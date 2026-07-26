सातारा

Koyna Dam: कोयना धरणात २४ तासांत ३ टीएमसी पाण्याची भर; पाणीसाठा ७५ टीएमसीवर, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

Koyna Dam Reaches 75 TMC After Heavy Rain: कोयना पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस कायम असून, २४ तासांत धरणाच्या पाणीसाठ्यात ३ टीएमसीची वाढ झाली आहे. साठा ७५ टीएमसीवर पोहोचल्याने नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
Koyna Dam Water Storage Increases by 3 TMC in One Day Heavy Rain Continues Riverbank Areas Asked to Stay Alert

Koyna Dam Water Storage Increases by 3 TMC in One Day Heavy Rain Continues Riverbank Areas Asked to Stay Alert

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सकाळ वृत्तसेवा
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पाटण: पूर्वेकडील काही भागांत शनिवारी सकाळपासून पावसाचा जोर कमी झाला असला, तरी कोयना पाणलोट क्षेत्रासह पश्चिम घाटावर पावसाचा जोर कायम असून, पश्चिमेकडील कोयना हेळवाक घाटमाथापर्यंत पावसाचा जोर कायम आहे.

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