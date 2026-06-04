सातारा

Success Story: देशसेवेनंतर जनसेवा! साताऱ्याच्या पाच माजी सैनिकांची पोलिस दलात भरारी, जिद्द, शिस्त असलेल्या जवानांचा प्रेरणादायी प्रवास

Angapur village creates record with five police selections: अंगापूरच्या पाच माजी सैनिकांची एकाच वेळी पोलिस दलात निवड; देशसेवेपासून जनसेवेपर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास गावाच्या अभिमानात भर
Satara’s Angapur Sets an Example as Five Retired Soldiers Enter Police Service

Satara’s Angapur Sets an Example as Five Retired Soldiers Enter Police Service

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सकाळ वृत्तसेवा
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-सुनील शेडगे

नागठाणे : देशसेवा बजाविल्यानंतर कर्तव्यनिष्ठेला प्राधान्य देणाऱ्या पाच माजी सैनिकांची एकाच वेळी पोलिस दलात निवड झाली आहे. उल्लेखनीय बाब, ही की निवड झालेले हे सर्व जण सातारा तालुक्यातील अंगापूर गावचे रहिवासी आहेत.

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