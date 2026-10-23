Shiv Bhojan Scheme: शिवभोजन केंद्रांवर सीसीटीव्हींचा ‘वॉच! नवी नियमावली लागू; अनियमितता आढळल्यास केंद्रचालकांवर कारवाई

-सचिन शिंदेकऱ्हाड: रोजच्या कमाईतून दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असलेल्या मजुरांसह गरजू अन् रुग्णांच्या नातेवाइकांसाठी अवघ्या दहा रुपयांत मिळणारी शिवभोजन थाळी आधार आहे. थाळीचा दर्जा टिकवतानाच योजनेतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी शासनाने कडक नियम केले आहेत. जिल्ह्यातील १७ शिवभोजन केंद्रांना नव्या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. शिवभोजन केंद्रावर सीसीटीव्ही, भोजनाची गुणवत्ता, ठराविक वेळेत थाळीवाटप आणि अनुदानाच्या देयकांवर काटेकोर नियंत्रण राहणार आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.शहरी भागात ५० रुपये, तर ग्रामीण भागात ३५ रुपयांची थाळी लाभार्थ्यांना अवघ्या दहा रुपयांत उपलब्ध करून दिली जाते. त्या योजनेशी सर्वसमावेशक नियमावली शिवभोजन योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी केली आहे. त्यानुसार प्रत्येक केंद्रात सीसीटीव्ही बंधनकारक आहेत. केंद्राचा परिसर कॅमेऱ्यांच्या कक्षेत येणे गरजेचे आहे. भोजन वाटपाचा कालावधीतील किमान ९० दिवसांचे फुटेज जतन ठेवावे लागणार आहे. मागणी केल्यास फुटेज संबंधित अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावे लागेल. .वीजपुरवठा खंडित झाल्यासही सीसीटीव्हीला पर्यायी व्यवस्था बंधनकारक आहे. थाळ्यांचे प्रत्यक्ष व नोंदवलेल्या वितरणात तफावत आढळल्यास छायाचित्रे आणि दैनंदिन नोंदींही महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. लाभार्थ्यांचे फोटो अपलोड करताना केंद्राचे नाव आणि तारीख स्पष्ट दिसणे आवश्यक आहे. दुबार फोटो अपलोड करणे किंवा तपासणीसाठी फुटेज उपलब्ध न करून देणे यांसारख्या बाबींवर कारवाई होऊ शकते..या कारणाने केंद्राचा परवाना होईल रद्दभोजनाचा दर्जा आणि स्वच्छतेबाबतही कठोर पावले उचलली आहेत. शिळे, निकृष्ट अन्न दिल्यास संबंधित केंद्रावर गंभीर कारवाई होणार आहे. अन्न, औषध प्रशासनाच्या तपासणीसह आवश्यक प्रमाणपत्र आणि भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणाचे नोंदणी प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. केंद्र वेळेवर सुरू न करणे, फलक न लावणे, अभिप्राय नोंदवही नसणे, स्वच्छतेचा अभाव आढळल्यास पहिल्यांदा कारणे दाखवा नोटीस मिळेल, त्याची पुनरावृत्ती झाल्यास दंड आणि त्यानंतर केंद्र बंद करण्याची कारवाई होऊ शकते. गंभीर अनियमिततेसाठी किमान एका दिवसाच्या थाळ्यांच्या संपूर्ण रकमेइतका किंवा पाच हजार रुपये यांपैकी अधिक रकमेचा दंड आकारण्याची तरतूद आहे. शिळे, निकृष्ट अन्न देणे, दुबार छायाचित्रे अपलोड करणे अथवा केंद्र दुसऱ्या व्यक्तीकडून चालवून घेणे या गोष्टी गंभीर घेतल्या जातील. त्या प्रकरणांत केंद्र तातडीने निलंबित करून मंजुरी रद्दची कारवाई होईल..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...अशी आहे नवी नियमावलीथाळीत दोन चपात्या, १०० ग्रॅम भाजी, वरण आणि १५० ग्रॅम भात बंधनकारककेंद्र सकाळी ११ ते दुपारी तीन या वेळेत सुरू ठेवावी लागतील.एकावेळी किमान २५ व्यक्ती बसू शकतील, अशी बैठक व्यवस्थाप्रत्येक केंद्रावर दररोज किमान ७५ आणि कमाल २०० थाळ्यांचे वितरण करावेथाळी पार्सल करून देण्यास किंवा केंद्रातील अन्न बाहेर नेण्यास सक्त मनाईगरजू नागरिकांना केंद्रातच भोजन करावे लागेल.दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती अन् लहान मुलांना प्राधान्य द्यावे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.