Land Measurement: शेतकऱ्यांना दिलासा! जमीन मोजणीमध्ये तंत्रज्ञानाची क्रांती, प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागणार, ५२ रोव्हर यंत्रांमुळे कामाला गती..

सातारा: जिल्ह्यातील शेतकरी आणि जमीन मालकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. जमिनीच्या मोजणीसाठी लागणारा विलंब आणि त्यातून निर्माण होणारे वाद आता संपुष्टात येणार आहेत. विविध तांत्रिक कारणांमुळे जिल्ह्यात जमिनींच्या मोजणीची हजारो प्रकरणे प्रलंबित होती. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोव्हर यंत्रांची खरेदी केली आहे. यामधील तब्बल ५२ रोव्हर यंत्रे जिल्ह्यासाठी उपलब्ध झाली आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील जमीन मोजणींची प्रलंबित प्रकरणे आता वेगाने मार्गी लागणार आहेत..जिल्हा भौगोलिकदृष्ट्या विस्तारलेला असून, येथे डोंगराळ आणि दुर्गम भागाचे प्रमाण मोठे आहे. पारंपरिक पद्धतीने मोजणी करताना भूमी अभिलेख विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. यामुळे मोजणीसाठी अर्ज केल्यानंतर प्रत्यक्ष मोजणीसाठी अनेक महिने, तर कधी वर्षभर वाट पाहावी लागत होती. .या विलंबामुळे शेतकरी आणि प्रशासनामध्ये अनेकदा तणावाचे वातावरण निर्माण होत असे. मात्र, आता एकाच वेळी ५२ रोव्हर यंत्रे उपलब्ध झाल्यामुळे ही प्रलंबित प्रकरणे युद्धपातळीवर मार्गी लागण्याची आशा आहे..काय आहे रोव्हर तंत्रज्ञान?रोव्हर हे सॅटेलाईटवर आधारित अत्याधुनिक मोजणी यंत्र आहे. या यंत्रामुळे जमिनीच्या हद्दी अत्यंत अचूकपणे आणि कमी वेळात निश्चित करता येतात. पूर्वी ज्या मोजणीसाठी पूर्ण दिवस लागायचा, ती मोजणी आता अवघ्या काही तासांत पूर्ण होऊ शकते, तसेच मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्यामुळे मोजणीतील त्रुटी आणि हद्दीवरून होणारे वादही कमी होण्यास मदत होणार आहे..शेतकऱ्यांना होणार मोठा फायदाजमिनीची मोजणी वेळेत झाल्यामुळे जमिनीची खरेदी-विक्री, वारस नोंद, बँकांची कर्जे आणि विकासकामांना गती मिळणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये या यंत्रांचे वाटप करण्यात येणार असून, यामुळे ग्रामीण भागातील मोजणीची कामे आता वेगात होतील. सरकारच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्याच्या भूमी अभिलेख विभागाच्या कार्यक्षमतेत मोठी वाढ होणार असून, सामान्य जनतेचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे.