. उल्लेखनीय बाब, ही की निवड झालेले हे सर्व जण सातारा तालुक्यातील अंगापूर गावचे रहिवासी आहेत..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.अंगापूर तर्फ अन् वंदन या गावांसाठी हा अभिमानाचा, गौरवाचा अन् प्रेरणेचा क्षण ठरला आहे. भारतमातेसाठी सीमेवर सेवा बजाविल्यानंतर निवृत्तीनंतर स्वस्थ बसेल तो सैनिक कसला? त्यामुळेच कर्तव्यास प्राधान्य देणाऱ्या गावातील रवींद्र लक्ष्मण कणसे यांची राज्य राखीव बल गट क्रमांक एक अन् मुंबई शहर पोलिस दलात एकाच वेळी निवड झाली आहे. .अस्लम बशीर शेख (मुंबई शहर पोलिस), संदीप प्रल्हाद कुंभार (मीरा- भाईंदर पोलिस), नीलेश अशोक हजारे (पुणे शहर पोलिस), मंगेश संभाजी शेडगे (मुंबई शहर पोलिस) यांचीही विविध ठिकाणी निवड झाली आहे. त्या निमित्ताने अंगापूर तर्फ अन् वंदन या दोन्ही गावांच्या गौरवशाली परंपरेत आणखी एक सुवर्णाध्याय जोडला गेला आहे..या माजी सैनिकांनी सैनिकी सेवेत असतानाच नव्हे, तर निवृत्तीनंतरही आपले ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवून कठोर परिश्रम केले. मैदानी चाचणी असो, वा लेखी परीक्षा, त्यांनी जिद्द, चिकाटी, शिस्त अन् सातत्य यांची सांगड घालत हे यश संपादन केले. त्यांच्या संघर्षाची कहाणी ही केवळ यशोगाथा नसून युवा पिढीसाठी प्रेरणेचा दीपस्तंभ असल्याचे अधोरेखित करणारी आहे. दोन्ही गावचे ग्रामस्थ, अभयवन सामाजिक संस्था, आजी- माजी सैनिक संघटना आदींतर्फे त्यांचे अभिनंदन होत आहे..आज कित्येक तरुण यशाच्या शोधात आहेत. अशासाठी अंगापूरच्या या वीर जवानांची कामगिरी प्रेरणादायी ठरणारी आहे. ध्येय स्पष्ट असेल, प्रयत्न सातत्यपूर्ण असतील अन् मनात राष्ट्रसेवेची भावना असेल, तर कोणतीही शिखरे अशक्य नसतात, हेच त्यांनी दाखवून दिले आहे.- गणेश शेडगे, माजी सैनिक व सध्या मुंबई पोलिस.Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.वारसा जपण्याचा प्रयत्नअंगापूर गावची धार्मिक, आध्यात्मिक महती मोठी आहे. हे गाव जिल्ह्यात ‘गुरुजींचे गाव’ म्हणूनही प्रसिद्धीस पावले आहे. कित्येक उत्तमोत्तम शिक्षक या गावाने शिक्षण क्षेत्राला दिले. शेती अन् कुस्ती क्षेत्रातही या गावचा मोठा लौकिक आहे. अलीकडची पिढी आता देशसेवेच्या रूपाने गावचा हा वारसा पुढे घेऊन जाताना दिसते. गावातील मोठ्या संख्येने युवक लष्करी, पोलिसी सेवेत दाखल होताना दिसत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.