सातारा

Inspiring Story: एका हाती स्टेथोस्कोप, दुसऱ्या हाती रंगांचा ब्रश! पुण्यात एमबीबीएस करणाऱ्या साताऱ्याच्या वैष्णवीची भन्नाट कहाणी; रंगवतेय मातीचे बैल

Satara MBBS Student Inspires with Family Tradition: पुण्यात एमबीबीएसचे शिक्षण घेत असलेली साताऱ्याची वैष्णवी कुंभार बेंदूर सणानिमित्त कुटुंबासोबत मातीचे बैल रंगवून चौथ्या पिढीचा पारंपरिक वारसा जपत तरुणांसमोर प्रेरणादायी आदर्श ठेवत आहे.
Medical Student Vaishnavi Kumbhar Inspires by Preserving Family Clay Art Tradition Alongside MBBS Studies in Pune

Medical Student Vaishnavi Kumbhar Inspires by Preserving Family Clay Art Tradition Alongside MBBS Studies in Pune

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सकाळ वृत्तसेवा
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-प्रशांत घाडगे

सातारा : एका हातात वैद्यकीय शिक्षणाची पुस्तके, तर दुसऱ्या हातात परंपरेचे रंग... अशा आधुनिक शिक्षणाची वाट चोखाळताना कौटुंबिक वारशाची नाळ जपणारी साताऱ्यातील वैष्णवी पोपट कुंभार अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. नीट परीक्षेत उल्लेखनीय यश मिळवून पुण्यात एमबीबीएसच्या प्रथम वर्षात शिक्षण घेत असतानाही चौथ्या पिढीच्या पारंपरिक व्यवसायाशी तिचे नाते तुटलेले नाही. बेंदूर सणानिमित्त बैल रंगविण्याच्या कामात ती उत्साहाने सहभागी होत कुटुंबाला हातभार लावत आहे.

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